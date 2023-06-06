РФ намагалася скликати Радбез ООН і звинуватити Україну в підриві Каховської ГЕС, - Кулеба
Росія намагалася першою скликати Радбез ООН через підрив Каховської ГЕС і звинуватити в катастрофі Україну, але їй це не вдалося.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Думаю, той факт, що менш ніж за 24 години нам вдалося скликати засідання Радбезу ООН, а РФ намагалася ставити нам "палиці в колеса" і також почала імітувати, що це нібито Україна зруйнувала дамбу, і теж почала вимагати скликання Радбезу, - той факт, що ми змогли скликати Радбез, свідчить про те, що троє з постійних членів Радбезу ООН: США, Велика Британія, Франція - а це, скажімо так, представники наших основних партнерів - вони на нашому боці, і підтримують нас у цій ситуації", - наголосив Кулеба.
Він додав, що Україна сьогодні задіяла всі наявні механізми для прискорення постачання гуманітарного обладнання для потреб Державної служби з надзвичайних ситуацій, щоб подолати наслідки підриву дамби.
Нагадаємо, Україна наполягає на скликанні засідання Радбезу ООН і має намір звертатися до Міжнародного кримінального суду після підриву Каховської ГЕС
Будь ласка, зачекайте...
P.S. Для тих хто не розуміє що таке сарказм це - сарказм.
Пам'ятаю - скільки разів били Хаймарсами по Антонівському мосту, по маленькому квадрату, а тут - дамба...
Это не новая звезда хорора «Сортир весёлого зомби». Это «миссис россия» 2023 года. Реальная победительница, эталон русской женской красы. Злая «рука фотошопа» не трогала её фото. Оно - с конкурсного официального репортажа.
Маленькая неприятность на конкурсе, конечно стряслась. Никто не предупредил матерого массажиста Юру. Он зашёл в гримёрку. Из полутьмы ему улыбнулась «миссис россия». Трое Юриных детей - сироты.
Невзоров
Напуркуа так пугать на ночь?!!
Сегодня Валерий Чалый заявил в эфире прямого канала что рашисты уже утром провели свою версию по дипканалам, а наши раздуплились только во второй половине дня. И то некоторые посольства вообще не предоставили информацию.
Дамба была взорвана в 2.50, а вы спали до 9-ти утра.
Ще один недумаючий експерд.
Але щось керівництво України та Міністерство закордонних справ нікуди не поспішає і діє наче це якийсь буденний випадок
Тому й відсутнє розуміння , що приховати логістику по доставці великої партії вибухівки нема жодної можливості .
Мені один знайомий роспівідав, що в їх ФСБешних закладах й досі викладють теорію того , які мапи повинні бути засекречені , а на яких требо робити певні зміни , що ворог заплутався .
З такої гебісткої "теорії" реготали діячі розвідок йще в 70х роках .