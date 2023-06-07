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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 212 030 осіб (+880 за добу), 299 гелікоптерів, 3873 танки, 3640 артсистем,7560 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 7 червня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 212 030 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 212030 (+880) осіб ліквідовано,
танків - 3873 (+13) од,
бойових броньованих машин - 7560 (+17) од,
артилерійських систем - 3640 (+37) од,
РСЗВ - 594 (+4) од,
засоби ППО - 352 (+1) од,
літаків - 314 (+1) од,
гелікоптерів - 299 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3219 (+7),
крилаті ракети - 1171 (+0),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 6349 (+17) од,
спеціальна техніка - 492 (+3).
Топ коментарі
+30 Вольный Каменьщик b40afab5
показати весь коментар07.06.2023 08:28
+21 Олександр Юр 76461ee7
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+21 vuiko dobrui
показати весь коментар07.06.2023 08:30
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Будь ласка, зачекайте...
Зі всіх боків приємно.
А головне - в ЗСУ контрбатарейна боротьба вийшла на новий рівень. Стала системною. Є чим, є кому, є БК, є аеророзвідка, є взаємодія, всі навчені, вмотивовані і злі.
Мене на могилі
Серед степу широкого
На Вкраїні милій,
Щоб лани широкополі,
І Дніпро, і кручі
Було видно, було чути,
Як реве ревучий.
Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу... отойді я ????????????????????
І лани і гори -
Все покину, і полину
До самого Бога
Молитися... а до того
Я не знаю Бога.
Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте
І вражою злою кров'ю
Волю окропіте.
І мене в сем'ї великій,
В сем'ї вольній, новій,
Не забудьте пом'янути
Незлим тихим словом.
«…Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте,
І вражою злою кров»ю
Волю окропіте…».
(Т. Шевченко, «Заповіт»).
Сказав Тарас… І встала Україна!
Козача слава хлопцям до снаги…
«Надежда в бозе, сила в руце…»,
І покотились вороги…
Горить Донбас! Однак, стоять мов скеля,
Плече в плече, гуцул і поліщук.
Зі сходу пре навала, вража сила,
І розсипається, мов пух…
Реве «наїзник» в люті нездоланній,
Жадоба чорно очі застає
Однак, землі вкраїнської «нажертись»
Лише хапузі сили і стає.
Ізнов Орді, як і в старі часи,
Раби безмовні, кріпкі, знадобились,
«Заставь «хахлов» на нас робить…!»
В Москві з плакатами носились…
«Орда» все пре, її жене жадоба,
Чуже гребти їй здавна не звикать,
Однак, нагострена уже сокира, -
кілок недовго гарно затесать.
Шевченко прав! Теше, неквап, сокира,
Гострить «посадку» - «…братця приласкать…»,
«Ласкаво просимо!». І хай сидить, почвара…!
Кілком нам зайд не вперше «пригощать»…
Продовжується москальсько-українська війна, минув 3393 день.
92 одиниці техніки, (арта 41, броня 30, логістика 17, ППО 1, спецтехніка 3, 1 пєпєлац) та 880!!! чумардосів. Пекло для москалів продовжується і ніяка вода його не загасить. Боротьба за небо продовжується. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.
P.s. 211 000!!! це більше ніж такий регіон, як Республіка Алтай ...
...сумно