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МЗС Польщі (215) Каховська ГЕС (565)

Польща зробить усе можливе, щоб Росія понесла міжнародну відповідальність за підрив Каховської ГЕС, - МЗС Польщі

польща

Польща зробить усе можливе, щоб Росія понесла міжнародну відповідальність за підрив Каховської ГЕС, а винні в цьому злочинному акті були покарані.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства закордонних справ Польщі, передає Цензор.НЕТ. 

"Міністерство закордонних справ рішуче засуджує черговий безпрецедентний акт російського варварства на окупованих територіях України - підрив дамби на річці Дніпро в районі Нової Каховки, що є грубим порушенням базових норм гуманітарного права, екологічного права та має ознаки воєнного злочину", - завляє МЗС. 

Наголошується, що цей акт створює пряму загрозу життю цивільного населення, функціонуванню Запорізької атомної електростанції та несе в собі перспективу екологічної катастрофи з безпрецедентними наслідками регіонального масштабу, що вплине на всю Європу.

"Польща зробить усе можливе, щоб Росія понесла міжнародну відповідальність, а винні в цьому злочинному акті були покарані, і вимагатиме цього в рамках відповідних міжнародних інституційних і правових механізмів, включно з гуманітарним та екологічним характером", - запевнили в МЗС.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.

За даними "Енергоатому", підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.

За даними "Укргідроенерго", Каховську ГЕС повністю зруйновано внаслідок підриву машинної зали зсередини. Станція відновленню не підлягає. За фактом підриву Каховської ГЕС Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження за статтею "екоцид".

Президент України Володимир Зеленський вже провів термінове засідання РНБО у зв’язку із підривом окупантами Каховської ГЕС.
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Топ коментарі
+14
Польща - одна з тих країн, що нам найбільше домагають. Так що закрий свого чорного рота.
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06.06.2023 17:10
+7
Польша, просто огонь, вот кто наши братья!!!!
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06.06.2023 17:25
+7
Поляки винні в тому, що українці здали свою ядерну зброю без юридичних гарантій, продали за бесцін всяким людожерам в Африці гори звичайної зброї, віддали рф ракети (в тому числі наприклад Х-22), обрали в 2010 януковича, в 2019 обрали "какайа разніца, хоть паржьом" замість Армії, Віри, Мови. Перевір свої штани в них теж який то поляк н@ср@в
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06.06.2023 17:27
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Польща вже зробила все можливе, щоб покарати винних у збитті кацапами польського літака під смоленськом з умією польською елітою.
Тому і у випадку з ГЕС не маємо жодних сумнівів у результаті.
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06.06.2023 17:03 Відповісти
Польща - одна з тих країн, що нам найбільше домагають. Так що закрий свого чорного рота.
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06.06.2023 17:10 Відповісти
Звісно, що допомагають.
Бо вони наступні. Завжди зручно свого ворога чужими руками зупиняти.
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06.06.2023 17:11 Відповісти
А ти все робиш, щоб зганьбити допомогу Польщи.
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06.06.2023 17:15 Відповісти
Я знаю лише, що полякам за великим рахунком глибоко на всіх насрать. Їх хвилює лише власна дупа. І за прикладами в історії далеко ходити не треба.
Але ж хто ту історію колись вчив. Тут же всі гетьмани. І так все знають...
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06.06.2023 17:24 Відповісти
Зараз ті часи, що треба казати "дякую" Польщі, а не обсирати все те, що вона хрошого робить для України.
Ллєш воду на млин кацапів для їхньої радості.
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06.06.2023 17:43 Відповісти
Досить ідеалізувати поляків. Наші гастербайтери і біженці приносять польській скарбниці значно більше, а ніж вона витратила на допомогу нам.
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06.06.2023 18:35 Відповісти
Сам підрахував чи кацапи підказали?
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07.06.2023 23:07 Відповісти
а ти знаєш,що 73% укрозе-бабуїнів не хвилює навіть своя дупа? і їм на все насрать,навіть на власну країну і власну долю? що й підтвердив їх вибір у 2019 і подальші події....
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06.06.2023 17:53 Відповісти
Розумні люди шукають собі друзів, а дурні - ворогів.
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06.06.2023 18:23 Відповісти
Поляки винні в тому, що українці здали свою ядерну зброю без юридичних гарантій, продали за бесцін всяким людожерам в Африці гори звичайної зброї, віддали рф ракети (в тому числі наприклад Х-22), обрали в 2010 януковича, в 2019 обрали "какайа разніца, хоть паржьом" замість Армії, Віри, Мови. Перевір свої штани в них теж який то поляк н@ср@в
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06.06.2023 17:27 Відповісти
Ну не за це винні за те що не покарали кацапів за смоленськ
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06.06.2023 18:30 Відповісти
Але подвійна Катинь таки існує
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06.06.2023 17:11 Відповісти
Зеля не хоче поїхати на місце трагедії, боїться, що всі знають про Чонгар.
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06.06.2023 17:05 Відповісти
Jonny Mnenonik

@JMnenonik

·

https://twitter.com/JMnenonik/status/1665984793413025795 6 ч

Приказ о подрыве Каховской ГЕС 205 мотострелковой бригаде отдал лично командующий группировкой войск "Днепр" генерал-полковник олег макаревич. Эта гнида несёт прямую ответственность за самую масштабную техногенную катастрофу в Европе.
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06.06.2023 17:05 Відповісти
Це фото гітлера в Аргентині. Нє?
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06.06.2023 17:12 Відповісти
до чого тут Гітлер ??? Гітлер такого собі ніколи не дозволяв ...
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06.06.2023 17:16 Відповісти
Звісно, що не дозволяв, бо він у кацапів лише вчився. Не встиг досягти рівня майстерності.
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06.06.2023 17:20 Відповісти
а не один картавий,чорнявий хлопчина,який здав Південь за день,відвів війська,закатав гроші в асфальт та Монако,замість ВПК та ЗСУ???
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06.06.2023 17:54 Відповісти
Красно Дякуємо Польщі ! Геть за Усе !!! Слава усім нашим Союзникам !
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06.06.2023 17:12 Відповісти
Польша, просто огонь, вот кто наши братья!!!!
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06.06.2023 17:25 Відповісти
хай пробують, наші все одно х*р шо зроблять
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06.06.2023 17:39 Відповісти
От полякам вірю. А знавцям історії хочу нагадати, що її (історію) стільки разів переписували в угоду кожній наступній владі, що справжню історію мало хто знає, тим більще якщо вивчати її по шкільним підручникам. Полякам дякую по факту.
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06.06.2023 19:12 Відповісти
 
 