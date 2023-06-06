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Міноборони (6999) закупівлі (3207) Юрій Ніколов (98) ФОП (138)

У тендерах на закупівлі харчів для Міноборони беруть участь ФОПи, один із них виграв три мільярдні тендери, - Ніколов

міноборони

У тендерах на закупівлі харчів для Міноборони беруть участі ФОПи, зокрема один із них виграв 3 тендери по 1 млрд грн.

Про це у Facebook повідомив журналіст Юрій Ніколов, передає Цензор.НЕТ.

"Серед сьогоднішніх тендерів Міноборони по харчам був і такий ціною в 1 мільярд. Тут половина учасників виявились ФОПами. Якось не так я собі уявляв масштаби діяльності фопів. Думав це для малого бізнесу. А мільярд за півроку - це якось не малий бізнес у моєму розумінні", - зазначив він.

За словам Ніколова, ФОП "Кукуза Юлія Юріївна" виграла три мільярдних тендери. Ще на 1 млрд виграла тендер ФОП "Латуха Яна Олексіївна".

У тендерах на закупівлі харчів для Міноборони беруть участь ФОПи, один із них виграв три мільярдні тендери, - Ніколов 01

Також читайте: Постачальник яєць по 17 грн для Міноборони подав до суду 22 скарги щодо торгів на Prozorro, - волонтерка, членкиня антикорупційної ради при МО Ярова

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Топ коментарі
+22
Все правильно, а при превышении лимита обязан перейти на общую систему, а лимит как минимум в 100 раз будет приввшен, и чинуши от мин.обороны это знают и все равно подписывают контракты. Вывод только один- и он не утешительный, фонарный столб, по другому это не остановить.
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06.06.2023 17:32
+21
Капець, а я у лікарі вивчився, а треба було ФОП відкрити.... (
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06.06.2023 17:20
+15
А **** там делать? Перенести бумажки, откашлять кеш нужным людям
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06.06.2023 17:24
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Капець, а я у лікарі вивчився, а треба було ФОП відкрити.... (
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06.06.2023 17:20 Відповісти
так - отож!!!!
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06.06.2023 17:22 Відповісти
Врач - это благородная профессия на всем западе. Зарплаты хорошие. Это только в странах пост сср все кверх дном...
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06.06.2023 19:11 Відповісти
Я знаю, поэтому последние несколько лет работаю в Европе. Но 1 млрд грн - даже для Германии - суперпрофит))
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06.06.2023 19:19 Відповісти
А фоп может потянуть такие контракты.
Фоп вроде это маленький бизнес, что регламентируется прибыльность и соответственно налогами. Или я че-то путаю?
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06.06.2023 17:22 Відповісти
А **** там делать? Перенести бумажки, откашлять кеш нужным людям
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06.06.2023 17:24 Відповісти
Может, если конечным, неофициальным, бенефициаром ФОПа с вашей фамилией будет ну например Резников или что то типа этого.
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06.06.2023 17:29 Відповісти
це може бути масовка, яку потім дискваліфікують.
а виграють тендер дещо інші учасники з дещо іншими сумами...
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06.06.2023 18:43 Відповісти
It smells a rat !
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06.06.2023 17:23 Відповісти
То швидше за все ( свої фопи ))). Тому спочатку потрібно колір змінити..
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06.06.2023 17:23 Відповісти
Ясно - свої! Ти думав, тобі дадуть заробити кількасот мільйонів??
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06.06.2023 17:25 Відповісти
Когда то пытался участвовать на прозоро, поверил что там все прозрачно. Знающие люди посмотрели на меня как на идиота и покрутили у виска. За пол года я понял что это за болото и свалил оттуда...
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07.06.2023 05:14 Відповісти
Кукуза Юлія.
Облаштування споруд цивільного захисту закладів освіти м. Дніпро...
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06.06.2023 17:24 Відповісти
3-я группа. ФОП 3 группа может нанимать сколько угодно работников и сотрудничать юридическими и физическими лицами, в том числе иностранными. Размер дохода - до 7 миллионов гривен в год. Налог платится в размере 5% от дохода или 3% от дохода + НДС (20%).
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06.06.2023 17:25 Відповісти
Все правильно, а при превышении лимита обязан перейти на общую систему, а лимит как минимум в 100 раз будет приввшен, и чинуши от мин.обороны это знают и все равно подписывают контракты. Вывод только один- и он не утешительный, фонарный столб, по другому это не остановить.
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06.06.2023 17:32 Відповісти
Тобто ФОП заплатить усі податки, закон порушено не буде? Я правильно розумію?
У тендерних вимогах МО могло прописати відсікаючі вимоги і щодо форми власності, і статутного капіталу і кількості найманих працівників. То може справа не в фопах?
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06.06.2023 17:44 Відповісти
Танунаху! Ещё столбов нам не хватало. Вышку подгонять нада, потом снимать ездить, не сушить же. Сто раз предлагал арматурку рифленку---6 отличней всего, в руке сидит хорошо, отрезать пусть 70--80 см, удобно носить. А вот закапывать конечно надо при любых вариантах. И главное. Все гуманные варианты мы упустили. Только так.
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06.06.2023 18:06 Відповісти
На основі ФОП буде утворена ТОВ із статутним капіталом 1000 грн. Яка щезне через місяць після отримання 100%п передплати.

П.С. не забуваємо що Резніков - професійний адвокат
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06.06.2023 18:07 Відповісти
після виграшу тендера(підряда) компанія чи ФОП 100% підставна, наймає субпідрядника
бо в самої "компанії" за душою ні шиша
статутний фонд 1000 грн, директор, бугалтер на півставки і двірник чи сторож
і всі питання про кошторисну вартість тендера...
без зараня закладеної маржі, компанія прокладка участі брати не буде, бо не знайде субпідрядника який працюватиме в збиток
а сама не забезпечить виконання тендера, бо не може та не вміє
гарантія що кошторисна вартість завищена
чи за рахунок логістики чи ще якоїсь муйні, але завищена
і хай та кукурудза лапуха чи бурко покажуть свої виробничі потужності....
бо гарантую-----третє речення...
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06.06.2023 21:45 Відповісти
Є загальна система оподаткування, а не єдиний податок. Там ніяких обмежень
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06.06.2023 18:14 Відповісти
Нє всякій ФОП долетіт до сєрєдіни Днєпра сможет виіграть цугундер гендер тендер. Только особо блізкорасположенний, дружествєнний і фсьопонімающій ФОП!
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06.06.2023 17:31 Відповісти
ФОП Якудза Юлія Юріївна
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06.06.2023 17:36 Відповісти
Там жінки. Ото й розкрутіть. Хто їх родичі.
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06.06.2023 17:37 Відповісти
то що казали яйця по 17 то задорого??? ще буде і по 40 судячи з цих тендерів
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06.06.2023 17:43 Відповісти
що ви пишити цю дурню? основне хто це все підписує- ф.і.п.хто за це відповідає
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06.06.2023 17:46 Відповісти
Знаю, що таке тендер. Ці ФОПи даже не спроможилися для "порядку" поторгуватися (хоча на млрд знизити декілька тис таке собі).
ВАЖЛИВЕ! Уних первинна і остаточна ціни без змін. Це означає, що конкурентів не було і ніхто не напружувався.
"ПРИЙДЕ ВЕСНА, САДЖАТИ БУДЕМО"... Мабуть сами себе.
Коли ви вже нежретеся?????
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06.06.2023 18:01 Відповісти
торгуватися вони будуть з субпіжрядниками які будуть реально виконувати цей підряд
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06.06.2023 21:51 Відповісти
У журналиста разрыв шаблона произошел. Никогда такого не было и вдруг прозрел.
Если есть нарушения Закона, нет проблем - пиши про них, надо реагировать!
Если тебя кто то посчитал, как в сказке про козленка, который умел считать до 10, то не вижу в этом никакого криминала.
Никто Украину не примет ни в НАТО, ни в ЕС с такими схемами и коррупцией! Не нужно строить иллюзий. Кормить воров никто не будет!
Но сначала надо выиграт войну, а потом наводить порядок в доме и не такими мягкими намеками.
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06.06.2023 18:04 Відповісти
Виграту війну з такими жирними зеленими щурами у тилу - неможливо. Тому цих падлюк треба знищувати вже зараз.
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06.06.2023 18:59 Відповісти
Тому що, це рівень поточної влади - рівень ФОП. Більшими/іншими категоріями вони і подумати не можуть. Настільки нахабно качати гроші з бюджети за допомогою ФОПів, ніхто ніколи не додумався робити. Зелені - це ж ваш вибір і ваш рівень. Влада віддзеркалення суспільства. Подобаєтесь собі?
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06.06.2023 18:05 Відповісти
Невже це ті, що на курсах у послиці були??
Скільки ж у них, у ФОПах, у кожної окремо, мається потужностей та відповідних фахівців з медкнижками, придатних для роботи з такими обсягами поставок послуг з харчування для ЗСУ на передок…. Ну, слуги себе нещадять зовсім, тому, видно, і ховається по бліндажах безумна…. А Стефанчук - Разумков з рахамією, на неї ж покладалися…, тобто сподівалися…, а вона по бліндажах…, відлинює від роботи в Комітеті!
Так і катлєта любив на «передовій» переприбувати, аж он куди депутатство слуг завезло…. доїхав уже!!!
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06.06.2023 18:08 Відповісти
Нігуя собі -- дєвки пляшуть .
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06.06.2023 18:10 Відповісти
Це так само, як і раніше - фірма зі статутним капіталом в тисячу гривень виграє мільярдний тендер. А чим вона відповість у разі невиконання? Влада продовжує дерибанити бюджет. Мудрий нарід довіряє діючому президенту (85%), міністру оборони (51%), голові уряду (52%). Чому бідні - бо дурні.
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06.06.2023 18:11 Відповісти
да всем понятно что за морды у нас правят, но проблема в том, что выбирать реально не из кого - все тоже самое только названия меняются...
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07.06.2023 05:20 Відповісти
Вчорашні риговські колгоспники покрадуть по міліарду, куплять віли в Іспаніях, Італіях, Австріях і далі будуть позорити Україну своїм бикуванням серед сусідів європейців.

ЛЮДИНІ МОЖНО ВИЙТИ З КОЛГОСПУ, АЛЕ КОЛГОСП НІКОЛИ НЕ ВИЙДЕ З ЛЮДИНИ.
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06.06.2023 18:23 Відповісти
Всі ці фірми - корупційні буферні прокладки, одноденки, так звані "метелики", на яких осідають і виводяться бюджетні кошти навіть без сплати податків. Те, що вони вже навіть не приховуються, говорить про те, що влада вкрай знахабніла, відверто сцить нам просто поміж очі та остаточно готується до переходу на режим диктатури, щоб скасувати вільні вибори і не сісти при наступній владі.
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06.06.2023 18:39 Відповісти
Ребят, да это все подставные лица....демпенганули цену, потом состряпают абы как и все....Это все те же чинуши и у них свои судьи....схема-то простая...
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06.06.2023 19:13 Відповісти
По Закону ФОП и частные лица могут участвовать в тендерах. Если цена низкая - нет законных оснований дисквалифицировать. А дисквалифицируешь - тебя живьем сожрет мониторинг Минфина и будешь сидеть под уголовным делом. Признаешь победителем - прицепится монторинг Минфина - вздрючит и повелит отменить договор. Выиграешь суд у Минфина - они постановят жестко проверить ВСЕ твои предыдущие угоды. Вилы со всех сторон и будут хомячки визжать про яйца за 17 грн, хотя в общевойсковой норме №1 нет и не было яиц поштучно, они ведь могут иметь разный вес....
П.С. Все это хрень про дядю Васю и прокладки, в тендерке подкладывают доки про производственные мощности, предыдущие договора, да миллион документов. Но вам пофиг, знаю.
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06.06.2023 19:36 Відповісти
За пост деньги отправлены. Пешите исчьо. Исчьо и заплатим.
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06.06.2023 20:02 Відповісти
А куда именно? Я прост декларацию подаю, как госслужащий, надо указать перевод.
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06.06.2023 20:09 Відповісти
Как обычно, в Сбербанк.
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06.06.2023 20:16 Відповісти
Шевроны снять?
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06.06.2023 21:24 Відповісти
На кацапии в шевронах в банк не пускают? Странно. Треть страны в форме последние 20 лет. А в помещение в лампасах не пущают.
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06.06.2023 21:28 Відповісти
То родичі рєзнікова, що тут думать.
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06.06.2023 20:24 Відповісти
Перші 3 позіції це люди Єрмака. Дивитись тут:
https://www.youtube.com/watch?v=uvw_BP_cKig
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06.06.2023 21:01 Відповісти
Чомусь всі успішні ФОПи в тендерах Міноборони - жінки. Невже їх чоловіки під Бахмутом воюють?
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06.06.2023 22:04 Відповісти
Вірую, що Зеленський - найвеличніший політик ********** і Єрмак - пророк його!
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07.06.2023 06:42 Відповісти
Безкінечний цирк зупинить винищення хоча б одного з "еліти" при владі
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07.06.2023 08:36 Відповісти
Подивився цю Кукурузу - ФОП 2 групи, максимум до 5 млн грн на рік заробляла. Банківської гарантії необхідної для участі в тендері в документах немає, декларацій про доходи немає. Не вірю в цього переможця! Ще майже в усіх тендерах іде ТОВ "Атомсервіс"(!) Чистий дохід за 2022 рік 67 млн. прибуток 432 тис. Де ж нормальні постачальники?
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07.06.2023 09:32 Відповісти
виграли? які торги, якщо ціна не змінилась. Це договорняки
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07.06.2023 10:47 Відповісти
 
 