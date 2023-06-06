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Зеленський (22411) Ставка (119)

Підрив дамби Каховської ГЕС не вплинув на спроможність України деокупувати наші території, - Зеленський

ставка,зеленський

Президент України 6 червня 2023 року провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі українського президента.

"Ставка. Доповіді військового командування. Детально розібрали ситуацію на фронті та готовність наших сил до подальших дій. Готовність – максимальна. Доповідь розвідки про ситуацію на Каховський ГЕС. Головний висновок – підрив був навмисним, але ворог діяв хаотично, допустивши затоплення власної техніки. Водночас підрив дамби не вплинув на спроможність України деокуповувати власні території", - зазначається у повідомленні. 

Також читайте: Говорили про захист узбережної інфраструктури, - Зеленський провів виїзне засідання Ставки у Одесі

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Топ коментарі
+35
Скільки горя в країні із-за помилки 2019
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06.06.2023 19:57
+22
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06.06.2023 20:07
+21
А зняті міни на Чонгарі теж?
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06.06.2023 19:59
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Скільки горя в країні із-за помилки 2019
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06.06.2023 19:57 Відповісти
угу.. і , при мінськах кацапи дамби підривали(((
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06.06.2023 20:06 Відповісти
адольфовну , якби буба нагородив орденом свободи так що , патіше парніша!
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06.06.2023 20:07 Відповісти
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06.06.2023 20:07 Відповісти
лучше уже было
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06.06.2023 20:26 Відповісти
Помилка чия?Люди зараз ******* Зе.Де помилка?Нема помилки...хвороба просто.
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06.06.2023 20:11 Відповісти
Розмінований Чонгар командою зеленского - це правильний крок? Я правильно тебе зрозумів подоляцьке опудало?
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06.06.2023 20:15 Відповісти
Судячи по всьому, вже не дуже *******. І… ще не вечір.
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06.06.2023 21:14 Відповісти
Їбати ти потвора ******. Помилкою був твій шоколадний ***, який ти паскуда лижеш. Мразота ти кацапська!
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06.06.2023 21:05 Відповісти
Любители зели такое же быдло как и сам зеля
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06.06.2023 21:37 Відповісти
угу от тільки при "баризі" ти недодрочене могло їздити закордон,а тепер ти раб обриганий)))
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06.06.2023 23:26 Відповісти
то пряма мова від Зєлєнского:
- https://youtu.be/bBq0DjdlZXU Хуже НЄ будєт, вам панравітся

що не так?

Зєлєнский розумний, він 'рейган' і 'черчіль' разом. Так?

https://youtu.be/ZaeKivMgK7s - Казали "буде долар сорокпять при Зеленському буде хаос.., буде війна.." Дивіться - нічого НЕ сталося.
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06.06.2023 23:50 Відповісти
Нужно брать Белгород курск и Брянск в качестве компенсации за ущерб, нанесенный нашим территориям. Пока там нет каких либо военных формирований.
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06.06.2023 19:59 Відповісти
бери!
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06.06.2023 20:08 Відповісти
По два раба видавати будуть?
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06.06.2023 21:22 Відповісти
А зняті міни на Чонгарі теж?
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06.06.2023 19:59 Відповісти
"главное" достижение что наше керивництво ни хера не подорвало при наступлении орды.
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06.06.2023 20:00 Відповісти
Та звичайно, тільки треба почекати пару років, поки вода висохне. А тим часом Ненацьк збудувати, щоб було звідки починати контрнаступ.
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06.06.2023 20:07 Відповісти
Подрыв электростанции приведёт к остановке Запорожской АЭС. Что приведёт к дефициту электроэнергии. Что логично поднимает цену на электрику.

Беру другой факт. Не прошло и недели, как цена на электроэнергию была поднята, без указания причин. А теперь причина - вот она!

Существует цепь событий, которые логичны, если все происходит в некой последовательности. Если последовательность событий нарушается, а они идут вдоль одного плана, то наличие предварительного плана - весьма вероятно, если не сказать - безусловно.
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06.06.2023 20:10 Відповісти
Ви все ще живете в радянській парадигмі влади від царя... Це зручно.

Але існує вираження "бритва Окама". Вона дозволяє знаходити істину в доволі заплутаних процесах. Достатньо співствити деякі факти, і знайти логіку.

Так, бувають ситуації, коли якісь дії одних вигідні другим. Так, буває.

Але коли дві Стратегічні події відбуваются в короткий проміжний час, і коли вони впливають одна на другу, кореляція майже прослідковується.

Але, то росіяни... Вони не здатні все зробити вчасно... Їх план не спрацював так, як мусив. І логічна побудова зруйнувалась.

Що це припущення дає? Перевірку тих осіб, які почали безпідставне підвищення ціни на електрику в Україні! Є величезна верогідність їх співпраці з ворогом.
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06.06.2023 21:35 Відповісти
Це просто бінго, прихильник теорії змови радить скористатись принципом Бритви Окками. Заберіть в нього шоколапку, у нього біполярочка.
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06.06.2023 21:49 Відповісти
москалик, який не здатен до логічного вираження своїх думок, не рідкість.

Але це не всі його вади! Він ще і "жадіна"!
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06.06.2023 22:04 Відповісти
поки не розпочалася деокупацію,то ніякого впливу не має.Це все одно,що при наступі рашиста з Криму ,він би розказував, про підриви Чогара.котрі йому не помішали окупувати Південь України.
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06.06.2023 20:10 Відповісти
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06.06.2023 20:14 Відповісти
Даже нелох всея руси во франции был Бо напарт. А у нас Бо не втик. Кароче почему? Бо БО!!!
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06.06.2023 20:22 Відповісти
Zeлений довпойоп окрім відосіків і гучних заяв реально ніхєра не робить на своїй посаді. Він навіть особисто не краде мільярди, йому ці гроші просто завозять в оманський офшор за можливість рєзніковим-таровим-дєрьмакам безнаказанно купляти яйця по 17 грн штука.
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06.06.2023 20:18 Відповісти
тем более русня кучу техники потеряла из за наводнения и порох промок
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06.06.2023 20:27 Відповісти
Завтра вранці буде пік розливу, а до кінця тижня Каховське водосховище перестане існувати, - Укргідроенерго
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06.06.2023 20:34 Відповісти
Уровень воды в Новой Каховке поднялся на 10 м после разрушения плотины
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06.06.2023 20:46 Відповісти
Та то нічого! Відбудуємо! Помстимося!
Головне, що Вова з нами!
Все потім, після перемоги! Зараз треба згуртуватись навколо Вови і пабєдіть!
Донатьте далі, частіше і більше!
Приблизно так, думаю, говорять на марахвоні…
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06.06.2023 21:05 Відповісти
Тонко.
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06.06.2023 21:11 Відповісти
в мене з монітору аж жир потік)))
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06.06.2023 23:27 Відповісти
Але головне і те що тепер кацапи не зможуть отримувати воду в Крим .
І тепер Крим на багато років залишиться без води
Рашисти не придумали як морську воду опріснювати вони вирішили грабувати дніпровську воду
А бумеранг повернеться до них
А саме лівий берег нижчий і спершу постраждають самі окупанти і поряд населені пункти
Невже рашисти думали що Україна буде форсувати Дніпро ?
Україна може наступати з лівого берега тому підрив ГЕС це істерія кремлівського режиму який ніяк не може запобігти контрнаступу
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06.06.2023 21:06 Відповісти
то что русня завезла взрывчатку на ГЭС всем известно , а взрыв у них наверное произошел не по плану , кто то покурил там где надо
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06.06.2023 21:10 Відповісти
Гундосий виродок, як вже ти всіх за*бав...
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06.06.2023 21:17 Відповісти
Генштаб одне говорить, а це друге.
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06.06.2023 22:11 Відповісти
Ось-Ось - тільки дочекаємось коли підсохне
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06.06.2023 22:12 Відповісти
 
 