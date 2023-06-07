УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12418 відвідувачів онлайн
Новини Війна
15 512 11
Бахмут (1557) Олександр Сирський (504)

Сили оборони рухаються на флангах на Бахмутському напрямку. Ворог втрачає позиції, - Сирський. ВIДЕО

Сили оборони продовжують рухатися на флангах на Бахмутському напрямку.

Про це командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Бахмутський напрямок. Сили оборони продовжують рух вперед на флангах, ворог втрачає позиції під Бахмутом", - зазначив Сирський.

Він також оприлюднив відео роботи 3 ОШБр на зазначеному напрямку. 

Також читайте: Знищення ворога триває, ЗСУ рухаються вперед під Бахмутом, - Сирський

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони рухаються широким фронтом на Бахмутському напрямку, мають успіх та займають панівні висоти. За її словами, угруповання військ "Хортиця" просунулося на декількох напрямках на східному фронті. Просування від 100 до 700 та 200-1600 м.

За даними секретаня РНБО Олексія Данілова, у Бахмуті загинуло майже 23 000 росіян, втрати України в 7,5 раза менші.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+22
Є таке. Берхівка уже в зоні клину який вбили ЗСУ. Вперед до Перемоги
показати весь коментар
07.06.2023 08:58
+16
В добрий шлях! Велике починається з малого.
показати весь коментар
07.06.2023 08:58
+11
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
07.06.2023 10:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Є таке. Берхівка уже в зоні клину який вбили ЗСУ. Вперед до Перемоги
показати весь коментар
07.06.2023 08:58 Відповісти
В добрий шлях! Велике починається з малого.
показати весь коментар
07.06.2023 08:58 Відповісти
Якісна зйомка. Навіть чути, як пролітають кулі ворога.
показати весь коментар
07.06.2023 09:02 Відповісти
...жги быдлонасекомышей с болот мацковии.БОГ увидит снаряды крупней пришлет ...
показати весь коментар
07.06.2023 09:51 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
07.06.2023 10:24 Відповісти
сырский, наев, буданов ..... во всех новостях и скворечниках. Одного Залужного нет, он воюет.
показати весь коментар
07.06.2023 10:57 Відповісти
👍
показати весь коментар
07.06.2023 13:18 Відповісти
ЗАЛУЖНИЙ - МОЛОДЕЦЬ!
показати весь коментар
07.06.2023 13:02 Відповісти
Удачі вам і перемоги! Слава ЗСУ! І смерть ворогам! Все буде Україна!
показати весь коментар
07.06.2023 13:20 Відповісти
 
 