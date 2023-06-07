УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12064 відвідувача онлайн
Новини
8 510 60
Німеччина (7090) росія (63568) штраф (1808)

Росіянку Колбаснікову оштрафували в Німеччині на 900 євро за виправдання злочинів РФ

олена,колбаснікова

Окружний суд Кельна засудив росіянку Олену Колбаснікову та зобов’язав її виплатити штраф у розмірі 900 євро за статтею про виправдання злочинів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Раніше росіянка виправдовувала вторгнення РФ до України. Зокрема вона заявила, що Росія "не агресор, а допомагає закінчити війну в Україні".

28 березня прокуратура Німеччини провела обшук у її будинку. Відомство шукало у Кельні докази порушення санкцій та схвалення злочинів. Ковбаснікова також неодноразово організовувала у Німеччині акції на підтримку окупаційних військ РФ.

Читайте: Гуртожиток з українськими біженцями горів у Німеччині, у вогні загинула дитина (оновлено)

Крім того, Колбаснікова та її партнер Макс Шлунд збирали кошти на купівлю обладнання російським військовим. На них було придбано портативні рації, навушники та телефони. Санкції Євросоюзу забороняють постачання та фінансування закупівель певних товарів для російських військових. За порушення санкцій Колбасніковій загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+37
Живет в загнивающей Германии , пользуется всеми благами цивилизованной страны и гадит там же. Домой , в срань-рязань , к березкам ее.
"сидит изумительная дрянь в доме, как нарыв" (с)
показати весь коментар
07.06.2023 09:31
+28


показати весь коментар
07.06.2023 09:30
+24
Любит с..ка россию, но сидит в загнивающей Германии. Немцы, гоните это быдло нах домой, под берёзки!
показати весь коментар
07.06.2023 09:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
З почином гер-панове.
показати весь коментар
07.06.2023 09:29 Відповісти
А хіба не Хер ?
показати весь коментар
07.06.2023 09:33 Відповісти
кому як подобається
показати весь коментар
07.06.2023 09:47 Відповісти
Лучше б ее на колбасу пустили
показати весь коментар
07.06.2023 09:29 Відповісти
А хто б цю ковбасу їв?
показати весь коментар
07.06.2023 09:38 Відповісти
очевидно ж: кацапи.
показати весь коментар
07.06.2023 09:42 Відповісти
Протухшая колбаса
показати весь коментар
07.06.2023 09:55 Відповісти


показати весь коментар
07.06.2023 09:30 Відповісти
показати весь коментар
07.06.2023 09:31 Відповісти
Бооже яке кончане?!! І ці люди проти гей-парадів?!))
показати весь коментар
07.06.2023 09:34 Відповісти
ооххх мллляяя... я аж проснувся на тиждень вперед...
зранку таке не можна показувати - немов "білка" пришла після вчорашнього
показати весь коментар
07.06.2023 11:21 Відповісти
Почепи таку срускую красавіцу на лобове скло, то мєнти навіть
п"яним не будуть зупиняти...
показати весь коментар
07.06.2023 16:37 Відповісти
це шо за страховидла (я не про клоуна, якщо що)?
показати весь коментар
07.06.2023 09:43 Відповісти
Це одна і та ж "красуня" - місс рашка 2023!!!
Яка країна - такі й красуні!
показати весь коментар
07.06.2023 10:41 Відповісти
🤢🤢🤢🤮🤮🤮🤮🤮
показати весь коментар
07.06.2023 09:48 Відповісти
Пеннівайз краще ніж місіс рашка-засрашка, він натуральний, без філерів і ботокса!
показати весь коментар
07.06.2023 10:12 Відповісти
показати весь коментар
07.06.2023 13:47 Відповісти
Живет в загнивающей Германии , пользуется всеми благами цивилизованной страны и гадит там же. Домой , в срань-рязань , к березкам ее.
"сидит изумительная дрянь в доме, как нарыв" (с)
показати весь коментар
07.06.2023 09:31 Відповісти
Сподіваюсь посадять на 5ть років а потім депортація.
Рашиська мразота розлізлась по світу!
показати весь коментар
07.06.2023 09:52 Відповісти
Когда фарш колбасный в голове..
показати весь коментар
07.06.2023 09:34 Відповісти
Любит с..ка россию, но сидит в загнивающей Германии. Немцы, гоните это быдло нах домой, под берёзки!
показати весь коментар
07.06.2023 09:34 Відповісти
Не.... їх кулеметом на Засрашку не виженеш.
показати весь коментар
07.06.2023 09:53 Відповісти
була тут історія - один ватний власник зоопарку з Крима усіляко сприяв окупації в 2014 році, розказував як буде чудово жити "на родине"... а коли так звана россія захопила півострів, зібрав манатки і зʼїбав в Європу
показати весь коментар
07.06.2023 11:19 Відповісти
«Под берёзки» никак не прокатит, т к эта курица гражданка Украины. Она в суде предъявляла украинский паспорт.
показати весь коментар
07.06.2023 11:21 Відповісти
900 Евро - добре на мало ... сума мала бути на 1-2 порядки більша ...
показати весь коментар
07.06.2023 09:35 Відповісти
подивіться на її пику... їй доведеться відсмоктати мільйон членів, щоб заробити ці гроші
показати весь коментар
07.06.2023 11:20 Відповісти
там їй світило від штрафу до 3-х років позбавлення волі. пожаліли кацапську самицю.
показати весь коментар
07.06.2023 11:27 Відповісти
Лише депортація! Термін у німецькій тюрмі буде радше курортом зі спортзалами, дієтою, звільненнями на вихідні.
показати весь коментар
07.06.2023 09:35 Відповісти
Депортація не вийде, бо ця курка громадянка України. Вона на суді з українським паспортом позувала перед камерами
показати весь коментар
07.06.2023 11:24 Відповісти
І що? За один і той злочин у демократичному світі відровідальність у людей з різним громадянством різна? 🤔
показати весь коментар
07.06.2023 11:32 Відповісти
Звичайно ні, але жоден німецький суддя не схвалить вирок про депортацію жінки в країну, де іде війна. А ось українські консули можуть відмовити у видачі паспорту. А без українського паспорту вона не отримає німецької візи.Треба іти цим шляхом.
показати весь коментар
07.06.2023 11:53 Відповісти
Як була кокошницею, так нею і залишилась.
показати весь коментар
07.06.2023 09:36 Відповісти
Равшан ?
показати весь коментар
07.06.2023 10:01 Відповісти
викинути її з Німеччини та провітрити зa цим 💩, бо смердить кaцaпнeй 🤮
показати весь коментар
07.06.2023 09:39 Відповісти
Просто цікаво, чому найпалкіші патріоти раши живуть, то у Німеччині, то США, чому вони не повертаються на істєрічєскую родіну?!
показати весь коментар
07.06.2023 09:41 Відповісти
тому що всі вони працюють на кaцaпію в тих країнах, де живуть...

їхнє завдання - дeстабілізувати ситуацію, провокувати, підкупaти а також вбивати

наприклад, згадaте історії з кількома пожежами та кривавими нападaми в українських центрaх для біженців .....там зaгинули українськi діти i дорослі 😧
показати весь коментар
07.06.2023 10:27 Відповісти
им за это платят очень хорошо, это их работа
показати весь коментар
07.06.2023 10:48 Відповісти
Нп каналі DW сказали, що в цієі тьоткі паспорт громадянки Украіни(((
показати весь коментар
07.06.2023 09:42 Відповісти
"Бьют не по паспорту, а по морде"(с)
показати весь коментар
07.06.2023 09:45 Відповісти
Колбасникова из Днепра.

показати весь коментар
07.06.2023 09:48 Відповісти
То тим більш треба депортувати з Німеччини
показати весь коментар
07.06.2023 10:31 Відповісти
лайно😡
сором...
хто в німеччині? Розірвіть її потворне обличчя на шматки... нехай вона все життя працює на пластичного хірурга
У неї багато грошей на хірурга
тому що вона отримує гроші з росії
****- платний шпигун 👺
показати весь коментар
07.06.2023 10:45 Відповісти
От таких і треба позбавляти громадянства, видворити і більше не впускати, нах такі потрібні. Хай в рашку киздують
показати весь коментар
07.06.2023 10:23 Відповісти
кацапы от того что рождаются в Украине не становятся украинцами.
показати весь коментар
07.06.2023 10:51 Відповісти
Має бути підтримка на державному рівні активістів,які будуть знаходити та знешкоджувати таких ковбаскіних за кордоном.
показати весь коментар
07.06.2023 09:49 Відповісти
показати весь коментар
07.06.2023 09:53 Відповісти
Мало
показати весь коментар
07.06.2023 10:00 Відповісти
Достатньо для першого разу. Практично, у більшості країн в кримінальних кодексах передбачено різке збільшення покарання за повторність правопорушення. Головне зафіксувати і покарати перший раз, далі піде як по маслу.
показати весь коментар
07.06.2023 10:03 Відповісти
У часи моєї юності "колбасніками" називали дядьків (зазвичай у плащах), які прогулювалися парками та час від часу демонстрували зустрічним свою ковбаску.
показати весь коментар
07.06.2023 10:06 Відповісти
Штраф то фігня. Таких крім штрафу треба ще й депортувати в їх рідне середовище, хай там варяться в російському лайні, яке вони так прославляють і ******* здалеку, з цивілізованої країни. "русскіє ідут домой!
показати весь коментар
07.06.2023 10:10 Відповісти
показати весь коментар
07.06.2023 10:10 Відповісти
а чим отруїлися? фанфуріками з боярою?))
показати весь коментар
07.06.2023 10:50 Відповісти
а депорувати не пробували? Сидять там по Кёльнах оті мавпи кацапські, а німці їх терплять. Що за ідіотська філософія.
Як то у фільмі Кіборги казав Серпень: То ти з тих, з толерастів?
Мажор: Немає такого поняття.
Серпень: Наслідки є !
показати весь коментар
07.06.2023 10:48 Відповісти
В цієї шмари є український паспорт
показати весь коментар
07.06.2023 10:50 Відповісти
типова кацапська матрьошка.. Оті брови намальовані, щёки червоні... Блін, їх (кацапок) по зовнішньому вигляду можна опреділити у цивілізованих містах Європи та Америки, здалеку видно кацапорилих самок.
показати весь коментар
07.06.2023 10:53 Відповісти
Скільки такого зкацапленого, риогАнального лайна, на теренах України…
показати весь коментар
07.06.2023 10:56 Відповісти
...а ведь не первый раз!! Пора гнать сцаной тряпкой на болота мацковии...
показати весь коментар
07.06.2023 11:21 Відповісти
Ця тварюка етніча русская, судячи за призвищем, родом з нашого Дніпра.
показати весь коментар
07.06.2023 11:55 Відповісти
 
 