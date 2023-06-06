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Україна збирає Радбез ООН і звернеться до Міжнародного кримінального суду щодо вибуху Каховської ГЕС, - Зеленський

зеленський

Україна наполягає на скликанні засідання Радбезу ООН і має намір звертатися до Міжнародного кримінального суду після підриву Каховської ГЕС,

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланняим на Інтерфакс-Україна, про це сказав у вівторок на пресконференції в Києві президент України Володимир Зеленський.

"Ми розмовляли з ЄС, з НАТО, з ОБСЄ, і також скликаємо Раду безпеки в ООН. І також будемо звертатися до представників Міжнародного кримінального суду", - сказав він.

"Дуже хочеться реакції від країн, які приділяють особливу увагу екологічним питанням. Від Азії, Латинської Америки", - додав Зеленський.

"На наш погляд, це злочин. Генеральна прокуратура вже зареєструвала. Класифікація сьогодні - екоцид", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підрив Каховської ГЕС росіянами - найбільша рукотворна екологічна катастрофа у Європі за десятки років, - Зеленський

За його словами, інформація про мінування Каховської ГЕС "була від нашої розвідки, ми потім ділилися цією інформацією з партнерами".

"Міністерство внутрішніх справ готувалося до відповідних речей, і прем'єр розумів, як діятиме. Нам зрозуміло, що буде затоплено від 35 до 38 населених пунктів", - сказав президент.

За його словами, "ми розуміємо, що будуть великі проблеми, вони вже є, і тому ми готувалися щодо підвозу питної води. Будуть великі проблеми з питною водою навіть там, де не затоплено. В усьому регіоні, у Дніпровському регіоні, Запорізькому та Херсонському".

"Наслідки трагедії будуть зрозумілі десь через тиждень після того, як піде вода", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів термінове засідання РНБО: Доручено провести евакуацію з районів ризику

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей. ДСНС опублікувала перелік безпечних місць для евакуації мешканців Херсонщини та вивозить людей з підтоплених територій. Особливо сильно постраждав лівий берег Дніпра.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тонн мастила.

Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику. Також підрив ГЕС обговорили на засіданні Ставки.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.

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Топ коментарі
+40
Головний борець з катастрофую вже знімає черговий відосік. Як потрапили рашисти безперешкодно з Криму на південь, захопивши практично повністю його, в тому числі і Каховську ГЕС, борець в своєму відосіку не згадає.
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06.06.2023 19:14
+21
Прокинулось. Сам додумався, чи скумбрія підказала?
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06.06.2023 19:10
+15
ООН офіційно святкує день руZZкого язЫка. Йому ніколи.
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06.06.2023 19:22
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Прокинулось. Сам додумався, чи скумбрія підказала?
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06.06.2023 19:10 Відповісти
скубрія як раз за день до того була в Херсоні хто зна по що... совпаденіє? не думаю
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06.06.2023 19:42 Відповісти
Воно ж знає, що звертатися про допомогу в ООН - теж саме, що до путіна. Зелений цинізм
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06.06.2023 20:02 Відповісти
та зразу в печерский... у вакс мона...
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06.06.2023 20:43 Відповісти
Корисний ідіот який обрав цю владу заховався за іншим ніком і думає що цього не видно.
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06.06.2023 22:38 Відповісти
обєспакоєни ,,,
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06.06.2023 19:13 Відповісти
Головний борець з катастрофую вже знімає черговий відосік. Як потрапили рашисти безперешкодно з Криму на південь, захопивши практично повністю його, в тому числі і Каховську ГЕС, борець в своєму відосіку не згадає.
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06.06.2023 19:14 Відповісти
потужний унтерохвіцерський вдовець!
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06.06.2023 19:16 Відповісти
Не вибуху 🤦, а терористичного акту скєоеного росіянами. А то виходить що, стояла собі ****** і аж раптом вибухнула, то давайте тепер засужемо вибух...
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06.06.2023 19:17 Відповісти
Воно до цих пір уникає називати рашистів терористами!
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06.06.2023 19:21 Відповісти
Так а шо ООН? Хоть что-то сказало?
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06.06.2023 19:20 Відповісти
ООН офіційно святкує день руZZкого язЫка. Йому ніколи.
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06.06.2023 19:22 Відповісти
Кацапи на своїх ресурсах пишуть шо це вони збирають СБ ООН і на порядку денному підрив Каховської ГЕС Не перестаю дивуватись кацапсячій нахабності...
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06.06.2023 21:20 Відповісти
Мы решительно протестуем и требуем!
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06.06.2023 19:30 Відповісти
Подрыв электростанции приведёт к остановке Запорожской АЭС. Что приведёт к дефициту электроэнергии. Что логично поднимает цену на электрику.

А теперь - бинго! Не прошло и недели, как цена на электроэнергию была поднята, без указания причин. А теперь причина - вот она!

Я один вижу корреляцию между этими двумя событиями? А СБУ видит? Может Данилов чего заметил?
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06.06.2023 19:33 Відповісти
некогда ему.. он черговий висер пишет
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06.06.2023 20:44 Відповісти
Він не пише, він читає.
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06.06.2023 21:36 Відповісти
Ты херню пишешь. Ты вообще не в теме. Бот что ли? Заэс уже хрен знает сколько стоит спотушенными реакторами и не вырабатывает ничего. Где вы беретесь такие? На ботофермах выращивают походу.
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06.06.2023 23:04 Відповісти
«Кілька годин думали: ми вкладали кошти у комфорт для людей, як тепер руйнувати все це? Ми ж думали, що з того боку теж люди, що вони дбайливо ставитимуться до будинків, мостів та іншої інфраструктури», - так нам пояснили у Зеленського чому не підривали мости.========тобто вони думали, що русня буде вбивати українців, але не буде руйнувати будинки, мости та іншу інфраструктуру.=====Інакше для чого вони впустили їх в Україну?-
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07.06.2023 07:12 Відповісти
Чим ти "вижу корреляцию"(С)? Сліпою кишкою? Запорізька АЕС зараз не генерує і сама залежить від зовнішнього постачання електроенергії для підтримки її безпеки.
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07.06.2023 08:18 Відповісти
После не значит вследствие. ЗАЭС уже давно не электростанция. Блоки расхоложены,кроме одного.Оборудование приходит в негодность.
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07.06.2023 08:32 Відповісти
Только что бывший посол в США Валерий Чалый сказал что с нашей стороны информация по дипканалам подаётся очень медленно. Если рашисты проинформировали своей дезинформацией с утра, то наши раздуплились только во второй половине дня, и то не все посольства.
Янелох спал до 9 утра вместо того чтобы собрать рнбо уже в 3-4 часа ночи.
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06.06.2023 19:34 Відповісти
Он устал, он был в отключке. Это же какое дело пропутешествовать где угодно и без айкосиков? Так что там буди-не буди, особенно при надсмотрщике Дерьмаке, бесперебойно подающем айкосики.
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06.06.2023 19:40 Відповісти
Лидеры западных стран даже озабоченности по этому поводу не озвучивают....
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06.06.2023 19:35 Відповісти
Одной рукой сдал ГЕС, канал, коридор в Крым и атомную станцию за сутки, а таперича в суд.... Ну таке....
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06.06.2023 19:38 Відповісти
От оона толку никакого. Мертвая бюрократия
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06.06.2023 21:58 Відповісти
-Слушай, доцент. Деньги давай. Керосинку покупать нада.
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06.06.2023 22:27 Відповісти
Ослиный Пистеж!
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06.06.2023 22:41 Відповісти
Все эти заседания ДО СРАКИ !!!
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06.06.2023 23:27 Відповісти
Рашка уже собрала и обвинила во всем Украину.Совбез,похоже,принял рашаверсию,потому,что наша пресса молчит.Ау,зелёный.
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07.06.2023 08:02 Відповісти
Чергова суходрочка, як зеленські відосіки. ООН з радбезом - то затратні неефективні і практично шкідливі для людства структури, котрі уже нічого не вирішують, крім нескінченних заяв про занепокоєнність, схвилювання або навіть обурення. Нічого крім чергових ***********...
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07.06.2023 08:15 Відповісти
"Как вам спіцца гаспадін прізідєнт? Пакойнікі вам ні сняцца?"
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07.06.2023 10:59 Відповісти
 
 