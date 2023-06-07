Минулої доби росіяни вбили 5 цивільних, ще 2 зазнали поранень. ІНФОГРАФІКА

Протягом 6 червня російські загарбники завдали ударів по 141 населеному пункту у 9 областях України.

Про це з посиланням на Ситуаційний центр Міністерства оборони повідомляє Military Media Center, інформує Цензор.НЕТ.

"Із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) були обстріляні 141 населений пункт та 75 об’єктів інфраструктури.

Попередньо 5 цивільних осіб загинуло та 2 поранено", - йдеться в повідомленні.

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