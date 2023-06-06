НАТО напрацьовує формулу відносин з Україною за прикладом США та Ізраїлю,- Рахманін
Поки тривають активні бойові дії, Україна не зможе стати повноцінним членом НАТО, однак усім сторонам потрібен інший формат відносин. Зараз над ним працюють члени Альянсу і схиляються до прикладу взаємин США та Ізраїлю.
Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку висловив народний депутат "Голосу", член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін.
"Вкотре заявити, що двері НАТО для України відкриті, але не зараз, НАТО собі дозволити не може. Але так само не може собі дозволити ухвалити рішення щодо членства України в Альянсі", — констатував народний депутат.
За словами Сергія Рахманіна, зараз учасники НАТО шукають формулу, яка би забезпечувала хоча би певні реальні гарантії для України.
"Зокрема, обговорюється варіант формування відносин між Альянсом та Україною на зразок того, як вибудовують свої відносини США та Ізраїль. Йдеться про те, що Сполучені Штати вкладають величезні гроші в безпеку Ізраїля, постачають нові технології, озброєння і певною мірою відповідають за безпеку цієї країни, але не за фізичний захист Ізраїлю в разі виникнення агресії. І наскільки я розумію, США вже дозріли, щоби таку формулу запропонувати. Це повʼязано з тим, що у Вашингтоні збільшується кількість людей, які вважають, що Україні слід допомагати активніше", — підкреслив представник "Голосу".
Будь ласка, зачекайте...
тоді ви би із подивом відзначили вибухову кількість азс глуско, які - раптом!!, о, Б...же- виникли, наче ні з чого...
так, ведмедчук до них жодного стосунку не має (ні-ні, жодним чином!!). а лєксєіч й поготів
пс суто про нагадати (хто не знає): 19-го року за лєксєіча й за зеленого підора я не голосував.
Ви написали: "Порошенко - зачищав".
Я спитав: "від кого він зачищав"?
Невже відповідати на прості питання це так важко?
пс перепрошую, пане агапов, ви праві, як я міг на таку чесну всебічно благородну людину (й не людину навіть, а ЧЄЛАВЄЧІЩЄ!!!!!!!!!!!!!) подумати навіть ?
https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/novi-gravci-na-rinku-skraplenogo-gazu-pov-yazani-z-medvedchukom-i-roshen-zmi-234113_.html
https://zn.ua/ukr/energy_market/gaz-zi-smakom-shokoladu-_.html
https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/rosneft-stala-liderom-z-postachannya-skraplenogo-gazu-v-********-236941_.html
etc......
але це ж брехня (ми ж не сумніваємося ?). жодного слова правди, вибачте
https://www.youtube.com/watch?v=yDsuwDUudlY&t=3423s
1. заминированные мосты - это миф, не успели заминировать
2. его выпустили "поговорить", т.к. попросил посол Израиля в Украине - такой причины в законе нет
3. почему не выпускают депутатов, которые не в Слуге Народа - надо "любить" власть, тогда она будет выпускать - такой причины в законе нет
США та Ізраїль це «особі стосунки». Вони не можуть бути «повторені» ні якою державою.
Бо ці стосунки тримаються не на формальних договорах, а на великому еврейському лоббі в середині США та світі. Усі «впливові евреі світу» підтримують стосунки США-Ізраїль.
Це частина еврейськоі « національної ідеї» по вижіваннню.
Тому «клонувати» або копіювати їх Україні ( або іншою державою)НЕ Можливо.
Мемора́ндум о гара́нтиях безопа́сности в связи́ с НЕПРИНЯТИЕМ УКРАИНЬІ в НАТО - как вам название?
Согласен, необходимо как-то мягче... НЕПРИНЯТИЕ заменить...
старий