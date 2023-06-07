Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 212 030 осіб (+880 за добу), 299 гелікоптерів, 3873 танки, 3640 артсистем,7560 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 7 червня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 212 030 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 212030 (+880) осіб ліквідовано,

танків - 3873 (+13) од,

бойових броньованих машин - 7560 (+17) од,

артилерійських систем - 3640 (+37) од,

РСЗВ - 594 (+4) од,

засоби ППО - 352 (+1) од,

літаків - 314 (+1) од,

гелікоптерів - 299 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3219 (+7),

крилаті ракети - 1171 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6349 (+17) од,

спеціальна техніка - 492 (+3).

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