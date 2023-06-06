"Ще один жахливий наслідок російського вторгнення в Україну", - генсек ООН Ґутерріш

В ООН відреагували на підрив російськими військами Каховської ГЕС. Генеральний секретар організації, Антоніу Ґутерріш назвав це "ще одним жахливим наслідком російського вторгнення в Україну".

Про це йдеться у його заяві, оприлюдненій на сторінці організації у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"ООН не має доступу до незалежної інформації про обставини, що призвели до руйнування Каховської ГЕС. Але ясно одне: це ще один жахливий наслідок російського вторгнення в Україну. Ми бачимо наслідки в місті Херсон, в місті Нова Каховка та ще у 80-ти містах і селах вздовж річки Дніпро... Щонайменше 16 000 людей уже втратили домівки, а багато тисяч інших ризикують залишитися без доступу до безпечної та чистої питної води.", - йдеться в заяві.

Зазначається, що з'явилася додаткова загроза для ЗАЕС, найбільшого ядерного об'єкту в Європі.

"Сьогоднішня трагедія є ще одним прикладом жахливої ціни війни для людей. Страждання переливається через край уже більше року. Це має припинитися. Напади на цивільне населення та критичну цивільну інфраструктуру повинні зупинитися. Ми повинні діяти, щоб забезпечити відповідальність і повагу до міжнародного гуманітарного права. Понад усе, я закликаю до справедливого миру згідно зі Статутом ООН, міжнародним правом та резолюціями Генеральної Асамблеї", - сказано в заяві.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей. ДСНС опублікувала перелік безпечних місць для евакуації мешканців Херсонщини та вивозить людей з підтоплених територій. Особливо сильно постраждав лівий берег Дніпра.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тонн мастила.

Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику. Також підрив ГЕС обговорили на засіданні Ставки.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.