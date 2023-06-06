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Спільнота Цензор.НЕТ профінансувала створення трьох десятків дронів-камікадзе, які знищили техніку та живу силу ворога. Долучайтесь до створення третьої партії FPV-дронів. ВIДЕО

Протягом двох місяців читачі Цензор.НЕТ зібрали 800 тисяч гривень та профінансували виробництво 34 дронів-камікадзе і важливого додаткового обладнання. Зокрема, окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького, яка працює на Вугледарському напрямку, отримала від вас: 30 ударних дронів, 1 щоглу, комплект підсилювальних антен і ретрансляторів, 30 Lipo акумуляторів 6S, 20 систем скиду для, модулі підсилення зв’язку, два шоломи та два пульти для пілотів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для 120 окремої бригади територіальної оборони на Бахмутському напрямку було виготовлено 4 ударних дрони і поставлено комплектуючі для підсилення сигналу (антени, трансмітери, акумулятори додаткові розхідники). Дрони успішно працюють на Донецькому напрямку, зафіксовано влучання і знищення російської бронетехніки та особового складу ворога.

Так, FPV-дроном, який профінансували читачі, вдалось уразити ворожий танк.

Окрім того, профінансований читачами Цензор.НЕТ дрон-камікадзе знищив російську МТЛБ та живу силу ворога.

FPV-дрон також атакував позиції російських військових та скинув гранату від РПГ.

Ми проводимо третій збір на FPV-дрони. Зокрема, 25 дронів уже виготовлено, зарезервовано для нас і, після оплати, відразу будуть відправлені на передову. Паралельно буде виготовлятися нова партія, щоб знищувати ворога безперебійно.

Спільнота Цензор.НЕТ профінансувала створення трьох десятків дронів-камікадзе, які знищили техніку та живу силу ворога. Долучайтесь до створення третьої партії FPV-дронів 01

Тож ми просимо вас долучитися до ініціативи і конвертувати свою лють у збільшення кількості мертвих окупантів та знищеної техніки ворога.

Реквізити для донатів:

Спільнота Цензор.НЕТ профінансувала створення трьох десятків дронів-камікадзе, які знищили техніку та живу силу ворога. Долучайтесь до створення третьої партії FPV-дронів 03 Моно-банка війського: https://send.monobank.ua/jar/8H8uTBPN7d

Спільнота Цензор.НЕТ профінансувала створення трьох десятків дронів-камікадзе, які знищили техніку та живу силу ворога. Долучайтесь до створення третьої партії FPV-дронів 03 ПриватБанк: 4731219611037825

Спільнота Цензор.НЕТ профінансувала створення трьох десятків дронів-камікадзе, які знищили техніку та живу силу ворога. Долучайтесь до створення третьої партії FPV-дронів 03 PayPal: [email protected]

Пам'ятаймо, що маленьких донатів не буває, бо кожна гривня збільшує кількість "добрих росіян"!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": FPV-дрон, куплений за гроші читачів Цензор.НЕТ, знищує ворожий танк: "Ваш донат долетів куди треба". ВIДЕО

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Топ коментарі
+15
Респект Цензору, респект цензорятам!
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06.06.2023 18:44
+10
Краще інтернет-видання. Кращі інтернет-читачі, окрім ботів, звичайно.
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06.06.2023 18:51
+6
Там мадяр собирает на 20 тыс. Камикадзе и 200 самолётов усилителей радиосигнала. Мужик знает что делает, я лично ему доверяю больше других. Тем более что он офицер 59 бригады. Посмотрите его канал и давайте собирать. Общая сумма 350 млн. Грн. Уже собрано 60 млн. Прошу поддержать. Да кстати пид_ары уже наладили промышленное производство таких дронов. У нас же яйцевик 17й теребонькает объект своего вожделения свеств проблему на простой народ. Ублюдок. Даже 10 грн поможет.
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06.06.2023 19:47
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Респект Цензору, респект цензорятам!
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06.06.2023 18:44 Відповісти
Як каже Богдан Буткевич - цензурята і цензуріони )))
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07.06.2023 00:48 Відповісти
Краще інтернет-видання. Кращі інтернет-читачі, окрім ботів, звичайно.
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06.06.2023 18:51 Відповісти
+
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06.06.2023 19:17 Відповісти
В фонд Притулы +1000 грн. Он знает как и что.
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06.06.2023 19:21 Відповісти
Це такий сарказм?
Чи дійсно є упороті, які вірять притулі?
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07.06.2023 09:31 Відповісти
А ты на Цензор хоть скинул что-то?
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07.06.2023 11:13 Відповісти
Ні.
Я донатю тим, в кому переконаний.
В даному випадку - абсолютно незрозуміло хто, що і як.
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08.06.2023 09:26 Відповісти
Ясно.
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08.06.2023 11:16 Відповісти
Там мадяр собирает на 20 тыс. Камикадзе и 200 самолётов усилителей радиосигнала. Мужик знает что делает, я лично ему доверяю больше других. Тем более что он офицер 59 бригады. Посмотрите его канал и давайте собирать. Общая сумма 350 млн. Грн. Уже собрано 60 млн. Прошу поддержать. Да кстати пид_ары уже наладили промышленное производство таких дронов. У нас же яйцевик 17й теребонькает объект своего вожделения свеств проблему на простой народ. Ублюдок. Даже 10 грн поможет.
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06.06.2023 19:47 Відповісти
https://t.me/robert_magyar. Даю ссыль на канал. Модеры не удаляйте!!!!!!!!!!
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06.06.2023 19:49 Відповісти
Нікому не здалося дивним, що читачів "Цензор.нет" закликають збирати кошти на допомогу "окремій ПРЕЗИДЕНТСЬКІЙ бригаді імені гетьмана Богдана Хмельницького"? А само воно (зі своєю фраікцією) не хоче допомогти своїй бригаді?
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06.06.2023 19:55 Відповісти
На этих гандонов надежды нет. Они ублюдки свалят сразу, кинув нас с армией. Именно мы должны помогать пацанам
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06.06.2023 20:05 Відповісти
Президент не має відношення до цієї бригади, гугліть
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06.06.2023 20:17 Відповісти
А до чого він взагалі має відношення?! Тільки до "*******" , все інше - народа та армії
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06.06.2023 20:36 Відповісти
Прочитав. І шо?
"Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького (ОПБр, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 в/ч A0222) - спеціальна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 військова частина у складі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Сухопутних військ Збройні сили України , підпорядкована безпосередньо https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президенту України . Виконує завдання, аналогічні до функцій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%8F лейбгвардій інших країн."
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06.06.2023 22:17 Відповісти
15 грудня 2017 року Президент України присвоїв полку почесну назву імені гетьмана Богдана Хмельницького та вручив полку бойове знамено.[10][14] Встановлене повне найменування Окремий президентський полк імені гетьмана Богдана Хмельницького відновило українську військову традицію - називати військові формування за іменами видатних козацьких гетьманів, полковників та отаманів.[15][16] Дата церемонії була приурочена до Ультиматуму Раднаркому, який був фактичним оголошенням Радянською Росією війни Українській Народній Республіці.

У січні 2022 року на 30-ту річницю створення полк було розгорнуто у бригаду зі створенням двох додаткових батальйонів[17].

У лютому - березні 2022 року підрозділи бригади беруть участь у боях проти російських загарбників, при обороні Києва та його околиць[18]. Після перемоги в битві за столицю бригада була задіяна у боях на сході України, зокрема - під Харковом, Бахмутом та Авдіївкою
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06.06.2023 22:48 Відповісти
Тобто до її створення відношення не має і не буде
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06.06.2023 22:51 Відповісти
При чому тут створення? Навіщо ці маніпуляції?
Ще раз повторю - "підпорядкована безпосередньо https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президенту України ".
А хто у нас зараз **********? Чи то до дЄрмака треба було звертатися?
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07.06.2023 00:12 Відповісти
+
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06.06.2023 21:39 Відповісти
а в цей час на російських пабліках виклали фото ТИСЯЧ фпв-дронів, які росія дрежавним коштом серійно випустила і пересилає на фронт.(((

таке враження що наші воюють на донатах а держава всі заховалася в монако і звідти чекає чия візьме.
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06.06.2023 22:07 Відповісти
А з якою маржою цей патріотичний виробник їх продає, хто зна????
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07.06.2023 08:24 Відповісти
Дрони збирають волонтери, тобто дрони йдуть по собівартості запчастин.
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07.06.2023 10:26 Відповісти
Спільнота цензора - то сила. Як і сам цензор.
Але коли люди довіряють тому, хто оголошує збір, результати виглядають трохи іншими. Наприклад, два останніх збора.
Протягом однієї доби, протягом кількох годин.
https://t.me/vanek_nikolaev/15081 https://t.me/vanek_nikolaev/15081

https://t.me/vanek_nikolaev/15076
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07.06.2023 09:40 Відповісти
+
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07.06.2023 13:35 Відповісти
 
 