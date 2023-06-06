Спільнота Цензор.НЕТ профінансувала створення трьох десятків дронів-камікадзе, які знищили техніку та живу силу ворога. Долучайтесь до створення третьої партії FPV-дронів. ВIДЕО

Протягом двох місяців читачі Цензор.НЕТ зібрали 800 тисяч гривень та профінансували виробництво 34 дронів-камікадзе і важливого додаткового обладнання. Зокрема, окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького, яка працює на Вугледарському напрямку, отримала від вас: 30 ударних дронів, 1 щоглу, комплект підсилювальних антен і ретрансляторів, 30 Lipo акумуляторів 6S, 20 систем скиду для, модулі підсилення зв’язку, два шоломи та два пульти для пілотів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для 120 окремої бригади територіальної оборони на Бахмутському напрямку було виготовлено 4 ударних дрони і поставлено комплектуючі для підсилення сигналу (антени, трансмітери, акумулятори додаткові розхідники). Дрони успішно працюють на Донецькому напрямку, зафіксовано влучання і знищення російської бронетехніки та особового складу ворога.

Так, FPV-дроном, який профінансували читачі, вдалось уразити ворожий танк.

Окрім того, профінансований читачами Цензор.НЕТ дрон-камікадзе знищив російську МТЛБ та живу силу ворога.

FPV-дрон також атакував позиції російських військових та скинув гранату від РПГ.

Ми проводимо третій збір на FPV-дрони. Зокрема, 25 дронів уже виготовлено, зарезервовано для нас і, після оплати, відразу будуть відправлені на передову. Паралельно буде виготовлятися нова партія, щоб знищувати ворога безперебійно.

Тож ми просимо вас долучитися до ініціативи і конвертувати свою лють у збільшення кількості мертвих окупантів та знищеної техніки ворога.

Реквізити для донатів:

Моно-банка війського: https://send.monobank.ua/jar/8H8uTBPN7d

ПриватБанк: 4731219611037825

PayPal: [email protected]

Пам'ятаймо, що маленьких донатів не буває, бо кожна гривня збільшує кількість "добрих росіян"!

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