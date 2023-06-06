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Маляр Ганна (525) Каховська ГЕС (565)

Росіяни підірвали Каховську ГЕС, щоб призупинити процес деокупації та відволікти увагу від подій на Бєлгородщині, - Міноборони

каховка,нова

Підірвавши Каховську ГЕС рашисти намагалися зупинити процес деокупації, але отримали протилежний ефект.

Про це у Telegram повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.

"Цілеспрямований підрив дамби був здійснений російськими окупантами щоб призупинити процес деокупаціі Силами оборони України та змістити вектор уваги суспільства з подій, які відбуваються у білгородській області. Натомість російські окупанти отримали протилежний ефект.

Наразі у критичному становищі перебувають мирні жителі тимчасово окупованих населених пунктів Херсонщини та Криму, оскільки знищення дамби позбавило їх прісної води. Окрім того, були затоплені позиції російських військових підрозділів, що може призвести до масштабного змиву російських мінних полів та їх детонації у хаотичному порядку", - пояснила вона.

Читайте: Через підрив ГЕС в окупованій Новій Каховці затопило зоопарк, загинули майже всі тварини

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей. ДСНС опублікувала перелік безпечних місць для евакуації мешканців Херсонщини та вивозить людей з підтоплених територій. Особливо сильно постраждав лівий берег Дніпра.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тонн мастила.

Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику. Також підрив ГЕС обговорили на засіданні Ставки.

Кремль заявив, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.

Також дивіться: Рівень води у Херсоні підвищився на 2 метри - глава ОВА. ВIДЕО

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Топ коментарі
+6
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06.06.2023 17:33
+5
Які срасіяні кончені. Ну почекає ЗСУ тиждень... А далі ж все одно п@зди отримають.
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06.06.2023 17:46
+4
Смерть окупантам!
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06.06.2023 17:47
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06.06.2023 17:33 Відповісти
Які срасіяні кончені. Ну почекає ЗСУ тиждень... А далі ж все одно п@зди отримають.
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06.06.2023 17:46 Відповісти
Смерть окупантам!
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06.06.2023 17:47 Відповісти
Как же эта кремлевская крыса цепляется своими погаными лапками за свою никчемную жизнь
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06.06.2023 17:49 Відповісти
ясно, такою хрінню ганю не вдасться відволікти - це кремінь-бабега, ТП але із зубами...
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06.06.2023 17:53 Відповісти
Та росіяни це зробили бо вони падлюки - згадали "подвиг дідов" яки підірвали дамбу ДніпроГЕС у 1941...
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06.06.2023 17:56 Відповісти
Може ці дятли підірвали дамбу випадково? Бо якось усе по дурному виглядає, що навіть своїх затопили і нічого не вивозили перед цим. Дамба була замінована й могла здетонувати в будь-який момент і якийсь дебіл міг без команди це зробити набухавшись, або туди могла випадково прилетіти бомба, як на Брянськ. Навіщо було рити окопи, будувати укріплення й мінувати, завозити **********, техніку?
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06.06.2023 18:01 Відповісти
Зараз висловлюється цілком логічно обгрунтована (але суто теоретична) думка, що вони хотіли підірвати дамбу частково, щоб вода стікала поступово, і затопила окремі острови, які вже зайняли наші військові, зробила пролив ширше для незручної переправи, а також наробила в тій стороні складного болота, щоб знизити ризик нашого нападу звідти і перекинути більше людей у східний напрямок. Втім, там рукожопі дибіли і здетонувало більше зарядів ніж потрібно (або ще якісь причини) і вийшла найбільша екокатастрофа в Європі за наших життів.
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06.06.2023 18:07 Відповісти
"якось усе по дурному виглядає, що навіть своїх затопили".
Так а 1941 му?
Можем павтаріть в дії
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06.06.2023 18:08 Відповісти
Питань багато....
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06.06.2023 19:01 Відповісти
Рили там окопи кілька місяців , а потім взяли їх і затопили . . Ну хіба не дебіли ??
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06.06.2023 18:02 Відповісти
остряк з дивана,а про простих ,НАШИХ людей,які живуть на обох берегах тобі не смішно базікати? в якому становищі вони опинилися,не цікавить? а про те з якою метою ці території здали за 1 (!!!) день,не цікаво дізнатися?
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06.06.2023 18:08 Відповісти
До чого тут наші , коли я взагалі то - говорив про кацапню . ??
Хто що й кому здав , та я це й без тебе знаю , зрадойоб . То ж сядь і засохни .
А чого це тебе так заділо те що я кацапню назвав - ідіотами .? Співчуваєш козломордим . ?
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06.06.2023 18:16 Відповісти
Зе-бабуїн,з тобою вже давно все зрозуміло...Таке не лікується,тільки евтаназія!
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06.06.2023 18:23 Відповісти
Забирай своє ЗЕ , і ..здуйте до - ...... такої матері ,, обоє . Можете перед цим посидіти на пляшці .
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06.06.2023 18:29 Відповісти
а ви звернули увагу,що за 15,5 міс війни по кримському каналу ЗСУ не нанесли жодного удару,там не було жодної диверсії щоб ускладнити подачу води в Крим??
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06.06.2023 18:05 Відповісти
Звернули. Задача ЗСУ розгром військ противника, а не "ускладнити подачу води в Крим"
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06.06.2023 18:10 Відповісти
спасибі,що ти мені пояснив! правда до розгрому військ противника зараз так же далеко,як і 06.06.2022....дивно,да? а греблю тим часом підірвали....а завтра може ЗАЕС підірвуть.От і всі твої задачі...
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06.06.2023 18:25 Відповісти
Аби вони ще башку твою тупу - підірвали .
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06.06.2023 18:31 Відповісти
Якщо поцілити в насосну станцію і зупинити подачу води в Крим - це пришвидшить розгром русофашистів. Як? Замість снарядів автотранспорт змушений буде підвозити воду. вмикай логіку.
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06.06.2023 18:47 Відповісти
Це життя і справжня війна, а не кампютєрна стратєгія.
Це мінагрополітики підірвало дамбу щоб залило поля з цибулею і тепер є аргумент чому цибуля така дорога
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06.06.2023 19:05 Відповісти
Хай міністерство оборони України НЕ КЛЕЄ ДУРНЯ....!!!!
Куди поділася ДОКУМЕНТАЦІЯ військово-фортифікаційного оборонного водного рубіжу ДНІПРОВСЬКИЙ КАСКАД, по річці ДНІПРО, котрий будували багато років і маскували під ГЕС...!!!
Каховська ГЕС так само, як Кременчукська, Каневська і Києвське море та ДніпроГЕС були спланованими спорудами подвійного призначення і входили у військово-фортифікаційну структуру ссср під назвою "північна хвиля" а потім були перейменовані в "южний каскад"...!!!
В роки ЗАЛІЗНОГО ЗАНАВІСУ, ссср планували під час війни та бойових дій з блоком НАТО підірвати усі ГЕС дніпровського каскаду та втопити увесь південь УКРАЇНИ в котрий мали б зайти війська НАТО...!!!
Українцям ПІВДНЯ, Херсонської та Миколаївської областей треба остерігатися та бути готовими до іншої пошесті неприємностей, яких може накоїти підороси своїми розробками біологічної зброї з Новосібірска з сибірськими москітами та з малярійними комарами і це тільки початок...!!!
Що ще ця мерзопакістна підороська мерзота може накоїти в УКРАЇНІ...!!!
Міністерство оборони України, Уряд та УСІ ЕПІДЕМОЛОГІЧНІ служби мають бути негайно задіяні і має бути запрошена міжнародна ЕПІДЕМОЛОГІЧНА та МЕДИЧНА підтримка країн світу, які вже стикалися з такими загрозами, високої атмосферної температури та високої % вологи повітря котра для мошкари, москітів і комарів це просто рай, що дає їм швидко розмножуватися та розносити усяку заразу...!!!
УСЕ НАСЕЛЕННЯ ПІВДНЯ МАЄ БУТИ НЕГАЙНО ПРОЇНФОРМОВАНО ТА ПРОІНСТРУКТОВАНО, як діяти і що робити в тих чи інших умовах і як ВДЯГАТИСЯ, щоб зашкодити укусам комарів, сибірських москітів та інших комах...!!!
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06.06.2023 18:56 Відповісти
1) Як показав підрив Дніпрогесу Червоною армією в 1941, через 3 дні рівень води нижче за течією знизиться до попереднього;
2) нижчий лівий берег постраждає більше за правий;
3) зате вище дамби переправа для ЗСУ стане простішою;
4) тепер вода з Кримського каналу тече назад, у Дніпро.
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06.06.2023 19:04 Відповісти
 
 