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РФ намагалася скликати Радбез ООН і звинуватити Україну в підриві Каховської ГЕС, - Кулеба

кулеба

Росія намагалася першою скликати Радбез ООН через підрив Каховської ГЕС і звинуватити в катастрофі Україну, але їй це не вдалося.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Думаю, той факт, що менш ніж за 24 години нам вдалося скликати засідання Радбезу ООН, а РФ намагалася ставити нам "палиці в колеса" і також почала імітувати, що це нібито Україна зруйнувала дамбу, і теж почала вимагати скликання Радбезу, - той факт, що ми змогли скликати Радбез, свідчить про те, що троє з постійних членів Радбезу ООН: США, Велика Британія, Франція - а це, скажімо так, представники наших основних партнерів - вони на нашому боці, і підтримують нас у цій ситуації", - наголосив Кулеба.

Він додав, що Україна сьогодні задіяла всі наявні механізми для прискорення постачання гуманітарного обладнання для потреб Державної служби з надзвичайних ситуацій, щоб подолати наслідки підриву дамби.

Також читайте: "Ще один жахливий наслідок російського вторгнення в Україну", - генсек ООН Ґутерріш

Нагадаємо, Україна наполягає на скликанні засідання Радбезу ООН і має намір звертатися до Міжнародного кримінального суду після підриву Каховської ГЕС
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Топ коментарі
+8
Та для чого скликати оте 00Н? Усі й так знають що це "зробила Україна". Це ж ЗСУ дамбіла бамбас, знищила Маріуполь, Бучу... Кацапи ж усіх захищають...

P.S. Для тих хто не розуміє що таке сарказм це - сарказм.
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06.06.2023 22:30
+8


Это не новая звезда хорора «Сортир весёлого зомби». Это «миссис россия» 2023 года. Реальная победительница, эталон русской женской красы. Злая «рука фотошопа» не трогала её фото. Оно - с конкурсного официального репортажа.
Маленькая неприятность на конкурсе, конечно стряслась. Никто не предупредил матерого массажиста Юру. Он зашёл в гримёрку. Из полутьмы ему улыбнулась «миссис россия». Трое Юриных детей - сироты.
Невзоров
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06.06.2023 22:38
+6
Итить колыхать.
Напуркуа так пугать на ночь?!!
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06.06.2023 22:49
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Скоты, пляттть.
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06.06.2023 22:26 Відповісти
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06.06.2023 22:28 Відповісти
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06.06.2023 22:28 Відповісти
Та для чого скликати оте 00Н? Усі й так знають що це "зробила Україна". Це ж ЗСУ дамбіла бамбас, знищила Маріуполь, Бучу... Кацапи ж усіх захищають...

P.S. Для тих хто не розуміє що таке сарказм це - сарказм.
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06.06.2023 22:30 Відповісти
Цікаво - чим це Україна "дамбу зруйнувала"?
Пам'ятаю - скільки разів били Хаймарсами по Антонівському мосту, по маленькому квадрату, а тут - дамба...
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06.06.2023 22:31 Відповісти
Кацапи то не люди, скоро дадуть винищувачі і атакмс, побачите, п*зда русні буде.
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06.06.2023 22:32 Відповісти
Щоб була п**да, вже треба давати хоча б Томагавки. Чим дістати до аеродрому в Мурманську?!
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06.06.2023 22:52 Відповісти
Що б не пропонувала підерація але значення у світі цієї ********* держави, таке ж як у рабів у стародавньому Римі, чи опущених на зоні, і клали всі передові Держави світу на чолі з Україною на неї на всю її ширину та довжину
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06.06.2023 22:38 Відповісти


Это не новая звезда хорора «Сортир весёлого зомби». Это «миссис россия» 2023 года. Реальная победительница, эталон русской женской красы. Злая «рука фотошопа» не трогала её фото. Оно - с конкурсного официального репортажа.
Маленькая неприятность на конкурсе, конечно стряслась. Никто не предупредил матерого массажиста Юру. Он зашёл в гримёрку. Из полутьмы ему улыбнулась «миссис россия». Трое Юриных детей - сироты.
Невзоров
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06.06.2023 22:38 Відповісти
Итить колыхать.
Напуркуа так пугать на ночь?!!
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06.06.2023 22:49 Відповісти
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06.06.2023 22:49 Відповісти
Іпать..а можна не викладати таке страхіття проти ночі..
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06.06.2023 23:05 Відповісти
Для чортів в пеклі - Ніфертіті,мля!))
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06.06.2023 23:28 Відповісти
А комусь ніколи думати стратегічно. Це потрібно було ще вночі вирішити, а не займатись постановкою відосиків. Поки жарений півень в зелену дупу не клюнув...
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06.06.2023 22:40 Відповісти
Втовпилися поперед дебілів кацапіських і то добре!
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06.06.2023 22:46 Відповісти
У кацапья совсем кукуха слетела! На кол тварей!
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06.06.2023 22:46 Відповісти
Коли нарешті знайдеться хтось, хто тим небензям вмастить так, щоб аж кліпка завернулася? Заїбали вже ******* і *******, ****** скоти
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06.06.2023 22:49 Відповісти
Кулеба, это твой прокол с боневтиком.
Сегодня Валерий Чалый заявил в эфире прямого канала что рашисты уже утром провели свою версию по дипканалам, а наши раздуплились только во второй половине дня. И то некоторые посольства вообще не предоставили информацию.
Дамба была взорвана в 2.50, а вы спали до 9-ти утра.
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06.06.2023 22:51 Відповісти
Можуть собі дозволити, вони ж не прості кріпаки на яких ракети вночі летять кожну ніч, в них бункери є, є інформація про те скільки і куди летить. А прості українці вночі не сплять, а зранку за копійки йдуть працювати щоб було хоча б щось їсти. Мене тут під ранок кацапоботом почали називати, а один казав, що якщо ми були б кріпаками то до мене СБУ повинно завітати за образи найвеличнішому. Там річ була в тім, що як мінімум треба інформувати про кільсть ракет яка летить, і я так не зрозумів який зв'язок між диверстантами і знанням про кількість повітряних об'єктів, єдине що зромів, що не надаючи таку інформацію Ігнату просто легше маніпулювати данними про кількість збитих ракет. А люди, то так, расхідний матеріал. В мене буквально вже "немає сечі терпіти ці пекельні борошна", як тільки хоча б буде вистачати не тільки на мінімальний набір продуктів піду до психіатра лікуватися.
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06.06.2023 23:19 Відповісти
Нема мОчі терпіти ці пекельні муки. Не перекладай гугл перекладачем з російської на українську. Виходить дуже смішно
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07.06.2023 00:16 Відповісти
Ви не знаєте цей мем про пекельні борошна?
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07.06.2023 00:23 Відповісти
І я навмисно у лапки це взяв.
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07.06.2023 00:25 Відповісти
А ви ще не знаєте, що істота з погонялом Игорь Кот + № є кацапським ботом?
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07.06.2023 08:42 Відповісти
Ну так русня планувала і теракт, і відмазки, тому і роздуплилися швидше. Хоча це й справді не знімає з нашого МЗС обов'язку реагувати на події 24/7.
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06.06.2023 23:26 Відповісти
Це той самий валера чалий, який після Дебальцеве казав, а ми не думали, що росіяни порушать мінські угоди.
Ще один недумаючий експерд.
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06.06.2023 23:40 Відповісти
Небєнзі треба ногою в лису макітру прямо на засіданіі, як Паросюк вміє))
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06.06.2023 22:54 Відповісти
Із самого ранку чекаю, на офіційне інформаційне повідомлення про скликання Україною екстренного засідання радбезу ООН у зв'язку із вчиненим РФ терорестичним актом на території України співставним за наслідками до примінення зброї масового враження.
Але щось керівництво України та Міністерство закордонних справ нікуди не поспішає і діє наче це якийсь буденний випадок
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06.06.2023 22:59 Відповісти
https://zn.ua/ukr/war/v-**************-otsinili-skilki-koshtuvatime-budivnitstvo-novoji-kakhovska-hes.html В "Укргідроенерго" оцінили, скільки коштуватиме будівництво нової Каховської ГЕС На відбудову знадобиться близько п'яти років за умови цілодобової роботи.
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06.06.2023 23:09 Відповісти
Коли в твоїй країні усі вагомі вчені вже років 30 розбігаються хто куди , коли радник в тебе мракобіс дугін , а космосом 14 років керував неонацист-невглас , то в тебе зникає будь яке уявлення в якому столітти ти живешь .
Тому й відсутнє розуміння , що приховати логістику по доставці великої партії вибухівки нема жодної можливості .

Мені один знайомий роспівідав, що в їх ФСБешних закладах й досі викладють теорію того , які мапи повинні бути засекречені , а на яких требо робити певні зміни , що ворог заплутався .
З такої гебісткої "теорії" реготали діячі розвідок йще в 70х роках .
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06.06.2023 23:19 Відповісти
кацапська хуцпа
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06.06.2023 23:53 Відповісти
этим питворам абсолютно насрать что там думают в оон. это для братьев по разуму и внутренних душевно больных наркоманов и алкоголиков.
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07.06.2023 00:41 Відповісти
Те, що українські дипломати займаються чим завгодно, тільки не питаннями безпеки України то це всім відомо. Є країни, в яких жителі взагалі не знають, що є така держава, як Україна, але дипломатам на це начхати, вони отримують зарплату для безбідного свого нікчемного проживання.
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07.06.2023 07:20 Відповісти
Це мої заклики-фотожаби до виборців десь лютого-березня 2019 року ще до 1-го туру. Треба ж було бути тварюкою з гівном замість мозку, щоб увірувати в ЗЕлупленого блазня і проголосувати за нього.
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07.06.2023 08:50 Відповісти
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07.06.2023 08:53 Відповісти
 
 