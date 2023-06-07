Росіянку Колбаснікову оштрафували в Німеччині на 900 євро за виправдання злочинів РФ
Окружний суд Кельна засудив росіянку Олену Колбаснікову та зобов’язав її виплатити штраф у розмірі 900 євро за статтею про виправдання злочинів.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.
Раніше росіянка виправдовувала вторгнення РФ до України. Зокрема вона заявила, що Росія "не агресор, а допомагає закінчити війну в Україні".
28 березня прокуратура Німеччини провела обшук у її будинку. Відомство шукало у Кельні докази порушення санкцій та схвалення злочинів. Ковбаснікова також неодноразово організовувала у Німеччині акції на підтримку окупаційних військ РФ.
Крім того, Колбаснікова та її партнер Макс Шлунд збирали кошти на купівлю обладнання російським військовим. На них було придбано портативні рації, навушники та телефони. Санкції Євросоюзу забороняють постачання та фінансування закупівель певних товарів для російських військових. За порушення санкцій Колбасніковій загрожує до п'яти років позбавлення волі.
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зранку таке не можна показувати - немов "білка" пришла після вчорашнього
п"яним не будуть зупиняти...
Яка країна - такі й красуні!
"сидит изумительная дрянь в доме, как нарыв" (с)
Рашиська мразота розлізлась по світу!
їхнє завдання - дeстабілізувати ситуацію, провокувати, підкупaти а також вбивати
наприклад, згадaте історії з кількома пожежами та кривавими нападaми в українських центрaх для біженців .....там зaгинули українськi діти i дорослі 😧
сором...
хто в німеччині? Розірвіть її потворне обличчя на шматки... нехай вона все життя працює на пластичного хірурга
У неї багато грошей на хірурга
тому що вона отримує гроші з росії
****- платний шпигун 👺
Як то у фільмі Кіборги казав Серпень: То ти з тих, з толерастів?
Мажор: Немає такого поняття.
Серпень: Наслідки є !