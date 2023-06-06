Правоохоронці викрили на мільйонному хабарі трьох службовців селищної ради на Київщині

Правоохоронці викрили на хабарі у понад 1 мільйон гривень трьох службових осіб Глехівської селищної ради, що на Київщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію та прокуратуру Київської області, а також на Українську правду.

За даними слідства, службові особи вимагали неправомірну вигоду в сумі понад 1 млн грн від директора товариства за погодження та видачу технічних і містобудівних умов на облаштування підземних комунікацій для будівництва багатоквартирного житлового будинку.

Одного з підозрюваних затримали під час одержання частини неправомірної вигоди в сумі 912 тис. грн.

"Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили грошові кошти, земельну та посадову документацію, мобільні телефони, сервер, ноутбук, а також два транспортні засоби", - йдеться у повідомленні поліції.

Зазнчається, що наразі вказаним особам обрано запобіжні заходи.

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За даними УП, ідеться про Глевахівську селищну раду. Підозрюваними у справі є в. о. начальника відділу архітектури, містобудування та земельних відносин Роман Мірчук (зап. зах – тримання під вартою з заставою), завідувачка юридичного сектору Анастасія Черепахіна (застава) та директор комунального житлово-експлуатаційного підприємства Глевахівської селищної ради Олександр Нагній (тримання під вартою із заставою).