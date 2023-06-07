Окупанти атакували безпілотником приватний житловий будинок на Сумщині, 2 особи загинули, - ОВА (оновлено)

Вночі та зранку росіяни здійснили 4 обстріли прикордоння Сумської області. Зафіксовано 13 вибухів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сумську ОВА.

У Юнаківській громаді внаслідок влучання БПЛА типу "Шахед" сталася пожежа та руйнування приватного житлового будинку, внаслідок чого 2 цивільні особи загинули, 1 поранена, доставлена до лікарні.

За даними Офісу Генерального прокурора, атака безпілотниками сталася близько 3:15 7 червня. "Шахед" росіяни направили на житловий будинок, в якому проживало дві родини.

"В одному помешканні загинув чоловік, в іншому – загинула жінка, її чоловіка госпіталізовано", - йдеться в повідомленні.

Миколаївську та Білопільську громади ворог обстріляв з мінометів. Зафіксовано 5 та 7 вибухів відповідно.

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