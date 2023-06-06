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Миколаїв (1757) вода (1168) Каховська ГЕС (565)

Рівень води в акваторії Миколаєва піднявся на 32 см, - мер Сєнкевич (оновлено)

олександр,сєнкевич

Рівень води в акваторії Миколаєва піднявся на 32 см, наразі загрози підтоплення нема.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич на своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ. 

"Станом на 14:00, рівень води в акваторії Миколаєва піднявся на 23 см. Хороша новина: протягом години, тобто до 15:00, змін не відбулося. Стежимо за ситуацією далі. Поки що загрози підтоплення немає", - йдеться в повідомленні.

Станом на 21:35 рівень води піднявся загалом на 32 см.

Як повідомлялося, на забезпечення Миколаєва питною водою уряд виділив 120 млн грн, вона постачатиметься річкою Інгулець в спецрежимі.

Читайте: Підрив Каховської ГЕС здійснила 205 мотострілецька бригада РФ, - Данілов

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей. ДСНС опублікувала перелік безпечних місць для евакуації мешканців Херсонщини та вивозить людей з підтоплених територій. Особливо сильно постраждав лівий берег Дніпра.

Дивіться: Рятувальники та поліція евакуюють людей із підтоплених територій на Херсонщині. ВIДЕО

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тонн мастила.

Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику. Також підрив ГЕС обговорили на засіданні Ставки.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.
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Шось Сенкевича не туди понесло. Миколаїв на Південому бузі. На 14 годину в Дніпровський лиман не могло влятися стільки води, щоб уповільнити течію Буга.
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06.06.2023 22:46 Відповісти
Тоді і Шмигаля не туди понесло,бо кошти виділяють і на Миколаївщину.
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06.06.2023 22:56 Відповісти
Не факт, що вода не підніметься протягом пари суток, там дохріна води має зійти. Залежить від того наскільки швидко лиман виштовхне надлишок води в Чорне море. Але там явно не про декілька метрів води. Тай дерібан ніхто не відміняв.
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06.06.2023 23:22 Відповісти
На Інгульці ще вдень течія пішла вгору…
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06.06.2023 23:47 Відповісти
Мабудь не течія пішла вгору , а рівень води піднявся. Течія вгору піде тільки до вирівнювання води з Дніпром.
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07.06.2023 02:39 Відповісти
Саме вгору, так, через підйом води в Дніпрі, звісно до певних ділянок. Вже розливається Інгулець…
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07.06.2023 07:36 Відповісти
Ну вот НАХРЕНА ВРАТЬ ??? Значит Иии в Черном море уровень воды поднялся на 23 см. !!! ??? ( И это мэр областного города , то есть власть ....... )
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07.06.2023 01:19 Відповісти
 
 