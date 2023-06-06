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Київська область (3801) корупція (4614)

Правоохоронці викрили на мільйонному хабарі трьох службовців селищної ради на Київщині

корупція

Правоохоронці викрили на хабарі у понад 1 мільйон гривень трьох службових осіб Глехівської селищної ради, що на Київщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію та прокуратуру Київської області, а також на Українську правду. 

За даними слідства, службові особи вимагали неправомірну вигоду в сумі понад 1 млн грн від директора товариства за погодження та видачу технічних і містобудівних умов на облаштування підземних комунікацій для будівництва багатоквартирного житлового будинку.

Одного з підозрюваних затримали під час одержання частини неправомірної вигоди в сумі 912 тис. грн.

"Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили грошові кошти, земельну та посадову документацію, мобільні телефони, сервер, ноутбук, а також два транспортні засоби", - йдеться у повідомленні поліції. 

Зазнчається, що наразі вказаним особам обрано запобіжні заходи.

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За даними УП, ідеться про Глевахівську селищну раду. Підозрюваними у справі є в. о. начальника відділу архітектури, містобудування та земельних відносин Роман Мірчук (зап. зах – тримання під вартою з заставою), завідувачка юридичного сектору Анастасія Черепахіна (застава) та директор комунального житлово-експлуатаційного підприємства Глевахівської селищної ради Олександр Нагній (тримання під вартою із заставою).
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Топ коментарі
+7
Мародерят в основном как раз те, кто при власти - зеленая руснявая слизь.
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06.06.2023 18:23
+6
я не розумію, що з цими ****** робити... в зоопарку їх виставляти, чи шо? ну як людина зараз може так жити? ну це ж навіть не людина-гавно, а гавно-нелюдина якась
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06.06.2023 18:22
+4
Якщо вони із зеленого кагалу то їм нічого не буде!
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06.06.2023 18:14
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Якщо вони із зеленого кагалу то їм нічого не буде!
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06.06.2023 18:14 Відповісти
А если нет. То, что приследование оппозиции?)
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06.06.2023 18:17 Відповісти
Мародерят в основном как раз те, кто при власти - зеленая руснявая слизь.
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06.06.2023 18:23 Відповісти
Т.е. мародерат все те кто при власти сейчас. А те, кто были уже отмародерили и завидуют тем, кто сейчас. Согласен.
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06.06.2023 18:27 Відповісти
Обычное мышление мародера. Или, скорее, глиста, который живет в дерьме и считает, шо все остальные точно такие же. Ты за долю от намародеренного стараешься ?
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06.06.2023 18:34 Відповісти
И не жалуюсь как ты. Мне достаточно. Или гуляй, Максик. С тобой как с утюгом, тупо и плоско.
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06.06.2023 18:40 Відповісти
Кто спорит. Пропагандоны всегда имеют хорошую пайку от мародеров. Не подавись, тварь руснявая.
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06.06.2023 18:44 Відповісти
Яка влада у нас була не мародери?
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06.06.2023 19:27 Відповісти
Оголосить, будь ласка, всіх.
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06.06.2023 19:28 Відповісти
Отакі в нас посадовці - і це тільки одиниці піиманих на гарячому .
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06.06.2023 18:18 Відповісти
в селищних радах мільйонами, в опі-мільярдами.
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06.06.2023 18:19 Відповісти
я не розумію, що з цими ****** робити... в зоопарку їх виставляти, чи шо? ну як людина зараз може так жити? ну це ж навіть не людина-гавно, а гавно-нелюдина якась
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06.06.2023 18:22 Відповісти

Всім старшинам тут без розбору,
Панам, підпанкам і слугам
Давали в пеклі добру хльору,
Всім по заслузі, як котам.
Тут всякиї були цехмистри,
І ратмани, і бургомистри,
Судді, підсудки, писарі,
Які по правді не судили
Та тілько грошики лупили
І одбирали хабарі.

(І.Котляревський, "Енеїда")


http://oursong.narod.ru/eneida/e3_35.html
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06.06.2023 18:22 Відповісти
Пока не будет побеждена коррупция жизни в Украине не будет....будет существование на выживание....
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06.06.2023 19:15 Відповісти
Розсмішили... А міські "ради" слабО перевірити?
Хоча про що це я, хто ж вам дозволить...
Всі все бачать, а винних немає.
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06.06.2023 19:16 Відповісти
Для військових грошей у державі немає. А для падлюк мільйони на кожній посаді є.
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06.06.2023 19:29 Відповісти
ну гаразд ,налякали і пора вже випускати з кічі, непосадять же всіх голів селищних рад!
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06.06.2023 20:10 Відповісти
Розстріляти
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06.06.2023 20:35 Відповісти
 
 