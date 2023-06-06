Правоохоронці викрили на мільйонному хабарі трьох службовців селищної ради на Київщині
Правоохоронці викрили на хабарі у понад 1 мільйон гривень трьох службових осіб Глехівської селищної ради, що на Київщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію та прокуратуру Київської області, а також на Українську правду.
За даними слідства, службові особи вимагали неправомірну вигоду в сумі понад 1 млн грн від директора товариства за погодження та видачу технічних і містобудівних умов на облаштування підземних комунікацій для будівництва багатоквартирного житлового будинку.
Одного з підозрюваних затримали під час одержання частини неправомірної вигоди в сумі 912 тис. грн.
"Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили грошові кошти, земельну та посадову документацію, мобільні телефони, сервер, ноутбук, а також два транспортні засоби", - йдеться у повідомленні поліції.
Зазнчається, що наразі вказаним особам обрано запобіжні заходи.
За даними УП, ідеться про Глевахівську селищну раду. Підозрюваними у справі є в. о. начальника відділу архітектури, містобудування та земельних відносин Роман Мірчук (зап. зах – тримання під вартою з заставою), завідувачка юридичного сектору Анастасія Черепахіна (застава) та директор комунального житлово-експлуатаційного підприємства Глевахівської селищної ради Олександр Нагній (тримання під вартою із заставою).
Будь ласка, зачекайте...
Всім старшинам тут без розбору,
Панам, підпанкам і слугам
Давали в пеклі добру хльору,
Всім по заслузі, як котам.
Тут всякиї були цехмистри,
І ратмани, і бургомистри,
Судді, підсудки, писарі,
Які по правді не судили
Та тілько грошики лупили
І одбирали хабарі.
(І.Котляревський, "Енеїда")
http://oursong.narod.ru/eneida/e3_35.html
Хоча про що це я, хто ж вам дозволить...
Всі все бачать, а винних немає.