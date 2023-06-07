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У окупантів не вистачає лікарів для лікування поранених солдатів. У Токмак завезли студентів медичних вишів, - Генштаб

рф,армія,мобілізація

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про те, що у росіян не вистачає лікарів і вони залучають до цієї праці студентів медичних вищих навчальних закладів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат на полі бою. У ворога на всіх напрямках, через велику кількість поранених, не вистачає медичного персоналу. Тому противник почав залучати студентів з медичних вузів російської федерації до роботи у прифронтових військових медичних установах різного типу. Зокрема, до Токмака Запорізької області на двадцятиденний термін прибули студенти з медичних вузів російської федерації для проходження медичного стажування в бойових підрозділах", - зазначається у повідомленні.

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Ще пару місяців і вони ветеринарів з підмосковських свинарників присилати будуть.
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07.06.2023 00:32 Відповісти
Диввна інформація. В інших джерелах знаходжу що купа російських медиків бажає працювати на нині окупованій території України а також в російських військових частинах. Бо оплата доктора від 400 тис рублів. І що багато жінок-медиків стоїть у черзі щоб попасти працювати в російському війську за великі гроші. Це до того, що коли їх беруть в полон вони починають мороз про мобілізацію. А самі стоять в ЧЕРЗІ на війну.
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07.06.2023 00:37 Відповісти
дивно, така скінчено необмежена дюра в сраці планети, а бракує ветеринарів?
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07.06.2023 00:37 Відповісти
подорожник запивая стекломоем в помощь
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07.06.2023 00:42 Відповісти
А не пофіг на них??? Розтрощити до бєніної мами. Ми не знаємо, що десь є шпиталі. Наша земля, наші будинки й споруди - що хочемо, то й робимо. Ще б рицину замість ліків їм би всучили, ото б добре було..

От чому не можна фармацевтам зробити красиві смачні таблеточки..від яких немає протиотрути..
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07.06.2023 00:53 Відповісти
Не радує. Не цікаво
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07.06.2023 01:19 Відповісти
А де поділись медики, що їх не вистачає?
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07.06.2023 07:35 Відповісти
 
 