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забруднення (239) МОЗ (5362) підтоплення (196) Каховська ГЕС (565)

На дні Каховської ГЕС могло бути багато небезпечних для здоров’я речовин, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

миколаївщина,мости

На дні Каховської ГЕС могло бути багато небезпечних для здоров’я речовин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МОЗ.

За даними МОЗ, хімікати, збудники інфекційних хвороб із кладовищ, вбиралень, сміттєзвалищ - можуть опинитися у криницях та відкритих водоймах на території, підтопленій внаслідок підриву ГЕС країною-терористом.

На місяцях вже працюють фахівці Центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) та відбирають проби води з водойм та криниць тощо.

Щоб знизити ризик виникнення інфекційних захворювань на уражених територіях, слід дотримуватися таких правил:

-  Пийте тільки бутильовану або привізну воду.

-  Воду для приготування їжі і господарських потреб беріть тільки з перевірених джерел. Річка чи криниця у дворі - більше не є перевіреними джерелами води. Як і водопровід, призначений для технічних цілей.

-  Кип’ятіть або дезінфікуйте в інший спосіб воду, взяту для пиття, миття фруктів, ягід чи посуду. Проте пам’ятайте, що кип’ятіння не позбавляє воду хімічного забруднення!

-  Відмовтеся від продуктів, які були підтоплені водою (навіть від консервації).

-  Піддавайте всі продукти термічній обробці (варіння, смаження, запікання).

- Ретельно мийте руки з милом.

- Не вбирайтеся в одяг, який був забруднений під час підтоплення, без попереднього прання та дезінфекції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щонайменше 1335 будинків на правобережній Херсонщині затоплені, - ОВА

На дні Каховської ГЕС могло бути багато небезпечних для здоров’я речовин, - МОЗ 01

"У наступні 3-5 днів на Херсонщині та підтоплених районах на Запоріжжі через стрімке падіння рівня води спостерігатиметься мор риби. Збирати таку рибу і вживати (солити чи в’ялити) категорично заборонено! Є ризик захворювання на ботулізм", - йдеться у повідомленні.

В областях формуються запаси антибіотиків та сорбентів для лікування гострих кишкових інфекцій.

"У разі якщо ви відчуваєте болі в животі, маєте блювання, діарею, підвищену температуру тіла та інші незвичні симптоми, не вдавайтеся до самолікування - негайно звертайтеся до лікаря", - резюмують у МОЗі.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.

В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тонн мастила. Через підрив ГЕС затопило зоопарк у Новій Каховці, майже всі тварини загинули.

Також читайте: Поля на півдні можуть перетворитися на пустелі через знищення Каховської ГЕС, - Мінагрополітики

Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику.

За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливості підірвати ГЕС. В Міноборони нагадують, що росіяни ретельно готувалися до цього підриву. За повідомленням американських ЗМІ, розвідка США має дані, що підтверджують провину Росії в підриві.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.

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Топ коментарі
+7
Постійною причиною всіх небезпек для України є рашистан! А джерелом з 2019 року всіх небезпек для України є ОПа та її "небожителі".
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07.06.2023 10:33
+4
А ще вода почне розмивати кладовища і скотомогильники.
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07.06.2023 09:48
+4
Та да. Дно ГЭС - это основание, бетонный монолит глубиной в несколько метров, длиной с километра полтора и шириной метров в 250. В нем внутри никак не может быть перечисленного МОЗ.

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07.06.2023 10:41
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А ще вода почне розмивати кладовища і скотомогильники.
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07.06.2023 09:48 Відповісти
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07.06.2023 10:09 Відповісти
У русни подрыв ГЭС произошел не по плану ,план был взорвать когда ВСУ зайдут на левый берег , а получилось что насрали сами себе

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07.06.2023 10:22 Відповісти
все оборонительные сооружения русни коту под хвост
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07.06.2023 10:23 Відповісти
Как раз они сейчас обезопасили себя месяца на два от возможного форсирования Днепра нашими войсками. От Васильевки до Станислава. Даже если вода уйдет за неделю-две, непроходимые топи вдоль берега будут еще долго просыхать.
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07.06.2023 10:33 Відповісти
через 4 дня Днепр вернется в берега 1941 г
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07.06.2023 10:35 Відповісти
Мечтай.
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07.06.2023 10:36 Відповісти
эксперты говорят
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07.06.2023 10:37 Відповісти
Эксперты говорят - 4 недели.
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07.06.2023 10:42 Відповісти
Это не на дне ГЭС, а на дне водохранилища. Кто составлял такой текст?
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07.06.2023 10:29 Відповісти
Тут нічого дивного для зе-команди, пам"ятаєте в них була замміністра МОЗ чи МОН яка писала з граматичними помилками, тай і сам міністр МОН Шкарлет, який свою заяву на звільнення написав з помилками в своєму прізвищі - Шкалет.
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07.06.2023 10:36 Відповісти
Та да. Дно ГЭС - это основание, бетонный монолит глубиной в несколько метров, длиной с километра полтора и шириной метров в 250. В нем внутри никак не может быть перечисленного МОЗ.

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07.06.2023 10:41 Відповісти
Постійною причиною всіх небезпек для України є рашистан! А джерелом з 2019 року всіх небезпек для України є ОПа та її "небожителі".
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07.06.2023 10:33 Відповісти
Каховское водохранилище исчезнет через два-три дня
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07.06.2023 10:52 Відповісти
За даними МОЗ, хімікати, збудники інфекційних хвороб із кладовищ, вбиралень, сміттєзвалищ - можуть опинитися у криницях та відкритих водоймах на території, підтопленій внаслідок підриву ГЕС країною-терористом. Джерело: https://censor.net/ua/n3423131

Не "можуть", а опиняться!
Від підкреслено бадьорого тону, яким журналюги на радіо розповідають про плани по ліквідації наслідків та будівництво нової ГЕС, просто тошнить...
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07.06.2023 10:54 Відповісти
Зеленский :

И конечно, мы можем продолжить определенные наступательные действия в подтопленных регионах, когда через 3-5 дней вода спадет.
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07.06.2023 10:56 Відповісти
09:42

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/06/7/7405694/ ВИДЕО Сырский: Враг теряет позиции под Бахмутом
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07.06.2023 11:09 Відповісти
...это военное и эко преступление,совершенное террористической шайкой с болот мацковии.. Исполнители и заказчики известны-подлежать Уничтожению
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07.06.2023 11:19 Відповісти
 
 