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гуманітарна допомога (962) Кулеба Дмитро (3604) Боррель (1074) Каховська ГЕС (565)

ЄС готовий надати необхідну допомогу, - Кулеба і Боррель обговорили підрив росіянами греблі Каховської ГЕС

кулеба,боррель

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель у телефонній розмові обговорили наслідки для людей і довкілля підриву росіянами дамби Каховської ГЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твіттері.

Він зазначив: "Я провів розмову з Жозепом Боррелем, щоб повідомити про останню інформацію щодо підриву Каховської ГЕС та які наслідки для людей і довкілля. ЄС готовий надати необхідну допомогу та гуманітарну допомогу для пом'якшення наслідків цієї влаштованої Росією катастрофи", - написав Кулеба у твіттері.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба про підрив Каховської ГЕС: РФ спричинила, ймовірно, найбільшу техногенну катастрофу в Європі за десятиліття

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Пару кілограмів стурбованості?
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06.06.2023 19:28 Відповісти
Хватить давать деньги. Дайте ракеты, много ракет. Рус.ня должа сдохнуть.
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06.06.2023 19:29 Відповісти
Дайте ядерную бомбу, можете сразу скинуть ее по назначению
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06.06.2023 19:38 Відповісти
Якщо після кожного злочину з боку кацапії Європа, США будуть надавати нам допомогу і це буде діяти протягом ще якось дуже розтягнутого невизначеного часу, то чи не дешевше просто гуртом за два-три тижні привести світову кризу до нормалізації шляхом знищення Кацапстану?
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06.06.2023 19:43 Відповісти
чем дольше кацапы брыкаются и уничтожают - тем дольше будут за всё выплачивать, с процентами естественно, повесят все расходы и даже которых не было на них, лет так на 100
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06.06.2023 20:46 Відповісти
Тут проблемма в том, что кацапы действительно брыкаются. И могут затоптать всех и вся, включая и себя. Поэтому совместная операция по аннигиляции кацапии убережет мир от дальнейшей деструкции.
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06.06.2023 20:57 Відповісти
Так, безкінечні ''заплатки'', замість війни з ленд-лізом, справжньої, з армією, а не волонтерами
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07.06.2023 01:10 Відповісти
 
 