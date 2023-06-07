На дні Каховської ГЕС могло бути багато небезпечних для здоров’я речовин, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
На дні Каховської ГЕС могло бути багато небезпечних для здоров’я речовин.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МОЗ.
За даними МОЗ, хімікати, збудники інфекційних хвороб із кладовищ, вбиралень, сміттєзвалищ - можуть опинитися у криницях та відкритих водоймах на території, підтопленій внаслідок підриву ГЕС країною-терористом.
На місяцях вже працюють фахівці Центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) та відбирають проби води з водойм та криниць тощо.
Щоб знизити ризик виникнення інфекційних захворювань на уражених територіях, слід дотримуватися таких правил:
- Пийте тільки бутильовану або привізну воду.
- Воду для приготування їжі і господарських потреб беріть тільки з перевірених джерел. Річка чи криниця у дворі - більше не є перевіреними джерелами води. Як і водопровід, призначений для технічних цілей.
- Кип’ятіть або дезінфікуйте в інший спосіб воду, взяту для пиття, миття фруктів, ягід чи посуду. Проте пам’ятайте, що кип’ятіння не позбавляє воду хімічного забруднення!
- Відмовтеся від продуктів, які були підтоплені водою (навіть від консервації).
- Піддавайте всі продукти термічній обробці (варіння, смаження, запікання).
- Ретельно мийте руки з милом.
- Не вбирайтеся в одяг, який був забруднений під час підтоплення, без попереднього прання та дезінфекції.
"У наступні 3-5 днів на Херсонщині та підтоплених районах на Запоріжжі через стрімке падіння рівня води спостерігатиметься мор риби. Збирати таку рибу і вживати (солити чи в’ялити) категорично заборонено! Є ризик захворювання на ботулізм", - йдеться у повідомленні.
В областях формуються запаси антибіотиків та сорбентів для лікування гострих кишкових інфекцій.
"У разі якщо ви відчуваєте болі в животі, маєте блювання, діарею, підвищену температуру тіла та інші незвичні симптоми, не вдавайтеся до самолікування - негайно звертайтеся до лікаря", - резюмують у МОЗі.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.
У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.
Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.
В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тонн мастила. Через підрив ГЕС затопило зоопарк у Новій Каховці, майже всі тварини загинули.
Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику.
За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливості підірвати ГЕС. В Міноборони нагадують, що росіяни ретельно готувалися до цього підриву. За повідомленням американських ЗМІ, розвідка США має дані, що підтверджують провину Росії в підриві.
Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.
Будь ласка, зачекайте...
Не "можуть", а опиняться!
Від підкреслено бадьорого тону, яким журналюги на радіо розповідають про плани по ліквідації наслідків та будівництво нової ГЕС, просто тошнить...
И конечно, мы можем продолжить определенные наступательные действия в подтопленных регионах, когда через 3-5 дней вода спадет.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/06/7/7405694/ ВИДЕО Сырский: Враг теряет позиции под Бахмутом