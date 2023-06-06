Рівень води в акваторії Миколаєва піднявся на 32 см, - мер Сєнкевич (оновлено)

Рівень води в акваторії Миколаєва піднявся на 32 см, наразі загрози підтоплення нема.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич на своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 14:00, рівень води в акваторії Миколаєва піднявся на 23 см. Хороша новина: протягом години, тобто до 15:00, змін не відбулося. Стежимо за ситуацією далі. Поки що загрози підтоплення немає", - йдеться в повідомленні.

Станом на 21:35 рівень води піднявся загалом на 32 см.

Як повідомлялося, на забезпечення Миколаєва питною водою уряд виділив 120 млн грн, вона постачатиметься річкою Інгулець в спецрежимі.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей. ДСНС опублікувала перелік безпечних місць для евакуації мешканців Херсонщини та вивозить людей з підтоплених територій. Особливо сильно постраждав лівий берег Дніпра.

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Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тонн мастила.

Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику. Також підрив ГЕС обговорили на засіданні Ставки.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.