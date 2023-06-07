Дамба Каховської ГЕС продовжує руйнуватися, це може спричинити додаткові повені, - розвідка Великої Британії

Протягом наступних кількох днів через руйнування дамби Каховської ГЕС можуть бути нові повені.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

"Каховська ГЕС, контрольована Росією, частково була зруйнована близько 3 години ранку 6 червня 2023 року. До 12:00 вся східна частина греблі та велика частина гідро- та інженерної інфраструктури були знесені.

При цьому рівень води в Каховському водосховищі перед обваленням був рекордно високим, що призвело до затоплення території нижче особливо великого обсягу води", - йдеться у звіті.

Зазначається, що Запорізька АЕС, розташована за 120 км від греблі, навряд чи зіткнеться з негайними додатковими проблемами безпеки через падіння рівня води у водосховищі.

"Структура греблі, ймовірно, ще більше погіршиться протягом наступних кількох днів, що призведе до нових повеней", - зазначають у Міноборони Британії.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.

В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тонн мастила. Через підрив ГЕС затопило зоопарк у Новій Каховці, майже всі тварини загинули.

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Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику.

За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливості підірвати ГЕС. В Міноборони нагадують, що росіяни ретельно готувалися до цього підриву. За повідомленням американських ЗМІ, розвідка США має дані, що підтверджують провину Росії в підриві.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.

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