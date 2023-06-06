У тендерах на закупівлі харчів для Міноборони беруть участь ФОПи, один із них виграв три мільярдні тендери, - Ніколов
У тендерах на закупівлі харчів для Міноборони беруть участі ФОПи, зокрема один із них виграв 3 тендери по 1 млрд грн.
Про це у Facebook повідомив журналіст Юрій Ніколов, передає Цензор.НЕТ.
"Серед сьогоднішніх тендерів Міноборони по харчам був і такий ціною в 1 мільярд. Тут половина учасників виявились ФОПами. Якось не так я собі уявляв масштаби діяльності фопів. Думав це для малого бізнесу. А мільярд за півроку - це якось не малий бізнес у моєму розумінні", - зазначив він.
За словам Ніколова, ФОП "Кукуза Юлія Юріївна" виграла три мільярдних тендери. Ще на 1 млрд виграла тендер ФОП "Латуха Яна Олексіївна".
Топ коментарі
+22 алекс флеш
показати весь коментар06.06.2023 17:32
+21 Евгений Дюков 567db7e6
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+15 Никола Питерский d7e76dde
показати весь коментар06.06.2023 17:24
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Будь ласка, зачекайте...
Фоп вроде это маленький бизнес, что регламентируется прибыльность и соответственно налогами. Или я че-то путаю?
а виграють тендер дещо інші учасники з дещо іншими сумами...
Облаштування споруд цивільного захисту закладів освіти м. Дніпро...
У тендерних вимогах МО могло прописати відсікаючі вимоги і щодо форми власності, і статутного капіталу і кількості найманих працівників. То може справа не в фопах?
П.С. не забуваємо що Резніков - професійний адвокат
бо в самої "компанії" за душою ні шиша
статутний фонд 1000 грн, директор, бугалтер на півставки і двірник чи сторож
і всі питання про кошторисну вартість тендера...
без зараня закладеної маржі, компанія прокладка участі брати не буде, бо не знайде субпідрядника який працюватиме в збиток
а сама не забезпечить виконання тендера, бо не може та не вміє
гарантія що кошторисна вартість завищена
чи за рахунок логістики чи ще якоїсь муйні, але завищена
і хай та кукурудза лапуха чи бурко покажуть свої виробничі потужності....
бо гарантую-----третє речення...
долетіт до сєрєдіни Днєпрасможет виіграть цугундер гендертендер. Только особо блізкорасположенний, дружествєнний і фсьопонімающій ФОП!
ВАЖЛИВЕ! Уних первинна і остаточна ціни без змін. Це означає, що конкурентів не було і ніхто не напружувався.
"ПРИЙДЕ ВЕСНА, САДЖАТИ БУДЕМО"... Мабуть сами себе.
Коли ви вже нежретеся?????
Если есть нарушения Закона, нет проблем - пиши про них, надо реагировать!
Если тебя кто то посчитал, как в сказке про козленка, который умел считать до 10, то не вижу в этом никакого криминала.
Никто Украину не примет ни в НАТО, ни в ЕС с такими схемами и коррупцией! Не нужно строить иллюзий. Кормить воров никто не будет!
Но сначала надо выиграт войну, а потом наводить порядок в доме и не такими мягкими намеками.
Скільки ж у них, у ФОПах, у кожної окремо, мається потужностей та відповідних фахівців з медкнижками, придатних для роботи з такими обсягами поставок послуг з харчування для ЗСУ на передок…. Ну, слуги себе нещадять зовсім, тому, видно, і ховається по бліндажах безумна…. А Стефанчук - Разумков з рахамією, на неї ж покладалися…, тобто сподівалися…, а вона по бліндажах…, відлинює від роботи в Комітеті!
Так і катлєта любив на «передовій» переприбувати, аж он куди депутатство слуг завезло…. доїхав уже!!!
ЛЮДИНІ МОЖНО ВИЙТИ З КОЛГОСПУ, АЛЕ КОЛГОСП НІКОЛИ НЕ ВИЙДЕ З ЛЮДИНИ.
П.С. Все это хрень про дядю Васю и прокладки, в тендерке подкладывают доки про производственные мощности, предыдущие договора, да миллион документов. Но вам пофиг, знаю.
https://www.youtube.com/watch?v=uvw_BP_cKig