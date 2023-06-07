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Новини Агресія Росії проти України
13 003 14
Велика Британія (5333) зовнішня розвідка (445) Каховська ГЕС (565)

Дамба Каховської ГЕС продовжує руйнуватися, це може спричинити додаткові повені, - розвідка Великої Британії

гес,підтовлення

Протягом наступних кількох днів через руйнування дамби Каховської ГЕС можуть бути нові повені.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

"Каховська ГЕС, контрольована Росією, частково була зруйнована близько 3 години ранку 6 червня 2023 року. До 12:00 вся східна частина греблі та велика частина гідро- та інженерної інфраструктури були знесені.

При цьому рівень води в Каховському водосховищі перед обваленням був рекордно високим, що призвело до затоплення території нижче особливо великого обсягу води", - йдеться у звіті.

Зазначається, що Запорізька АЕС, розташована за 120 км від греблі, навряд чи зіткнеться з негайними додатковими проблемами безпеки через падіння рівня води у водосховищі.

"Структура греблі, ймовірно, ще більше погіршиться протягом наступних кількох днів, що призведе до нових повеней", - зазначають у Міноборони Британії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підрив Каховської ГЕС: почали руйнуватися мости на Миколаївщині. ВIДЕО

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.

В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тонн мастила. Через підрив ГЕС затопило зоопарк у Новій Каховці, майже всі тварини загинули.

Також читайте: Поля на півдні можуть перетворитися на пустелі через знищення Каховської ГЕС, - Мінагрополітики

Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику.

За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливості підірвати ГЕС. В Міноборони нагадують, що росіяни ретельно готувалися до цього підриву. За повідомленням американських ЗМІ, розвідка США має дані, що підтверджують провину Росії в підриві.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Збудувати нову ГЕС замість підірваної Каховської може коштувати близько $1 мільярда, – Мінекономіки

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Топ коментарі
+8
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html ‎06.‎06.‎2023
Удари російської артилерії по гілці аміакопроводу "Тольятті-Одеса" перервало технічне заповнення аміаком труби, що повинно було передувати прихованому початку його транзиту через територію України. Майже тисяча тонн аміаку в повітрі і цікаве питання "Хто лобіював цю незаконну аферу і хто буде за це відповідати?" Остання частина питання в умовах корупційного режиму Зеленського і К - чисто риторична
показати весь коментар
07.06.2023 10:50
+7
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Хроника одного президента
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html ‎07.‎06.‎2023

Що ще потрібно знати, щоб зрозуміти, що Україною править організована злочинна група ?

Розслідування вбивства мера Кривого Рогу і його брата виявило причетність осіб з найближчого оточення Зеленського і було закрите.

Розслідування замаху на Сергія Шефіра виявило причетність осіб з найближчого оточення Зеленського і було закрите, матеріали прослуховування телефону головного підозрюваного знищено.

Розслідування вибуху гелікоптера ДСНС Eurocopter EC225 Super Puma (бортовий № 54) в Броварах і загибелі вищих посадових осіб держави виявило ознак зумисного терористичного акту і було закрите. Матеріальні докази знищено.

Розслідування смерті депутата Полякова, який розказав що «слугам» роздавали гроші в туалеті Верховної ради, ігнорувало всі докази, результати токсикологічної експертизи і закрито.

Після показного вереску, заклинання до міжнародного співтовариства, вимог скликання Рад безпеки всіх рівнів з приводу підриву Росією Каховської ГЕС, дуже характерна ознака - відсутність офіційного кримінального розслідування факту тероризму, чим власне і є підрив ГЕС.
показати весь коментар
07.06.2023 10:46
+4
На прохання польського короля Зігмунда на Москву рушив український гетьман Петро Сагайдачний. Він повів біля 20 тисяч запорожців. Ще в 1607 р. була проведена розвідка ворожої території з допомогою купців, козаків і кобзарів. У травні 1618 р. чотирьохтисячний козацький загін спустошив околиці Калуги. У першій половині червня рушило військо Сагайдачного. 29 червня воно здобуло сильно укріплену фортецю Ливни. Потім, після кількаденної облоги козаки оволоділи містом-фортецею Єлець, знищили гарнізон, забрали багато полонених, в числі яких було царське посольство до Криму на чолі з Степаном Хрущовим. Десять днів тривала облога міста Михайлова. Оволодівши Касимовим, козаки здобули місто Каширу над Окою. 2 вересня Сагайдачний отримав листа від Владислава з проханням прискорити наступ, і 6 вересня запорожці почали переправлятися через Оку. Під Москвою опір українському війську вчинили російські сили на чолі з воєводою Бутурліним, але були розгромлені. Сагайдачний, наділений надзвичайною фізичною силою, ударом бойової булави звалив Бутурліна на землю разом з конем. 8 жовтня під Москвою, біля Тушина, українці об'єднались з військом Владислава. Похід тривав близько трьох місяців, через ріки, ліси і бездоріжжя козацьке військо подолало майже тисячу кілометрів. Якуб Собєський, батько майбутнього польського короля Яна Собєського, писав у своїй книзі: "Конашевич проніс переможні хоругви свої по безмежних просторах, спустошив огнем і мечем неприятельські землі, обернувши в руїни міста Єлець, Шацьк, Ливни, Калугу. Розніс страх свого імені у всій Московії.
показати весь коментар
07.06.2023 11:43
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Тоді вимальовується новий напрям контрнаступу - Брянськ-Калуга
показати весь коментар
07.06.2023 10:33 Відповісти
Добре, що у кацапів тепер здали нерви і вони підірвали греблю, а не коли б наші війська були на понтонах чи на лівому березі Дніпра...
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07.06.2023 11:11 Відповісти
когда Хйло приказал - тогда и подорвали. да и аммиакопровод плюс-минус тогда же.
показати весь коментар
07.06.2023 23:52 Відповісти
На прохання польського короля Зігмунда на Москву рушив український гетьман Петро Сагайдачний. Він повів біля 20 тисяч запорожців. Ще в 1607 р. була проведена розвідка ворожої території з допомогою купців, козаків і кобзарів. У травні 1618 р. чотирьохтисячний козацький загін спустошив околиці Калуги. У першій половині червня рушило військо Сагайдачного. 29 червня воно здобуло сильно укріплену фортецю Ливни. Потім, після кількаденної облоги козаки оволоділи містом-фортецею Єлець, знищили гарнізон, забрали багато полонених, в числі яких було царське посольство до Криму на чолі з Степаном Хрущовим. Десять днів тривала облога міста Михайлова. Оволодівши Касимовим, козаки здобули місто Каширу над Окою. 2 вересня Сагайдачний отримав листа від Владислава з проханням прискорити наступ, і 6 вересня запорожці почали переправлятися через Оку. Під Москвою опір українському війську вчинили російські сили на чолі з воєводою Бутурліним, але були розгромлені. Сагайдачний, наділений надзвичайною фізичною силою, ударом бойової булави звалив Бутурліна на землю разом з конем. 8 жовтня під Москвою, біля Тушина, українці об'єднались з військом Владислава. Похід тривав близько трьох місяців, через ріки, ліси і бездоріжжя козацьке військо подолало майже тисячу кілометрів. Якуб Собєський, батько майбутнього польського короля Яна Собєського, писав у своїй книзі: "Конашевич проніс переможні хоругви свої по безмежних просторах, спустошив огнем і мечем неприятельські землі, обернувши в руїни міста Єлець, Шацьк, Ливни, Калугу. Розніс страх свого імені у всій Московії.
показати весь коментар
07.06.2023 11:43 Відповісти
Зможем повторити?

https://www.youtube.com/watch?v=tAc-rAv6L0Y&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%9C%D1%96%D1%84%D1%96%D0%B2 1618: похід Сагайдачного на Москву
показати весь коментар
08.06.2023 13:07 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Хроника одного президента
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html ‎07.‎06.‎2023

Що ще потрібно знати, щоб зрозуміти, що Україною править організована злочинна група ?

Розслідування вбивства мера Кривого Рогу і його брата виявило причетність осіб з найближчого оточення Зеленського і було закрите.

Розслідування замаху на Сергія Шефіра виявило причетність осіб з найближчого оточення Зеленського і було закрите, матеріали прослуховування телефону головного підозрюваного знищено.

Розслідування вибуху гелікоптера ДСНС Eurocopter EC225 Super Puma (бортовий № 54) в Броварах і загибелі вищих посадових осіб держави виявило ознак зумисного терористичного акту і було закрите. Матеріальні докази знищено.

Розслідування смерті депутата Полякова, який розказав що «слугам» роздавали гроші в туалеті Верховної ради, ігнорувало всі докази, результати токсикологічної експертизи і закрито.

Після показного вереску, заклинання до міжнародного співтовариства, вимог скликання Рад безпеки всіх рівнів з приводу підриву Росією Каховської ГЕС, дуже характерна ознака - відсутність офіційного кримінального розслідування факту тероризму, чим власне і є підрив ГЕС.
показати весь коментар
07.06.2023 10:46 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html ‎06.‎06.‎2023
Удари російської артилерії по гілці аміакопроводу "Тольятті-Одеса" перервало технічне заповнення аміаком труби, що повинно було передувати прихованому початку його транзиту через територію України. Майже тисяча тонн аміаку в повітрі і цікаве питання "Хто лобіював цю незаконну аферу і хто буде за це відповідати?" Остання частина питання в умовах корупційного режиму Зеленського і К - чисто риторична
показати весь коментар
07.06.2023 10:50 Відповісти
Олешки зараз
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07.06.2023 10:54 Відповісти
Каховское водохранилище исчезнет через два-три дня - это Моя Разведка

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07.06.2023 10:59 Відповісти
Зеленский :
И конечно, мы можем продолжить определенные наступательные действия в подтопленных регионах, когда через 3-5 дней вода спадет.
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07.06.2023 11:01 Відповісти
09:42

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/06/7/7405694/ ВИДЕОСырский: Враг теряет позиции под Бахмутом
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07.06.2023 11:04 Відповісти
то вже пох...що буде дальше руйнуватись..вже нічого не вдієш..ніхто не піде дамбу відновлювати..так і буде вподальшому.
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07.06.2023 11:07 Відповісти
Сбит вражеский штурмовик Су-25, - утренняя сводка Генштаба ВСУ
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07.06.2023 11:14 Відповісти
Один я заметил себе, что минооброны Британии знает про Каховскую гэс лучше, чем наше минооброны?
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07.06.2023 17:55 Відповісти
 
 