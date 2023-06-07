УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12180 відвідувачів онлайн
Новини
4 268 16
Дніпропетровщина (3261) СБУ (12500) ФСБ (1428) шпигунство (953)

Агента ФСБ РФ, який шпигував за бойовою авіацією ЗСУ, викрито на Дніпропетровщині, - СБУ. ФОТО

сбу,контррозвідка

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного агента ФСБ під час контрдиверсійних заходів на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, зловмисник збирав для російських окупантів розвіддані про види та кількість літаків бойової авіації ЗСУ, а також місця їх базування та напрямки вильотів.

Також він передавав загарбникам локації військкоматів і намагався виявити залізничні лінії, що задіяні для постачання боєприпасів на фронт.

"За кожне виконане завдання російський агент отримував від свого "куратора" з ФСБ до 4 тис. грн. Для конспірації гроші зраднику переказували за допомогою криптовалютного електронного гаманця. Розвідувальна інформація потрібна була агресору для підготовки серії повітряних ударів по території регіону, насамперед для ураження стратегічно важливих об’єктів", - йдеться у повідомленні.

Також інформується, що контррозвідники Служби безпеки викрили та затримали зловмисника.

За даними слідства, фігурантом є місцевий житель, якого у липні 2022 року завербував кадровий співробітник ФСБ.

У поле зору російської спецслужби чоловік потрапив через один із російських Телеграм-ботів, де він періодично викладав фото позицій українських військ.

Також читайте: Агента білоруського КДБ, який шпигував за північним кордоном, затримали на Рівненщині, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО

Агента ФСБ РФ, який шпигував за бойовою авіацією ЗСУ, викрито на Дніпропетровщині, - СБУ 01
Агента ФСБ РФ, який шпигував за бойовою авіацією ЗСУ, викрито на Дніпропетровщині, - СБУ 02

Надалі зв’язок з агресором підтримував через месенджер. Для виконання розвідзавдань виїжджав на місцевість, де приховано спостерігав за об’єктами, а також розпитував потрібну йому інформацію у людей.

При обшуках за місцем проживання фігуранта виявлено мобільний телефон і планшет, які він використовував для комунікації з ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Наразі він під вартою.

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
на гіляку звапроданця !!!
показати весь коментар
07.06.2023 10:18
+7
*****!! !Дайте мені його хоч за горло подержать!.."
показати весь коментар
07.06.2023 10:31
+5
Годувати цеє падло?! Навіщо ?!!!!!
показати весь коментар
07.06.2023 10:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
на гіляку звапроданця !!!
показати весь коментар
07.06.2023 10:18 Відповісти
Скільки ви , ще будите з посібниками ТЕРРОРИСТІВ ЦЯЦЬКАТЬСЯ ? Гнид треба утілізовувати !
показати весь коментар
07.06.2023 11:36 Відповісти
Годувати цеє падло?! Навіщо ?!!!!!
показати весь коментар
07.06.2023 10:23 Відповісти
Ой джигу́не, джигуне́ шпигу́не, шпигуне́
Який ти ледащо,-
Ведуть тебе до пана,
Сам не знаєш нащо.

Тоді будеш знати,
Як будуть карати:
І на руки, і на ноги
Диби набивати.
показати весь коментар
07.06.2023 10:23 Відповісти
Допитати і розібрати на органи для поранених бійців...
показати весь коментар
07.06.2023 10:28 Відповісти
воно скоріш за все гепатитне, як всі руськомирні
показати весь коментар
07.06.2023 10:41 Відповісти
*****!! !Дайте мені його хоч за горло подержать!.."
показати весь коментар
07.06.2023 10:31 Відповісти
Таких падлюк потрібно привселюдно вішати , щоби іншим
не повадно було зраджувати свою країну 😡
показати весь коментар
07.06.2023 10:38 Відповісти
просто уже слов не хватает, чтобы охарактеризовать этих мразей
показати весь коментар
07.06.2023 10:41 Відповісти
З нього для України толку УЖЕ НЕ БУДЕ, тому незаважайте його прикрому самогубству!!! Він сам прийняв таке рішення, - убивати Українців!!! То, які питання до Українців??
Пильнуймо Україну та гуртуймося навколо ЗСУ!!
показати весь коментар
07.06.2023 10:41 Відповісти
Елдак тоже агент ФСБ, если что
показати весь коментар
07.06.2023 10:52 Відповісти
Його важко знайти. Заліг на дно. Всі знають де в Україні дно, але всі мовчать.
показати весь коментар
07.06.2023 11:32 Відповісти
"Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. Джерело:

О, це вже прогрес!
показати весь коментар
07.06.2023 10:53 Відповісти
Поц уявляв себе Штірліцем. Тільки поц не читав Юліана Семенова, лише дивився фільм Ліознової. Тому поц не читав, шо сина і дружину літературного Штірліца-Ісаєва розстрілюють за наказом сталіна, дки сам Ісаєв сидить у таборі для ворогів народу, з якого його випустять лише після смерті Берії. 😊 Хочу зауважити, що це ще Юліан Семенов оптиміст. Справжні штірліци навіть у табори рідко попадали, не те щоб виходили звідти. Їх знищували або при арешті, або під час допитів. Тому долі Щтірліца треба уникати. Будь-якими способами.
показати весь коментар
07.06.2023 10:55 Відповісти
Опять человечка из Майнкрафта повязали!
показати весь коментар
07.06.2023 13:09 Відповісти
но почему лица не показывают? боятся за семью? так от кривого дерева и тень кривая.
показати весь коментар
14.06.2023 21:11 Відповісти
 
 