Агента ФСБ РФ, який шпигував за бойовою авіацією ЗСУ, викрито на Дніпропетровщині, - СБУ. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного агента ФСБ під час контрдиверсійних заходів на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, зловмисник збирав для російських окупантів розвіддані про види та кількість літаків бойової авіації ЗСУ, а також місця їх базування та напрямки вильотів.

Також він передавав загарбникам локації військкоматів і намагався виявити залізничні лінії, що задіяні для постачання боєприпасів на фронт.

"За кожне виконане завдання російський агент отримував від свого "куратора" з ФСБ до 4 тис. грн. Для конспірації гроші зраднику переказували за допомогою криптовалютного електронного гаманця. Розвідувальна інформація потрібна була агресору для підготовки серії повітряних ударів по території регіону, насамперед для ураження стратегічно важливих об’єктів", - йдеться у повідомленні.

Також інформується, що контррозвідники Служби безпеки викрили та затримали зловмисника.

За даними слідства, фігурантом є місцевий житель, якого у липні 2022 року завербував кадровий співробітник ФСБ.

У поле зору російської спецслужби чоловік потрапив через один із російських Телеграм-ботів, де він періодично викладав фото позицій українських військ.

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Надалі зв’язок з агресором підтримував через месенджер. Для виконання розвідзавдань виїжджав на місцевість, де приховано спостерігав за об’єктами, а також розпитував потрібну йому інформацію у людей.

При обшуках за місцем проживання фігуранта виявлено мобільний телефон і планшет, які він використовував для комунікації з ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Наразі він під вартою.

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.