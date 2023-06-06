Лікарні у знеструмленій частині Херсонщини працюють на генераторах та забезпечені питною водою, - МОЗ

Лікарні, які розташовані у знеструмлених через підрив росіянами Каховської ГЕС районах Херсонщини, працюють на генераторах та мають запас питної води.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

"Медичні заклади знеструмленої частини Херсонщини працюють за допомогою генераторів та продовжують надавати медичну допомогу кожному, хто цього потребує. Наразі у всіх лікарнях працює критично важливе обладнання, операційні та реанімації, які живляться від електрогенераторів. Кожна лікарня на деокупованій частині Херсонської області забезпечена кількома генераторами різної потужності", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для роботи в екстрених умовах у лікарнях правобережної частини Херсонщини є понад 130 генераторів різної потужності, які дозволяють закрити критичну потребу в електроенергії.

Також опрацьовується питання забезпечення питною водою лікарень області та решти територій, які зазнали ураження. На території більшості медзакладів працюють свердловини, тобто вони забезпечені автономними джерелами водопостачання. Там, де така необхідність виникла лише зараз — у найкоротші терміни додатково будуть обладнані свердловини та системи очищення води.

"Попри всі спроби Росії завдати шкоди медичні заклади працюють за графіком та надають необхідну медичну допомогу пацієнтам. Водночас на території правобережної Херсонщини всі пацієнти можуть звернутися за невідкладною медичною допомогою за телефоном 103. Наразі в регіоні продовжують свою роботу 29 бригад "екстренки". Кожен, хто звертатиметься по медичну допомогу, отримає її за потреби", - резюмує МОЗ.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей. ДСНС опублікувала перелік безпечних місць для евакуації мешканців Херсонщини та вивозить людей з підтоплених територій. Особливо сильно постраждав лівий берег Дніпра.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тонн мастила.

Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику. Також підрив ГЕС обговорили на засіданні Ставки.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.