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безпілотник (3662) москва (1232) дрони (4297)

Дрони, які збили у Москві, були спрямовані на будинки російських розвідників, - NBC News

будинок

30 травня вранці внаслідок атаки БПЛА на Москву в кількох будівлях були зафіксовані пошкодження. У цих будинках, імовірно, живуть, офіцери розвідки РФ.

Про це із посиланням на високопосадовця США та співробітника Конгресу повідомляє телеканал NBC News, інформує Цензор.НЕТ.

"Удари безпілотників були спрямовані на те, що вважається московськими резиденціями офіцерів російської розвідки. За даними компанії Strider Technologies, щонайменше один з житлових будинків, які постраждали від ударів безпілотників, пов'язаний зі службою зовнішньої розвідки Росії", - йдеться в повідомленні.

Водночас невідомо, чи було пошкоджено квартиру будь-кого з офіцерів розвідки або поранено її співробітників.

"Це не був випадковий напад на багате передмістя. Цей удар потрапляє в саме серце елементів психологічної війни в російсько-українському конфлікті, яка вперше досягає московських кварталів",  - сказав Ерік Левеск, операційний директор і співзасновник Strider Technologies. 

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що вранці 30 травня безпілотники атакували Москву. ЗМІ зазначили, що у Підмосков'ї збили понад 10 БПЛА.

У Міноборони РФ заявили про атаку 8 БПЛА.

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Дрони шукають Моцковскі дупла...
Расєйське дупо-дерево , одним словом...
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07.06.2023 11:19 Відповісти
Адресу Штірліца знав весь Берлін...
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07.06.2023 11:23 Відповісти
Не дрони, а якась галубіная почьта...
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07.06.2023 11:24 Відповісти
Уявляю яких пістюлів вигребла б вєлікая расія якби напала на когось з співставною армією, з ракетами, авіацією, флотом.
Воно **** і прожило стільки часу бо вічно нападало або на слабших на порядок, або шакалило біля англосаксів...
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07.06.2023 11:27 Відповісти
Притягнуті за вуха припущення.
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07.06.2023 12:08 Відповісти
 
 