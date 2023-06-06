Підрив дамби Каховської ГЕС не вплинув на спроможність України деокупувати наші території, - Зеленський
Президент України 6 червня 2023 року провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі українського президента.
"Ставка. Доповіді військового командування. Детально розібрали ситуацію на фронті та готовність наших сил до подальших дій. Готовність – максимальна. Доповідь розвідки про ситуацію на Каховський ГЕС. Головний висновок – підрив був навмисним, але ворог діяв хаотично, допустивши затоплення власної техніки. Водночас підрив дамби не вплинув на спроможність України деокуповувати власні території", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+35 Kan Kan 21c2f560
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+21 Микола Мазуренко 4e782f57
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Будь ласка, зачекайте...
- https://youtu.be/bBq0DjdlZXU Хуже НЄ будєт, вам панравітся
що не так?
Зєлєнский розумний, він 'рейган' і 'черчіль' разом. Так?
https://youtu.be/ZaeKivMgK7s - Казали "буде долар сорокпять при Зеленському буде хаос.., буде війна.." Дивіться - нічого НЕ сталося.
Беру другой факт. Не прошло и недели, как цена на электроэнергию была поднята, без указания причин. А теперь причина - вот она!
Существует цепь событий, которые логичны, если все происходит в некой последовательности. Если последовательность событий нарушается, а они идут вдоль одного плана, то наличие предварительного плана - весьма вероятно, если не сказать - безусловно.
Але існує вираження "бритва Окама". Вона дозволяє знаходити істину в доволі заплутаних процесах. Достатньо співствити деякі факти, і знайти логіку.
Так, бувають ситуації, коли якісь дії одних вигідні другим. Так, буває.
Але коли дві Стратегічні події відбуваются в короткий проміжний час, і коли вони впливають одна на другу, кореляція майже прослідковується.
Але, то росіяни... Вони не здатні все зробити вчасно... Їх план не спрацював так, як мусив. І логічна побудова зруйнувалась.
Що це припущення дає? Перевірку тих осіб, які почали безпідставне підвищення ціни на електрику в Україні! Є величезна верогідність їх співпраці з ворогом.
Але це не всі його вади! Він ще і "жадіна"!
Головне, що Вова з нами!
Все потім, після перемоги! Зараз треба згуртуватись навколо Вови і пабєдіть!
Донатьте далі, частіше і більше!
Приблизно так, думаю, говорять на марахвоні…
І тепер Крим на багато років залишиться без води
Рашисти не придумали як морську воду опріснювати вони вирішили грабувати дніпровську воду
А бумеранг повернеться до них
А саме лівий берег нижчий і спершу постраждають самі окупанти і поряд населені пункти
Невже рашисти думали що Україна буде форсувати Дніпро ?
Україна може наступати з лівого берега тому підрив ГЕС це істерія кремлівського режиму який ніяк не може запобігти контрнаступу