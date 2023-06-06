Україна збирає Радбез ООН і звернеться до Міжнародного кримінального суду щодо вибуху Каховської ГЕС, - Зеленський
Україна наполягає на скликанні засідання Радбезу ООН і має намір звертатися до Міжнародного кримінального суду після підриву Каховської ГЕС,
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланняим на Інтерфакс-Україна, про це сказав у вівторок на пресконференції в Києві президент України Володимир Зеленський.
"Ми розмовляли з ЄС, з НАТО, з ОБСЄ, і також скликаємо Раду безпеки в ООН. І також будемо звертатися до представників Міжнародного кримінального суду", - сказав він.
"Дуже хочеться реакції від країн, які приділяють особливу увагу екологічним питанням. Від Азії, Латинської Америки", - додав Зеленський.
"На наш погляд, це злочин. Генеральна прокуратура вже зареєструвала. Класифікація сьогодні - екоцид", - сказав він.
За його словами, інформація про мінування Каховської ГЕС "була від нашої розвідки, ми потім ділилися цією інформацією з партнерами".
"Міністерство внутрішніх справ готувалося до відповідних речей, і прем'єр розумів, як діятиме. Нам зрозуміло, що буде затоплено від 35 до 38 населених пунктів", - сказав президент.
За його словами, "ми розуміємо, що будуть великі проблеми, вони вже є, і тому ми готувалися щодо підвозу питної води. Будуть великі проблеми з питною водою навіть там, де не затоплено. В усьому регіоні, у Дніпровському регіоні, Запорізькому та Херсонському".
"Наслідки трагедії будуть зрозумілі десь через тиждень після того, як піде вода", - сказав він.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.
У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей. ДСНС опублікувала перелік безпечних місць для евакуації мешканців Херсонщини та вивозить людей з підтоплених територій. Особливо сильно постраждав лівий берег Дніпра.
Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тонн мастила.
Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику. Також підрив ГЕС обговорили на засіданні Ставки.
Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.
Будь ласка, зачекайте...
А теперь - бинго! Не прошло и недели, как цена на электроэнергию была поднята, без указания причин. А теперь причина - вот она!
Я один вижу корреляцию между этими двумя событиями? А СБУ видит? Может Данилов чего заметил?
Янелох спал до 9 утра вместо того чтобы собрать рнбо уже в 3-4 часа ночи.