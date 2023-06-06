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НАТО напрацьовує формулу відносин з Україною за прикладом США та Ізраїлю,- Рахманін

рахманін

Поки тривають активні бойові дії, Україна не зможе стати повноцінним членом НАТО, однак усім сторонам потрібен інший формат відносин. Зараз над ним працюють члени Альянсу і схиляються до прикладу взаємин США та Ізраїлю.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку висловив народний депутат "Голосу", член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін.

"Вкотре заявити, що двері НАТО для України відкриті, але не зараз, НАТО собі дозволити не може. Але так само не може собі дозволити ухвалити рішення щодо членства України в Альянсі", — констатував народний депутат.

За словами Сергія Рахманіна, зараз учасники НАТО шукають формулу, яка би забезпечувала хоча би певні реальні гарантії для України.

"Зокрема, обговорюється варіант формування відносин між Альянсом та Україною на зразок того, як вибудовують свої відносини США та Ізраїль. Йдеться про те, що Сполучені Штати вкладають величезні гроші в безпеку Ізраїля, постачають нові технології, озброєння і певною мірою відповідають за безпеку цієї країни, але не за фізичний захист Ізраїлю в разі виникнення агресії. І наскільки я розумію, США вже дозріли, щоби таку формулу запропонувати. Це повʼязано з тим, що у Вашингтоні збільшується кількість людей, які вважають, що Україні слід допомагати активніше", — підкреслив представник "Голосу".

Також читайте: Саміт НАТО у Вільнюсі є хорошим майданчиком для підписання документа про гарантії безпеки для України, - Зеленський

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Топ коментарі
+10
Как мир не может понять, что проще пойти отмудохать кацапов и поделить их ресурсы? А мокшей отправить на рудники за миску баланды. Они ж заслужили!!!
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06.06.2023 21:33
+9
Ось чому росія так ненавиділа Петра Порошенка! Він знав, що в будь-якому разі не можна росіян пропустити в Херсонську область.
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06.06.2023 21:32
+7
а особливо расссссєя лєксєіча вазнєнавідєла, коли той для ведмедчука паливний ринок країни під пальне "паломніци" зачищав
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06.06.2023 21:45
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Ось чому росія так ненавиділа Петра Порошенка! Він знав, що в будь-якому разі не можна росіян пропустити в Херсонську область.
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06.06.2023 21:32 Відповісти
а особливо расссссєя лєксєіча вазнєнавідєла, коли той для ведмедчука паливний ринок країни під пальне "паломніци" зачищав
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06.06.2023 21:45 Відповісти
А потім мертведчук за гроші з паливного ринку, проспонсорував обрання клоуна - президентом України.
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06.06.2023 22:02 Відповісти
ну, так премію дарвіна не дарма ж придумали
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06.06.2023 22:06 Відповісти
С. Рахманин ЧЛЕН комитета ВР по вопросам национальной безопасности , обороны и разведки . ОН обязан нести личную ответственность : за оборонпром , за НЕ подготовку к вторжению , за сдачу Юга и гибель людей , за "вагнергейт" , за агентов ФСБ и т.д. . А он **** спокойно на диване рассуждает !!! Панове , и как вам ЭТО нравится ?? И как можно жить с этим ??
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07.06.2023 01:06 Відповісти
Це правда, що ненавиділа Порошенка. При всіх "-", для оборони держави робилось більше, ніж за його наступника, при якому дії в оборонному секторі пішли у зворотньому напрямку.
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06.06.2023 22:11 Відповісти
ваша правда, шановний: на тлі зеленого придурка навіть президент кучма зробив для оборони країни чи не найбільше...
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06.06.2023 22:19 Відповісти
Порошенко узурпував владу, та міг зачищати український ринок палива? І від кого він його "зачистив"? Список жертв зачистки - є?
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06.06.2023 22:19 Відповісти
шановний, 2016 року вам треба було щодня (як я) прямувати бориспльським "автобаном".
тоді ви би із подивом відзначили вибухову кількість азс глуско, які - раптом!!, о, Б...же- виникли, наче ні з чого...
так, ведмедчук до них жодного стосунку не має (ні-ні, жодним чином!!). а лєксєіч й поготів
пс суто про нагадати (хто не знає): 19-го року за лєксєіча й за зеленого підора я не голосував.
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06.06.2023 22:30 Відповісти
Навіщо ви мені розповідаєте що мені треба було "робити як ви"?
Ви написали: "Порошенко - зачищав".
Я спитав: "від кого він зачищав"?
Невже відповідати на прості питання це так важко?
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06.06.2023 22:37 Відповісти
mea culpa, я збрехав, ввів в оману, перепрошую шановну громаду: мережа глуско вибухово всіх перемогла на теренах країни у чесній конкурентій боротьбі... так, інкаше у 2016 році бути не могло... ніц.
пс перепрошую, пане агапов, ви праві, як я міг на таку чесну всебічно благородну людину (й не людину навіть, а ЧЄЛАВЄЧІЩЄ!!!!!!!!!!!!!) подумати навіть ?
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06.06.2023 22:46 Відповісти
Бачу - важко...
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06.06.2023 22:47 Відповісти
шановний, "важко" - не те слово...

https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/novi-gravci-na-rinku-skraplenogo-gazu-pov-yazani-z-medvedchukom-i-roshen-zmi-234113_.html

https://zn.ua/ukr/energy_market/gaz-zi-smakom-shokoladu-_.html

https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/rosneft-stala-liderom-z-postachannya-skraplenogo-gazu-v-********-236941_.html

etc......

але це ж брехня (ми ж не сумніваємося ?). жодного слова правди, вибачте
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06.06.2023 23:06 Відповісти
За посилання дякую, весела Бабця Ванга.
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06.06.2023 23:13 Відповісти
Арестович открыл тайны

https://www.youtube.com/watch?v=yDsuwDUudlY&t=3423s

1. заминированные мосты - это миф, не успели заминировать

2. его выпустили "поговорить", т.к. попросил посол Израиля в Украине - такой причины в законе нет

3. почему не выпускают депутатов, которые не в Слуге Народа - надо "любить" власть, тогда она будет выпускать - такой причины в законе нет
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06.06.2023 22:31 Відповісти
Серожа, а ябув про тебе вищої думки.

США та Ізраїль це «особі стосунки». Вони не можуть бути «повторені» ні якою державою.

Бо ці стосунки тримаються не на формальних договорах, а на великому еврейському лоббі в середині США та світі. Усі «впливові евреі світу» підтримують стосунки США-Ізраїль.

Це частина еврейськоі « національної ідеї» по вижіваннню.

Тому «клонувати» або копіювати їх Україні ( або іншою державою)НЕ Можливо.
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06.06.2023 22:56 Відповісти
Чому?
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06.06.2023 23:27 Відповісти
Как мир не может понять, что проще пойти отмудохать кацапов и поделить их ресурсы? А мокшей отправить на рудники за миску баланды. Они ж заслужили!!!
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06.06.2023 21:33 Відповісти
ЯО
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06.06.2023 21:33 Відповісти
Ну а у нас есть бочки с отработанным ядерным топливом. Почему бы не активировать эту опцию?
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06.06.2023 21:34 Відповісти
Чем быстрее отмудохают - тем меньше шансов что русня успеет хоть одну восстановить шахту запуска. Они же только сейчас кинулись смотреть их состояние. Поверить что деньги на ЯО лаптеногими не разворовывались - ну такое...
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07.06.2023 00:03 Відповісти
хочу дожити до радіоактивної параші.. ваше сіятельство касаб..
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06.06.2023 21:36 Відповісти
НАТО напрацьовує формулу відносин з Україною за прикладом США та Ізраїлю, Якась "модернізація" меморандуму в Будапешті - Мемора́ндум о гара́нтиях безопа́сности в связи́ с присоедине́нием Украи́ны к Догово́ру о нераспростране́нии я́дерного ору́жия.

Мемора́ндум о гара́нтиях безопа́сности в связи́ с НЕПРИНЯТИЕМ УКРАИНЬІ в НАТО - как вам название?

Согласен, необходимо как-то мягче... НЕПРИНЯТИЕ заменить...
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06.06.2023 21:37 Відповісти
В топку.
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06.06.2023 21:38 Відповісти
Рахманін речник НАТО?
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06.06.2023 21:45 Відповісти
Якби Іран напав на Ізраіль я сумніваюсь шо США би не вмішались .
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06.06.2023 21:45 Відповісти
Це все маячня !
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06.06.2023 22:09 Відповісти
Ще один виліз. Пердун
старий
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06.06.2023 22:11 Відповісти
ИНШИЙ ФОРМАТ в перекляді на українську звучить як ЧЕРГОВА НАЙО*КА УКРАЇНЦІВ.
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06.06.2023 22:12 Відповісти
як на мене, то схема співпраці з окремими країнами НАТО як то США, Британія, Польща набагато реальніша і дієвіша ніж просто членство в блокові. Бо є турція і венгрія - костьми ляжуть а нас не пустять. А коли ми Бог дасть розіб'ємо московського звіра, то до блоку з нами пристануть вказані і інші притомні країни. А такі непевні союзники, як ті дві хай остаються поза блоком.
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06.06.2023 22:41 Відповісти
як добре відомо ІЗРАЇЛЬ, є країною основним союзником США поза НАТО,в УКРАЇНІ.свого часу ВЗРада ,за гроші куйла, провалила голосування за звернення до конгресу США ПРО ОТРИМАННЯ ТАКОГО Ж СТАТУСУ.який зараз має Ізраїль .Не відомо.як Рахманін голосував?https://www.radiosvoboda.org/a/news-rada-golosuvannya-za-mnna/31449924.html
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06.06.2023 22:55 Відповісти
Ізраїль хз як далеко від НАТО, а тут прямо під боком, і ходити нікуди не треба.
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06.06.2023 22:58 Відповісти
Может это и к лучшему, войдём в НАТО со своими историческими территориями
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06.06.2023 22:59 Відповісти
Цікаво, чи знає Сергій Рахманін, що у Ізраїля окрім власної потужної оборонної промисловості ще є власна ядерна зброя? Причому як наземного так і повітряного базування. У Ізраїля ШОСТИЙ ядерний потенціал у світі. Тому локшина на вуха про "ізраїльський" варіант для України можна розглядати лише тоді, якщо нам нададуть ЯО, або не будуть проти, щоб ми самі її виготовляли, бо науково-промисловий потенціал у України навіть зараз для цього є. А якщо ні, тоді у нас єдиний шлях - НАТО.
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06.06.2023 23:07 Відповісти
Никакие гарантии не заменят полноценного членства в НАТО. Наши Балтийские друзья успели вскочить вовремя в НАТО и теперь живут горя не знают, рашка не решится напасть на страну члена НАТО.
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07.06.2023 00:31 Відповісти
Злили нас
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07.06.2023 01:32 Відповісти
Тобі, що Юля в борщ наплювала, йододефіцитному боту?
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07.06.2023 07:20 Відповісти
 
 