Росіяни підірвали Каховську ГЕС, щоб призупинити процес деокупації та відволікти увагу від подій на Бєлгородщині, - Міноборони
Підірвавши Каховську ГЕС рашисти намагалися зупинити процес деокупації, але отримали протилежний ефект.
Про це у Telegram повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.
"Цілеспрямований підрив дамби був здійснений російськими окупантами щоб призупинити процес деокупаціі Силами оборони України та змістити вектор уваги суспільства з подій, які відбуваються у білгородській області. Натомість російські окупанти отримали протилежний ефект.
Наразі у критичному становищі перебувають мирні жителі тимчасово окупованих населених пунктів Херсонщини та Криму, оскільки знищення дамби позбавило їх прісної води. Окрім того, були затоплені позиції російських військових підрозділів, що може призвести до масштабного змиву російських мінних полів та їх детонації у хаотичному порядку", - пояснила вона.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.
У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей. ДСНС опублікувала перелік безпечних місць для евакуації мешканців Херсонщини та вивозить людей з підтоплених територій. Особливо сильно постраждав лівий берег Дніпра.
Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тонн мастила.
Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику. Також підрив ГЕС обговорили на засіданні Ставки.
Кремль заявив, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.
Будь ласка, зачекайте...
Так а 1941 му?
Можем павтаріть в дії
Хто що й кому здав , та я це й без тебе знаю , зрадойоб . То ж сядь і засохни .
А чого це тебе так заділо те що я кацапню назвав - ідіотами .? Співчуваєш козломордим . ?
Це мінагрополітики підірвало дамбу щоб залило поля з цибулею і тепер є аргумент чому цибуля така дорога
Куди поділася ДОКУМЕНТАЦІЯ військово-фортифікаційного оборонного водного рубіжу ДНІПРОВСЬКИЙ КАСКАД, по річці ДНІПРО, котрий будували багато років і маскували під ГЕС...!!!
Каховська ГЕС так само, як Кременчукська, Каневська і Києвське море та ДніпроГЕС були спланованими спорудами подвійного призначення і входили у військово-фортифікаційну структуру ссср під назвою "північна хвиля" а потім були перейменовані в "южний каскад"...!!!
В роки ЗАЛІЗНОГО ЗАНАВІСУ, ссср планували під час війни та бойових дій з блоком НАТО підірвати усі ГЕС дніпровського каскаду та втопити увесь південь УКРАЇНИ в котрий мали б зайти війська НАТО...!!!
Українцям ПІВДНЯ, Херсонської та Миколаївської областей треба остерігатися та бути готовими до іншої пошесті неприємностей, яких може накоїти підороси своїми розробками біологічної зброї з Новосібірска з сибірськими москітами та з малярійними комарами і це тільки початок...!!!
Що ще ця мерзопакістна підороська мерзота може накоїти в УКРАЇНІ...!!!
Міністерство оборони України, Уряд та УСІ ЕПІДЕМОЛОГІЧНІ служби мають бути негайно задіяні і має бути запрошена міжнародна ЕПІДЕМОЛОГІЧНА та МЕДИЧНА підтримка країн світу, які вже стикалися з такими загрозами, високої атмосферної температури та високої % вологи повітря котра для мошкари, москітів і комарів це просто рай, що дає їм швидко розмножуватися та розносити усяку заразу...!!!
УСЕ НАСЕЛЕННЯ ПІВДНЯ МАЄ БУТИ НЕГАЙНО ПРОЇНФОРМОВАНО ТА ПРОІНСТРУКТОВАНО, як діяти і що робити в тих чи інших умовах і як ВДЯГАТИСЯ, щоб зашкодити укусам комарів, сибірських москітів та інших комах...!!!
2) нижчий лівий берег постраждає більше за правий;
3) зате вище дамби переправа для ЗСУ стане простішою;
4) тепер вода з Кримського каналу тече назад, у Дніпро.