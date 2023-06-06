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Новини
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держзакупівлі (381) Міноборони (6999) Prozorro (1897) Ніколаєнко Тетяна (361)

Під час перших торгів через Prozorro у Міноборони вдалося заощадити 25% коштів, це близько 6,3 млрд грн, - журналістка Ніколаєнко

міноборони

Журналістка Тетяна Ніколаєнко оприлюднила інформацію про те, що 6 червня у Міноборони відбулися торги за допомогою системи Prozorro і вдалося зекономити значну суму коштів.

Про це вона написала у блозі на Цензор.НЕТ.

Журналістка зазначила: "Торги з закупівлі харчування на Prozorro відбулися.

Загальна вартість лотів була 24 671 395 000 гривень. Попередньо сума, на яку проторгували складає 18 298 870 368 гривень.

Тобто заощаджено більше 25% коштів, точніше 6 мільярдів 298 мільйонів гривень бюджетних грошей.

Це попередні дані, є нюанс по одному з лотів, де сталась технічна помилка, і він, очевидно, буде переторгований.

Також читайте: У тендерах на закупівлі харчів для Міноборони беруть участь ФОПи, один із них виграв три мільярдні тендери, - Ніколов

Так, можливо, сьогоднІшні торги - це не кардинальна зміна системи і ми не викинули фірми, які роками заробляють на годуванні армії. Але в тому числі завдяки позиції членів антикорупційної ради і особистій самовідданості Дани Ярової ми вивели ці торги на Prozorro.

Інакше, це були б закриті договори з тими ж учасниками. Зараз ми їх змушуємо грати за нашими правилами. Як каже Юрій Ніколов, вони крали по 5 грн, тепер зможуть по 5 копійок. Це викликало і може ще викликати неабиякий супротив.

Цілком імовірно, що найближчим часом буде переглянуто наказ міністра і в ньому може змінитись статус Дани Ярової. Але просто знайте, що без неї цього б не було. І ще віддаю належне середній ланці міністерства, які вибрали відкритість і прозорість. Сподіваюсь, вони лишаться в комітеті.

Також читайте: Prozorro відкриває інформацію про беззбройові оборонні закупівлі, - Мінекономіки

Далі пряма мова Дани: "Завтра ми відкриваємо документацію і перевіряємо на дотримання кваліфікаційних вимог. Але я не думаю, що щось от геть суттєво зміниться.

Так, мені б хотілося, щоб зайшло більше бізнесів. І може побачивши ці торги наступного разу бізнес буде більш сміливо виходити на торги.

Так, все ще можна критикувати. Але, великого слона їдять маленькими шматочками.

Єдине, завтра в Київському окружному адміністративний суді на 11.30 скандально відомий фігурант яєць по 17-ть ТОВ "Актив компані" буде оскаржувати всі 22 процедури закупівлі харчів для ЗСУ по Прозорро. Запрошуємо всіх небайдужих долучитися до відкритого судового процесу.

"Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод. Не спинить вас!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін схвалив взаємний доступ до ринків публічних закупівель України і ЄС, - Шмигаль

Автор: 
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Топ коментарі
+20
Можна лише уявити скільки коштів з МО накрали дочірні підприємства родичів рєзнікова.
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06.06.2023 18:11
+20
тобто всі клоунські кукурікання про "не розгойдуйте човен" були спробою залишити ці гроші собі?
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06.06.2023 18:12
+8
Лёшей ты жил, Лёшей и подохнешь. Безнадёжный ты пень.
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06.06.2023 18:30
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Можна лише уявити скільки коштів з МО накрали дочірні підприємства родичів рєзнікова.
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06.06.2023 18:11 Відповісти
тобто всі клоунські кукурікання про "не розгойдуйте човен" були спробою залишити ці гроші собі?
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06.06.2023 18:12 Відповісти
Нарешті приємні новини
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06.06.2023 18:12 Відповісти
Даже так, с лярда 25% неплохо.
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06.06.2023 18:14 Відповісти
Так вони одразу завищили ціни на 25%. У них ФОПи по 1 млрд вигравають.
"ПРИЙДЕ ВЕСНА, САДЖАТИ БУДЕМО-2019".
Сами себе?
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06.06.2023 18:14 Відповісти
А чем это Prozorro отличается от откатов? А ни чем, только узаконено. Аплодирую тому, кто это Prozorro выдумал. Сам для себя.
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06.06.2023 18:15 Відповісти
Лёшей ты жил, Лёшей и подохнешь. Безнадёжный ты пень.
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06.06.2023 18:30 Відповісти
Маленьким мальчикам, которые еще школу-то не закончили не рассказать о Prozorro. Мыкола, иди учись.
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06.06.2023 18:45 Відповісти
Льоха, не виставляй свою дурість для товариства.
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06.06.2023 18:52 Відповісти
Это шавка жОПы , за 30 сребрянников 🤮, ПНХ
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06.06.2023 20:28 Відповісти
Тем, что на нем прозрачные торги и гораздо сложнее замутить договорнячек. Позволяет экономить бюджету миллиарды, которые иначе были бы разворованы всякими гандонами, впаривавшими яйца по 17 грн при средней цене в 7 и яблоки по 50 грн пр исредней цене в 25 грн.
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06.06.2023 18:49 Відповісти
Еще один, сколько ж вас здесь яйцеголовых? Иди к соседу, сядь за парту, открой тетрадку и конспектируй.
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06.06.2023 18:51 Відповісти
По сути есть что возразить? Нет - проходи на*уй.
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06.06.2023 21:17 Відповісти
Олешій в темі)) походу заробляв на тому
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06.06.2023 18:52 Відповісти
Кацап, не відблискуй дурістю за три зелених копійки.
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06.06.2023 19:06 Відповісти
"Внєзапно" (с) 👀
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06.06.2023 18:25 Відповісти
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06.06.2023 18:50 Відповісти
Мадяр збирає на 20 000 дронів,йому треба 350 мільйонів,всього...
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06.06.2023 19:41 Відповісти
Що ж ви робите? Залишили Єрмака зі смотрящим Рєзніковим без бабла?
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06.06.2023 19:50 Відповісти
Не переживай , они уже на 20 жизней , у тебя украли И у дегенератов « хоть поржем🤡🤢🎪🦠🐑🐏»
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06.06.2023 20:31 Відповісти
Зекономили, яйця не по 17 а 16.99 купили?
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06.06.2023 20:19 Відповісти
а до этого , кто бабло *******? отвечать кто то будет? ни резников ли, гнида очкастая?
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06.06.2023 20:55 Відповісти
 
 