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Новини Агресія Росії проти України Війна
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ООН (3272) Гутерріш Антоніу (383) Каховська ГЕС (565)

"Ще один жахливий наслідок російського вторгнення в Україну", - генсек ООН Ґутерріш

оон

В ООН відреагували на підрив російськими військами Каховської ГЕС. Генеральний секретар організації, Антоніу Ґутерріш назвав це "ще одним жахливим наслідком російського вторгнення в Україну".

Про це йдеться у його заяві, оприлюдненій на сторінці організації у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ. 

"ООН не має доступу до незалежної інформації про обставини, що призвели до руйнування Каховської ГЕС. Але ясно одне: це ще один жахливий наслідок російського вторгнення в Україну. Ми бачимо наслідки в місті Херсон, в місті Нова Каховка та ще у 80-ти містах і селах вздовж річки Дніпро... Щонайменше 16 000 людей уже втратили домівки, а багато тисяч інших ризикують залишитися без доступу до безпечної та чистої питної води.", - йдеться в заяві. 

Зазначається, що з'явилася додаткова загроза для ЗАЕС, найбільшого ядерного об'єкту в Європі. 

"Сьогоднішня трагедія є ще одним прикладом жахливої ціни війни для людей. Страждання переливається через край уже більше року. Це має припинитися. Напади на цивільне населення та критичну цивільну інфраструктуру повинні зупинитися. Ми повинні діяти, щоб забезпечити відповідальність і повагу до міжнародного гуманітарного права. Понад усе, я закликаю до справедливого миру згідно зі Статутом ООН, міжнародним правом та резолюціями Генеральної Асамблеї", - сказано в заяві. 

Також читайте: Україна у твіттері "привітала" ООН з днем російської мови

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей. ДСНС опублікувала перелік безпечних місць для евакуації мешканців Херсонщини та вивозить людей з підтоплених територій. Особливо сильно постраждав лівий берег Дніпра.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тонн мастила.

Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику. Також підрив ГЕС обговорили на засіданні Ставки.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.
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Топ коментарі
+17
гуттеріш вже повернувся з святкових читань льва толстого в Нью-Йорку, і миттєво відреагував на найбільший техногенний теракт у Європі за останні півсторіччя.
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06.06.2023 21:00
+14
Ага, обмыли лермонтовичей и толстоевских. Под икорку. Можно и отрыгнуть чего.
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06.06.2023 21:02
+13
Зачем вы недооцениваете ООН? Реакция будет куда серьезнее. Будет глубокая озабоченность и решительное осуждение произошедшего - без указания виновных, конечно же.
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06.06.2023 21:06
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гуттеріш вже повернувся з святкових читань льва толстого в Нью-Йорку, і миттєво відреагував на найбільший техногенний теракт у Європі за останні півсторіччя.
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06.06.2023 21:00 Відповісти
Ага, обмыли лермонтовичей и толстоевских. Под икорку. Можно и отрыгнуть чего.
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06.06.2023 21:02 Відповісти
для цього лівака найбільша катастрофа в його житті була в Лейрії, коли він після обвалення двадцятиметрового мосту через гнилий потічок втратив прм'єрське крісло. Тому було би помилково думати, що він хоть щось знає, як вісімдесят років тому совєти підірвали ДніпроГЕС, і скільки десятків тисяч людей тоді загинули. Для нас історія повторюється, але не для охуожирівших поцифістів-ліваків на міжнародних синекурах.
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06.06.2023 21:26 Відповісти
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06.06.2023 21:01 Відповісти
Ого, почти сутки прошли как оон что-то булькнуло
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06.06.2023 21:01 Відповісти
І, що ж ти грьобанна ООН робить збираєшся?? Три рази озабочиться? Падли канцелярські.
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06.06.2023 21:02 Відповісти
Зачем вы недооцениваете ООН? Реакция будет куда серьезнее. Будет глубокая озабоченность и решительное осуждение произошедшего - без указания виновных, конечно же.
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06.06.2023 21:06 Відповісти
-Мы можем рассчитывать на вашу поддержку?
-Разумеется! Мы выразим глубокую озабоченность...
-И все???
-Ах, да... Ещё мы даже назовём Путина агрессором!!!
-Аж от сердца отлегло... Таки мы сможем рассчитывать на ваши ай-яй-яй и ой-ёй-ёй...
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06.06.2023 21:19 Відповісти
- Но это попозже. Сейчас у нас по расписанию прослезиться над слезинкой русского ребёнка на дне русского языка.
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06.06.2023 22:12 Відповісти
Можуть приїхати на новенькому позашляховику "Toyota Land Cruiser" та співчутливо покивати головою (як це було в Хмельницькому) після чого місцева влада виділить кошти на допомогу тим, у кого незначні пошкодження і пошле куди подалі тих, чиї будинки перетворилися на руїни.
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06.06.2023 21:19 Відповісти
Португальський піздобол!
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06.06.2023 21:04 Відповісти
Ну, тут треба зрозуміти. Сцикотно... Новічьок...
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06.06.2023 21:15 Відповісти
Поскольку оон де-факто превратилась в филиал фсб, то Украине надо создать собственную ООН из вменяемых и адекватных стран.
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06.06.2023 21:05 Відповісти
Давайте сначала со своим филиалом ФСБ на самом верху разберёмся,😡
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07.06.2023 10:38 Відповісти
Знову бла бла бла і ніякої конкретики. Згоден-піздобол.
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06.06.2023 21:07 Відповісти
Жахливий? І як ти за аміаком розгледів, що він жахливий?
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06.06.2023 21:08 Відповісти
если что можно замутить диверсии на трубопроводе дручьба и на амиакопроводе и пару танкеров с зерном потопить, шоб зеленая плесень не наживалась на войне бо не на часе, мрази конченные. представить шоб сралин с Гитлером торговали во вторую мировую. ваще там *********
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06.06.2023 21:11 Відповісти
кстати в связи с последнимы событиями новый урожай пшеницы может быть под угрозой. будем и дальше зерно раздавать на лево и на право - будем сидеть без хлеба и хер посасывать
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06.06.2023 21:13 Відповісти
и хер ....без соли
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06.06.2023 21:19 Відповісти
Ганьба. Ліга Націй була адекватніша за це збіговисько. 🤢
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06.06.2023 21:08 Відповісти
гутаперчевый гандон этот гутаперчиш
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06.06.2023 21:10 Відповісти
"ще один" це щоб з підрахунком не заморочуватись
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06.06.2023 21:10 Відповісти
Дивись не обісрись від жаху...
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06.06.2023 21:14 Відповісти
А ґутерріш лише пальці загинає...
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06.06.2023 21:22 Відповісти
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06.06.2023 21:22 Відповісти
купи собі гути... щоб у сраку дути.. гутіерешь
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06.06.2023 21:23 Відповісти
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06.06.2023 21:24 Відповісти
"ООН не має доступу до незалежної інформації про обставини ..."
"... ще один жахливий наслідок російського вторгнення ..."
"... ще одним прикладом жахливої ціни війни ..."
"... закликаю до справедливого миру ..."

Він рівняє Україну і рашку.
обидві сторони
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06.06.2023 21:35 Відповісти
Фірма фрігидна ще й директор імпотент.
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06.06.2023 22:11 Відповісти
Слюнявое чмо!!!
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06.06.2023 22:49 Відповісти
От бляха нажаль «не має доступу до незалежної інформації», а тоб, конечно як виразілі занепокоєння, та ще здивування. Небензя в ****.
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06.06.2023 23:34 Відповісти
Генсек ООН Гутерриш бесполезный чмошник.
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06.06.2023 23:38 Відповісти
Ну и как отреагаровали? Я прочитал! А где реакция? Где АТАКМС или Сторм Шедоу на 500 а не минимальные на 250?
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07.06.2023 06:55 Відповісти
 
 