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Новини Агресія Росії проти України
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армія рф (16162) Генштаб ЗС (6059) ліквідація (3510) знищення (6541)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 212 030 осіб (+880 за добу), 299 гелікоптерів, 3873 танки, 3640 артсистем,7560 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 7 червня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 212 030 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 212030 (+880) осіб ліквідовано,

танків - 3873 (+13) од,

бойових броньованих машин - 7560 (+17) од,

артилерійських систем - 3640 (+37) од,

РСЗВ - 594 (+4) од,

засоби ППО - 352 (+1) од,

літаків - 314 (+1) од,

гелікоптерів - 299 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3219 (+7),

крилаті ракети - 1171 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6349 (+17) од,

спеціальна техніка - 492 (+3).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог намагався наступати на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, успіху не мав, - Генштаб 

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 212 030 осіб (+880 за добу), 299 гелікоптерів, 3873 танки, 3640 артсистем,7560 броньованих машин 01

Автор: 
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Топ коментарі
+30
на усіх фронтах

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07.06.2023 08:28
+21
Арта тане на очах.
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07.06.2023 08:28
+21
по моєму на сьогодні хороших кацапів, знищеної техніки, близько 100 одиниць, більше ніж вчора !!! Слава ЗСУ !!! Героям Слава !!!
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07.06.2023 08:30
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Думаю, що є частина орків яких водою змило. Усе буде Україна.
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07.06.2023 08:28 Відповісти
їх порахують чорноморські бицки, краби та кілька ...
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07.06.2023 08:31 Відповісти
Арта тане на очах.
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07.06.2023 08:28 Відповісти
я вообще в шоке , ****** пидаров последнее время не хило ............и єто мы еще не начинали , а кацапские ****** ни чего не могут , кромк как воевать с кирпичами , детьми , стариками и женщинами , твари они везде и всегда твари.
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07.06.2023 10:20 Відповісти
на усіх фронтах

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07.06.2023 08:28 Відповісти
Гооойда! Любооо!
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07.06.2023 08:44 Відповісти
імпортозамєщєніє заработало...
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07.06.2023 08:54 Відповісти
А все тому що назва нє скрєпна -"Містер сідр".... Назвали б "Стєкломой" і нічого б з ними не сталося хоч "вьодрамі глуши "
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07.06.2023 10:29 Відповісти
а виживших расстрєлять! ібо нєфіг сідри лакать...
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07.06.2023 14:38 Відповісти
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07.06.2023 11:37 Відповісти
Малавато будєт (с)
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07.06.2023 09:05 Відповісти
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07.06.2023 13:38 Відповісти
по моєму на сьогодні хороших кацапів, знищеної техніки, близько 100 одиниць, більше ніж вчора !!! Слава ЗСУ !!! Героям Слава !!!
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07.06.2023 08:30 Відповісти
Здохни расея...і кожний житель її...
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07.06.2023 08:31 Відповісти
АМИНЬ , да будет так .............
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07.06.2023 10:21 Відповісти
Ванька на 300-ому гелікоптері ніяк не наважиться залетіти.
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07.06.2023 08:31 Відповісти
Вчора в 06.46 була інфа на Цензорі що на Шахтарському напрямку гепнули К-52. В сумарні втрати кацапів чомусь він не зарахований?
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07.06.2023 08:51 Відповісти
То мабуть про позавчорашній повідомили, він у вчорашній статистиці був. А де крилаті ракети?
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07.06.2023 09:07 Відповісти
Черговий московицький фейк.
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07.06.2023 08:36 Відповісти
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07.06.2023 08:37 Відповісти
....а Шебекіне?
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07.06.2023 08:40 Відповісти
Нас там нет!
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07.06.2023 10:26 Відповісти
Героям Слава!
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07.06.2023 08:43 Відповісти
У русоскота з такими цифрами скоро замість арти будуть рогатки.
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07.06.2023 08:38 Відповісти
Не будуть. Там цього лайна ще багато. Але тенденція - ДУЖЕ добра. Бо вибивають же не тих, хто не стріляє і сидить десь в тилу, вибивають тих, хто наважився наблизитись до лінії бойового зіткнення - самих сміливих і боєздатних. Всі інші, розуміючи, що їх очікує, якщо будуть занадто довго на позиціях сидіти - будуть більш недбало виконувати бойові завдання, помилятися, лупити ще більше "в молоко", тільки аби вистріляти бк та нахєр вшитися з позиції.

Зі всіх боків приємно.

А головне - в ЗСУ контрбатарейна боротьба вийшла на новий рівень. Стала системною. Є чим, є кому, є БК, є аеророзвідка, є взаємодія, всі навчені, вмотивовані і злі.
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07.06.2023 09:44 Відповісти
Як умру, то поховайте

Мене на могилі

Серед степу широкого

На Вкраїні милій,

Щоб лани широкополі,

І Дніпро, і кручі

Було видно, було чути,

Як реве ревучий.

Як понесе з України

У синєє море

Кров ворожу... отойді я ????????????????????

І лани і гори -

Все покину, і полину

До самого Бога

Молитися... а до того

Я не знаю Бога.

Поховайте та вставайте,

Кайдани порвіте

І вражою злою кров'ю

Волю окропіте.

І мене в сем'ї великій,

В сем'ї вольній, новій,

Не забудьте пом'янути

Незлим тихим словом.
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07.06.2023 08:40 Відповісти
Поклик.

«…Поховайте та вставайте,

Кайдани порвіте,

І вражою злою кров»ю

Волю окропіте…».

(Т. Шевченко, «Заповіт»).

Сказав Тарас… І встала Україна!

Козача слава хлопцям до снаги…

«Надежда в бозе, сила в руце…»,

І покотились вороги…

Горить Донбас! Однак, стоять мов скеля,

Плече в плече, гуцул і поліщук.

Зі сходу пре навала, вража сила,

І розсипається, мов пух…

Реве «наїзник» в люті нездоланній,

Жадоба чорно очі застає

Однак, землі вкраїнської «нажертись»

Лише хапузі сили і стає.

Ізнов Орді, як і в старі часи,

Раби безмовні, кріпкі, знадобились,

«Заставь «хахлов» на нас робить…!»

В Москві з плакатами носились…



«Орда» все пре, її жене жадоба,

Чуже гребти їй здавна не звикать,

Однак, нагострена уже сокира, -

кілок недовго гарно затесать.



Шевченко прав! Теше, неквап, сокира,

Гострить «посадку» - «…братця приласкать…»,

«Ласкаво просимо!». І хай сидить, почвара…!

Кілком нам зайд не вперше «пригощать»…
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07.06.2023 13:53 Відповісти
Ще один літун довимахувався, це добре.
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07.06.2023 08:42 Відповісти
92 одиниці техніки і пєпєлац.
Продовжується москальсько-українська війна, минув 3393 день.
92 одиниці техніки, (арта 41, броня 30, логістика 17, ППО 1, спецтехніка 3, 1 пєпєлац) та 880!!! чумардосів. Пекло для москалів продовжується і ніяка вода його не загасить. Боротьба за небо продовжується. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 211 000!!! це більше ніж такий регіон, як Республіка Алтай ...
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07.06.2023 08:48 Відповісти
а я вже подумав що не побачу звіт про чумардосів))
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07.06.2023 11:29 Відповісти
Во 2-ю мировую войну СССР победил благодаря Украине, на которую больше всего пришелся удар войны, благодаря помощи антигитлеровской коалиции во главе с США, Британией. Сегодня вся антигитлеровская и гитлеровская коалиции объединились и помогают Украине. Фашисты таких разрушений не причинили Украине, как причинили Рашисты. Поэтому, шансов у РФ нет никаких победить, вопрос только времени. Скоро на болоте начнутся завывания, и призывы спасти хоть что ни будь от бывшей РФ, дать ножек Буша или еще что ни будь поесть. Ваньки, кидайте Донбасс, Луганск, Крым, унитазы и бегите
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07.06.2023 08:51 Відповісти
пусть *** сосут парашники , их нытье никому уже не нужно , эти руснявые ****** уже по всему миру носятся с мольбами о помощи , даже к эфиопам на коленках приползали , знают ****** что им ***** , и убивать их будут как бешенных и вонючих крыс , ..........а белгород , курск , и еще парочку сел первые захотят самостоятельности , и именно с этих городов кацапии начнется их распад и деление , кацапстану - ***** , не много уже осталось .
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07.06.2023 10:32 Відповісти
Шо ти матюкаєшся як кацап?!..
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07.06.2023 15:09 Відповісти
Україна зараз спливає кров"ю та плаче гіркими сльозами тому, що той поц, який називав її повією, став зараз її сутенером.
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07.06.2023 08:57 Відповісти
Краще і не скажеш.
...сумно
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07.06.2023 09:18 Відповісти
Там вчера первая и вторая линии обороны орков на левом берегу Херсонщины потонула к херам.....есть уже радиоперехваты где кацапы орут о помощи шо им писта
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07.06.2023 09:10 Відповісти
Пішов русоріз.
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07.06.2023 09:10 Відповісти
МАЛО!!!!! Ви, нелюди, маєте УСІ не вмерти, а повиздихати. Дуже болісно. Щоб пекло раєм здавалось вам і вашим випердишам, сволоти
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07.06.2023 09:15 Відповісти
Арта попереду за втратами у росіяк, це дуже і дуже радує..Слава ЗСУ!!!
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07.06.2023 16:03 Відповісти
Немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи від ножа в спину від сваїх.... хороший кацап - дохлий кацап!
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07.06.2023 23:04 Відповісти
 
 