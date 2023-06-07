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Новини Війна
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прогноз (1374) Міллі (153) контрнаступ (432)

Військові дії активізувалися. ЗСУ готові до наступу, але війна - це надовго, - генерал Міллі

марк,міллі

Україна готова до наступу, але війна затягнеться ще надовго.

Про це очільник Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив в інтерв'ю агентству Associated Press, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На окупованих Росією українських територіях є певна активність, і бої трохи активізувалися", - сказав він.

Міллі вважає, що захисники України готові до контрнаступу.

"За нашими оцінками, українська армія добре готова до будь-чого, що робитиме - вони самі обирають, контратакувати чи оборонятися. Воин добре підготовлені", - наголосив Міллі.

Читайте: Остін про контрнаступ ЗСУ: Мають знайти слабкі місця в позиціях РФ та скористатися ними

Він зазначив, що у будь-якій великій війні будуть дні активності та затишшя.

"Як під час битви за Нормандію та будь-якої іншої великої битви, війна - це поступки та здобутки. Будуть дні, коли ми будемо бачити багато активності, і будуть дні, коли її буде дуже мало. Будуть наступальні дії та оборонні. Тож це буде бій уперед і назад протягом значного періоду часу", - вважає Міллі.

Воєначальник наголосив, що навчання та озброєння від союзників підготували Україну до контратаки.

Також читайте: Медведєв про терміни завершення війни: "Це все на десятиліття"

Автор: 
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Топ коментарі
+15
Війна швидко не закінчиться, це так..
Але перейде на територію рашистів...
І за Каховку відповість рубльовка...
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07.06.2023 11:28
+15
але війна затягнеться ще надовго. Джерело:
Війна затягнеться рівно на стільки , наскільки затягнеться передача ЗСУ потрібної для перемоги зброї .
Якщо Захід хоче швидшого припинення війни , він повинен перестати чухати потилицю і надати ЗСУ все що вони просять , ф 16 , АТАCMS , Абрамси та ін. , і якнайшвидше .
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07.06.2023 11:41
+13
И разве это жизнь? Тратить время ждать чуда? Я лично не уверен. А зеленая ******* и дальше будет красть. Можно сколько угодно быть патриотом и любить страну, но в нынешней ситуации каждый должен решать сам что ему делать и его свободу не имеют права ограничивать
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07.06.2023 12:00
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Чекаєм поки земля просохне, а виходячи з останніх подій , то вона ще довго сохнути буде. Відмазка для Буданова))
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07.06.2023 11:28 Відповісти
Долго сохнуть она не будет. Это раз. Во вторых, кто вам сказал что контрнаступ будет с Херсона?
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07.06.2023 11:45 Відповісти
Я ж не про контрнаступ, а про заяви топ чиновників і штирліців про те що Україна до кінця травня буде в Криму)
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07.06.2023 11:56 Відповісти
Краще кацапів загнати в ті болота.
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07.06.2023 16:32 Відповісти
Війна швидко не закінчиться, це так..
Але перейде на територію рашистів...
І за Каховку відповість рубльовка...
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07.06.2023 11:28 Відповісти
Саме так. Щоб звільнити велетенський російськийский рейх від коричневої чуми потрібно багато часу і сил.
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07.06.2023 12:08 Відповісти
Если не свалить режим путлера, то угроза всему миру не исчезнет. Рашорейх должен быть разрушен!!!
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07.06.2023 16:24 Відповісти
Так, яке надовго..?? Касап як побіжить, так зупиниться за полярним колом..
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07.06.2023 11:28 Відповісти
go go go !!!😈
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07.06.2023 11:30 Відповісти
Война на долго? Знач перспектива или умиреть в ближайшей перспективе либо прозибать в разрухе и нищете? Ну значит тут ловить больше нечего. Если конечно ты не слуга урота. Придурки, откройте границы. Дайте людям свалить кто хочет
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07.06.2023 11:35 Відповісти
sberegaite spokij - vin govorit to sho treba - sho na samom dele , skoro pobachim
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07.06.2023 11:40 Відповісти
А мужикам с Херсонской области, которые потеряли всё имущество теперь, что только в ВСУ дорога? Даже тем, которые не пригодные? По моему их можно было бы выпустить за границу. Учитывая шо жонки их сорее всего там и сидят. что в таком случае делать?
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07.06.2023 11:48 Відповісти
Так давай капітулювати. Навіщо ці жертви? Виїдемо всі до ляхів і фріців. Хужє нє будєт
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07.06.2023 11:51 Відповісти
Зачем туда. Если нам отдадут Техасщину для расселения то я не против.
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07.06.2023 11:56 Відповісти
Сосальщіну для рассєлєнія.
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07.06.2023 12:05 Відповісти
у тебя скромные запросы вуйко))
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09.06.2023 17:05 Відповісти
Мы, техасцы, категорически против!
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07.06.2023 14:18 Відповісти
Ты счас с окопа пишешь наверно?
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07.06.2023 11:57 Відповісти
Возлє окопа пішу.
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07.06.2023 12:04 Відповісти
Вареники ліпиш?)
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07.06.2023 13:26 Відповісти
trimatis. kordoni nemozhlivo shas otkrivati.
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07.06.2023 11:52 Відповісти
А смысл? За что им трыматысь? Им жизнь новую начинать в любом случае теперь с ноля. Так не лучше начать ее где нету больных на голову кацапов под боком? Или пусть страдают - патаму ша так нада и Украина без них загнется
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07.06.2023 11:54 Відповісти
nachinati mozhlivo gde im ugodno - tak , ale trebo vyzhdati pobedu UA. togda otkrojut kordoni...
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07.06.2023 12:04 Відповісти
А если придется ждать 10 лет? То что тогда? Потратить время, а с годами человек не молодеет и больше у него здоровья не стает. что бы что?
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07.06.2023 12:21 Відповісти
10god uzhe idet - ostalas sovsem nedolgo. serjozno - nebude nejakih esho 10 let.
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07.06.2023 12:23 Відповісти
Я з 15 року ВПО, з минулого року вдруге став ВПО. Все що купляв, збирав 8 років пішло до орків. Зазар просто виживаю і не сплю півтора місяці.
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07.06.2023 16:35 Відповісти
Сочувствую
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07.06.2023 16:40 Відповісти
Понимаешь, если от кацапов всё-время уходить, они опять оказываются под боком.
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07.06.2023 14:20 Відповісти
В Хмельницькій області після вибуху 13 травня тим у кого побило вікна чи дахи дали трохи матеріалу та обіцяють по кілька тисяч, а от у кого будинки не підлягають відновленню сказали іти куди подалі та чекати закінчення війни, а там, можливо, колись, у Києві вирішать, що далі. Тепер туди ще й херсонців відправляють з допомогою у 2000 грн. Як можна хотіти покинути країну з таким "справедливим та турботливим" ставленням до людей?
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07.06.2023 12:07 Відповісти
Когда у нас государство кому-то что-то дало? Так отож
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07.06.2023 12:18 Відповісти
Коломойскому, Ахметову, Пынчуку, Фирташу... Продолжить список?
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07.06.2023 14:22 Відповісти
точно
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07.06.2023 14:24 Відповісти
Кордони не відкриють.
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07.06.2023 11:46 Відповісти
А если ЗАЭС *****? То думаешь не прорвут какой-то всратый кордон учитывая количество оружия на руках? Та погранцы сами будут тикать, хот туда радиация если дойдет то не очень и сильна на границу с Польшами
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07.06.2023 11:50 Відповісти
если ЗАЭС ***** - togda otkrojut - tolko po drugomu povodu nezheli vy ozhidaete....
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07.06.2023 11:53 Відповісти
А вот тут ты не прав. Ее еще сильнее на замок закроют. Нужны будут "добровольцы", которые будут аварию ликвидировать. её последствия. Так что там спрашивать не будут служил или нет, это не важно. Будут просто паковать и везти разгребать кирпичи как это было в 1986
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07.06.2023 11:56 Відповісти
Сам якраз ти дав відповідь.Будуть такі собі добровольці.яких привезуть в бусиках і кайданках.
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07.06.2023 11:57 Відповісти
vy neponjali namek tam gotovi do takovo povorota - odna 101 divizija Amerikancev chevo stoit....u vas po perimetru stjagivajut mnogo voisk na maju dumku - zaidut i zupinjatsa gde nibudj pod uralom.
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07.06.2023 12:02 Відповісти
А хто буде ліквідовувати? Невже приїде ситий європеєць?Кордони не порвуть для того на кордонах озброєнні до зубів прикордонники стоять.І ще будуть більше їх озброювати.Видадуть костюми радіологічного захисту і збільшать зарплати всім силовим органам.Буде такий собі Сталкер.
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07.06.2023 11:56 Відповісти
И фаллаут? я там выше товарищу похожую речь толкнул
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07.06.2023 11:58 Відповісти
Фалаут, це глобальна ядерна війна. Тут саме сталкер більше підходить.
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07.06.2023 12:00 Відповісти
Для таких як ти кордони відкриті у Харківській, Сумській областях. Валі. Ніхто тебе тут не тримає силоміць
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07.06.2023 11:49 Відповісти
Так я ж не за себя прошу. за ребят. У меня все в шеколаде. покамесь хам.
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07.06.2023 11:51 Відповісти
Так внутріньо переміщеним дають гуманітарку і гроші на аренду житла.
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07.06.2023 11:54 Відповісти
И разве это жизнь? Тратить время ждать чуда? Я лично не уверен. А зеленая ******* и дальше будет красть. Можно сколько угодно быть патриотом и любить страну, но в нынешней ситуации каждый должен решать сам что ему делать и его свободу не имеют права ограничивать
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07.06.2023 12:00 Відповісти
Більша частина затоплених сіл - лівий берег Дніпра, тобто окуповані території. Там ніхто не забороняє виїхати через Крим будь-куди
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07.06.2023 12:08 Відповісти
але війна затягнеться ще надовго. Джерело:
Війна затягнеться рівно на стільки , наскільки затягнеться передача ЗСУ потрібної для перемоги зброї .
Якщо Захід хоче швидшого припинення війни , він повинен перестати чухати потилицю і надати ЗСУ все що вони просять , ф 16 , АТАCMS , Абрамси та ін. , і якнайшвидше .
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07.06.2023 11:41 Відповісти
та чули вже, Київ за 3 дні...
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07.06.2023 11:44 Відповісти
До последнего украинца? Хорошо за океаном умничать. А сравнить человеческий ресурс слабо?
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07.06.2023 11:46 Відповісти
eto kacapski narativ - do poslednei rjuzke svinosobaki - tak treba govoriti. chelovechesky resurs nevireshit ishod voini. shas 21 vek an ne 17ty
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07.06.2023 11:49 Відповісти
О диванных войсках я молчу. Так что, не бери близко к сердцу.
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07.06.2023 11:55 Відповісти
divannye voiska - eto kak raz i e chelovechesky resurs.
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07.06.2023 11:57 Відповісти
Так иди....
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07.06.2023 12:27 Відповісти
Снаряди і бабло на війну, країни Заходу будуть давати стільки скільки потрібно. Після війни, ЄС буде утримувати і відновлювати Україну багато років.
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07.06.2023 11:56 Відповісти
США проти афганських дикунів використовували стратегічну авіацію і ні про які поля бою не говорили.А нам кажуть що ні авіація не потрібна,ні ракети подібні до ATACMS не потрібні.
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07.06.2023 11:51 Відповісти
Самое интересно, сколько оружия оставили талибану

по некоторым позициям в разы больше, чем дали Украине

может они стали друзъями...

А с другой стороны "Буря в пустыне" - когда надо, за 3 месяца в пустыне, без логистики и баз НАТО - собрали 4000 танков, 3700 орудий, 2000 самолетов
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07.06.2023 12:50 Відповісти
Болгарський аналітик Пасков(?) розповідав, що фактично рашку та Україну цілеспрямовано будуть вести до банкрутства за допомогою війни, заганятимуть у кредити, і потім заберуть усе, що у них є.
Ну і звичайно будуть за допомогою військових дій видавлювати і знищувати населення - щоб простіше потім було...
На мене так прогноз досить об'єктивний👈
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07.06.2023 11:53 Відповісти
tak tak - eto shob bylo kuda reptiloidov zaseliti
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07.06.2023 11:55 Відповісти
Ахаха, піши єсчьо. Дуже смішно.
Після перемоги України, нам простять усі кредити. Євросоюз і США буде багато років нас утримувати поки ми не станемо на ноги. Однак за нас вони не будуть воювати з парашиєю - це факт.
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07.06.2023 12:03 Відповісти
піши , піши. побачим хто там буде нас утримувати багато років 😆
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07.06.2023 12:14 Відповісти
Боже, який інфантилізм, рівня дитячого садочку. Виборець Зеленського, я гадаю?
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07.06.2023 12:31 Відповісти
Ага - покажи хоть одну страну, которой простили кредиты и кого США и ЕС поддерживали бы много лет безвозмездно.
Но с Украиной они будут прям такими альтруистами, даже если собственные избиратели будут против. Конечно.
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07.06.2023 12:55 Відповісти
Хоча б Грецію, якій списали десятки млрд євро боргів, яка фактично існує на дотаціях з ЄС
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07.06.2023 13:36 Відповісти
Это страна ЕС, и её поддержание это поддержание макрофинансовой стабильности ЕС. Бюджет Греции не состоит из чужой помощи по большей части, как у нас.
Если бы Украине хотели простить долги, то сделали бы это уже давно, а не ждали зачем-то окончания войны.
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07.06.2023 14:18 Відповісти
От і страна якій все простілі. Хіба хтось вимагає негайної сплати всіх боргів? І після війни не будуть вимагати, так само спишуть.
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07.06.2023 14:31 Відповісти
Никто там не простил. Только ЕС. В придачу ещё новых долгов набрали.
У Украины много разных кредиторов, а не только ЕС.
Хотели бы списать долги - сделали бы это уже, а не делали отсрочку.
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07.06.2023 14:41 Відповісти
И вот эта трочка "туда-сюда" будет долго по словам Милли только потому, что не давали и не дают нужного оружия....тупо затягивание
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07.06.2023 11:56 Відповісти
aha - karoche eto Amerikanci ta Eiropeici vinni vo vsem ! medaljku ot *********** poluchil uzhe?
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07.06.2023 11:58 Відповісти
Ну, может не вовсем, но в затягивании войны да, виню и их в том числе....
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07.06.2023 20:26 Відповісти
Больше там сопли жуйте, тогда точно будет на долго.
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07.06.2023 12:00 Відповісти
Україна для них просто інструмент для послаблення паРаші і просування своїх геополітичних амбіцій і нічого більше. І їм плювати, чи залишиться взагалі щось від України після цієї війни. На другому році війни це вже чудово видно. Хотіли б перемоги - діяли б не так.
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07.06.2023 12:35 Відповісти
как агенты фсб во всех эшелонах власти чувствуют себя? как тебе шоу с гладиаторскими боями зеленского, который на каждом этапе очень затягивает победу Украины?
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07.06.2023 12:49 Відповісти
Міллі ще не зрозумів хто такий Зеля, хоча знає про Єрмака.
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07.06.2023 13:06 Відповісти
Первое - АТАКМС и Ф16 значительно ускорят конец войны
Второе - если Байден хочет выиграть президентские выборы в 2024 году, ему необходимо чтобы эта война закончилась "победой" Украины в 2023 или хотя бы в начале 2024 года. Иначе сам факт того, что он не справился с этим кризисом, не смог закончить войну в Европе и потратил кучу денег на это всё - будет использован на полную катушку его политическими конкуретнами для критики и удара по его предвыборным рейтингам.
И наборот если ему удасться завершить эту войну в приемлимые сроки, то он сам сможет использовать это для своей агитации, выставить себя спасителем Европы и Украины и выиграть выборы.
п.с. Милли понимает первое и ему плевать на второе )
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07.06.2023 13:13 Відповісти
Как итог вышесказанного вангую принуждение Украины к миру на тех границах и позициях на которые сможет выйти ЗСУ в указанные выше сроки. Механизмы и инструменты у США найдутся.
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07.06.2023 13:15 Відповісти
Вы поверхностно интерпретируете намерения США. У них с нами одинаковая цель. Просто они варят обезьяну с гранатой лягушку медленно, чтобы она свою ядерную гранату не кинула куда попало.
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07.06.2023 14:30 Відповісти
Якщо так по черепашому допомагати зброєю, то звичайно на довго, а якщо переможе трамп, то до виборів у США.
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07.06.2023 13:20 Відповісти
Это не тот говноэксперт ,который пророчил ,шо Украина падёт через 72 часа?
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07.06.2023 14:07 Відповісти
Скажу свое мнение
все будет зависеть от их (врага) мотивации, могут посыпаться и все закончится за год
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07.06.2023 14:37 Відповісти
о, новий сюжет від міллі-філлі
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07.06.2023 15:16 Відповісти
На мою особисту думку, яка звичайно нікого не цікавить, ця війна закінчиться прямими переговорами росії та США років через 4-5...... Хтось буде цьому радий, хтось буде кричати зрада, проте усі сторони на мою думку поставили у цій війні такі цілі, що в природі реалізувати майже не можливо..... Подивіться на Ізраіль, в них сильна армія, розвідка і взагалі ******* держава, проте вони вже 30 років воюють з Палестиною, у нас таке теж цілком може бути.. - конфлікт то розгоратиметься, то стихатиме і так роками......П.С.Звичайно Я не військовий експерт, і дай Боже мені помилятися і щоб Україна перемогла швидко, у диво завжди треба вірити в кінці-кінців. Слава ЗСУ!
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07.06.2023 16:02 Відповісти
Ця війна буде триватиме доки путлера не грохнуть з оточення..Будемо чекати,незабаром це має все ж статися..
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07.06.2023 17:20 Відповісти
 
 