Росіяни підірвали Каховську ГЕС, щоб призупинити процес деокупації та відволікти увагу від подій на Бєлгородщині, - Міноборони

Підірвавши Каховську ГЕС рашисти намагалися зупинити процес деокупації, але отримали протилежний ефект.

Про це у Telegram повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.

"Цілеспрямований підрив дамби був здійснений російськими окупантами щоб призупинити процес деокупаціі Силами оборони України та змістити вектор уваги суспільства з подій, які відбуваються у білгородській області. Натомість російські окупанти отримали протилежний ефект.



Наразі у критичному становищі перебувають мирні жителі тимчасово окупованих населених пунктів Херсонщини та Криму, оскільки знищення дамби позбавило їх прісної води. Окрім того, були затоплені позиції російських військових підрозділів, що може призвести до масштабного змиву російських мінних полів та їх детонації у хаотичному порядку", - пояснила вона.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей. ДСНС опублікувала перелік безпечних місць для евакуації мешканців Херсонщини та вивозить людей з підтоплених територій. Особливо сильно постраждав лівий берег Дніпра.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тонн мастила.

Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику. Також підрив ГЕС обговорили на засіданні Ставки.

Кремль заявив, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.

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