Під час перших торгів через Prozorro у Міноборони вдалося заощадити 25% коштів, це близько 6,3 млрд грн, - журналістка Ніколаєнко

Журналістка Тетяна Ніколаєнко оприлюднила інформацію про те, що 6 червня у Міноборони відбулися торги за допомогою системи Prozorro і вдалося зекономити значну суму коштів.

Про це вона написала у блозі на Цензор.НЕТ.

Журналістка зазначила: "Торги з закупівлі харчування на Prozorro відбулися.

Загальна вартість лотів була 24 671 395 000 гривень. Попередньо сума, на яку проторгували складає 18 298 870 368 гривень.

Тобто заощаджено більше 25% коштів, точніше 6 мільярдів 298 мільйонів гривень бюджетних грошей.

Це попередні дані, є нюанс по одному з лотів, де сталась технічна помилка, і він, очевидно, буде переторгований.

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Так, можливо, сьогоднІшні торги - це не кардинальна зміна системи і ми не викинули фірми, які роками заробляють на годуванні армії. Але в тому числі завдяки позиції членів антикорупційної ради і особистій самовідданості Дани Ярової ми вивели ці торги на Prozorro.

Інакше, це були б закриті договори з тими ж учасниками. Зараз ми їх змушуємо грати за нашими правилами. Як каже Юрій Ніколов, вони крали по 5 грн, тепер зможуть по 5 копійок. Це викликало і може ще викликати неабиякий супротив.

Цілком імовірно, що найближчим часом буде переглянуто наказ міністра і в ньому може змінитись статус Дани Ярової. Але просто знайте, що без неї цього б не було. І ще віддаю належне середній ланці міністерства, які вибрали відкритість і прозорість. Сподіваюсь, вони лишаться в комітеті.

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Далі пряма мова Дани: "Завтра ми відкриваємо документацію і перевіряємо на дотримання кваліфікаційних вимог. Але я не думаю, що щось от геть суттєво зміниться.

Так, мені б хотілося, щоб зайшло більше бізнесів. І може побачивши ці торги наступного разу бізнес буде більш сміливо виходити на торги.

Так, все ще можна критикувати. Але, великого слона їдять маленькими шматочками.

Єдине, завтра в Київському окружному адміністративний суді на 11.30 скандально відомий фігурант яєць по 17-ть ТОВ "Актив компані" буде оскаржувати всі 22 процедури закупівлі харчів для ЗСУ по Прозорро. Запрошуємо всіх небайдужих долучитися до відкритого судового процесу.

"Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод. Не спинить вас!"

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