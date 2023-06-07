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росія (63568) Курськ (845)

Росіяни повідомляють про атаку безпілотника під Курськом: поранено робітника, два села - без світла

область,курська

Влада Курської області повідомляє про нібито атаку на електричну підстанцію в селі Попово-Лежачі Курської області.

Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт, інформує Цензор.НЕТ.

Він заявив, що ЗСУ нібито скинули два вибухові пристрої на електричну підстанцію в селі Попово-Лежачі Курської області. Через це в цьому селі, а також у Тьоткіно немає світла.

Старовойт також розповів, що під час відновлення електропостачання один із робітників отримав осколкові поранення. Він перебуває у лікарні.

Дивіться: Нічні вибухи у російському Курську: "#бать! Снова прилетело! Мама, я боюсь! Может уезжать пора!?". ВIДЕО

Автор: 
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Топ коментарі
+8
Нехай сидять при свічках.
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07.06.2023 11:11
+7
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07.06.2023 11:14
+5
Гражданская вайна набіраєт абароти...
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07.06.2023 11:12
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О знову тьоткіно і лежачому попі...а не з курська летять ракети в Україну?
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07.06.2023 11:11 Відповісти
Нехай сидять при свічках.
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07.06.2023 11:11 Відповісти
Ні. Національне мокшанське освітлення - лучина. Все повинно бути срєпнєнько.

Скоро фуфайки з лаптями у моду повернуться. Лапті на березових підборах🤣
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07.06.2023 11:17 Відповісти
Гражданская вайна набіраєт абароти...
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07.06.2023 11:12 Відповісти
Приміть мої занепокоєння.
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07.06.2023 11:12 Відповісти
добре👍
нехай скуштують свої ліки 😠
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07.06.2023 11:13 Відповісти
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07.06.2023 11:14 Відповісти
А серйозно - кому треба ці підстанції? Нащо переводити на них дрони якщо можна всунути по набагато жирнішим цілям. Наприклад авіазавод у тому ж Курську...
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07.06.2023 11:15 Відповісти
Дрона замало буде.
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07.06.2023 11:19 Відповісти
Натякаю, все ППО по мирному часу працює від побутової електромережі, щоб не зменшувати моторесурс штатних генераторів і економити паливо ))
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07.06.2023 11:21 Відповісти
Всей правды мы не знаем. Сами себя обстреляли
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07.06.2023 11:16 Відповісти
Є думка, що аборигени поцупили трансформатор, бо там достобіса міді, відлупцювали свідка, та кинули гранату, що є у вільному продажі в будь якому воєнторзі. Під шумок і знеструмлення викрали все, що змогли, бо є дуже гарна відмазка - безпілотник прилетів.
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07.06.2023 11:32 Відповісти
"мощщщный" ответ за разрушенную Каховскую ГЭС - две задрипаные деревни будут сидеть без электричества...
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07.06.2023 17:45 Відповісти
 
 