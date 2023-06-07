Військові дії активізувалися. ЗСУ готові до наступу, але війна - це надовго, - генерал Міллі
Україна готова до наступу, але війна затягнеться ще надовго.
Про це очільник Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив в інтерв'ю агентству Associated Press, повідомляє Цензор.НЕТ.
"На окупованих Росією українських територіях є певна активність, і бої трохи активізувалися", - сказав він.
Міллі вважає, що захисники України готові до контрнаступу.
"За нашими оцінками, українська армія добре готова до будь-чого, що робитиме - вони самі обирають, контратакувати чи оборонятися. Воин добре підготовлені", - наголосив Міллі.
Він зазначив, що у будь-якій великій війні будуть дні активності та затишшя.
"Як під час битви за Нормандію та будь-якої іншої великої битви, війна - це поступки та здобутки. Будуть дні, коли ми будемо бачити багато активності, і будуть дні, коли її буде дуже мало. Будуть наступальні дії та оборонні. Тож це буде бій уперед і назад протягом значного періоду часу", - вважає Міллі.
Воєначальник наголосив, що навчання та озброєння від союзників підготували Україну до контратаки.
Будь ласка, зачекайте...
Але перейде на територію рашистів...
І за Каховку відповість рубльовка...
Війна затягнеться рівно на стільки , наскільки затягнеться передача ЗСУ потрібної для перемоги зброї .
Якщо Захід хоче швидшого припинення війни , він повинен перестати чухати потилицю і надати ЗСУ все що вони просять , ф 16 , АТАCMS , Абрамси та ін. , і якнайшвидше .
по некоторым позициям в разы больше, чем дали Украине
может они стали друзъями...
А с другой стороны "Буря в пустыне" - когда надо, за 3 месяца в пустыне, без логистики и баз НАТО - собрали 4000 танков, 3700 орудий, 2000 самолетов
Ну і звичайно будуть за допомогою військових дій видавлювати і знищувати населення - щоб простіше потім було...
На мене так прогноз досить об'єктивний👈
Після перемоги України, нам простять усі кредити. Євросоюз і США буде багато років нас утримувати поки ми не станемо на ноги. Однак за нас вони не будуть воювати з парашиєю - це факт.
Но с Украиной они будут прям такими альтруистами, даже если собственные избиратели будут против. Конечно.
Если бы Украине хотели простить долги, то сделали бы это уже давно, а не ждали зачем-то окончания войны.
У Украины много разных кредиторов, а не только ЕС.
Хотели бы списать долги - сделали бы это уже, а не делали отсрочку.
Второе - если Байден хочет выиграть президентские выборы в 2024 году, ему необходимо чтобы эта война закончилась "победой" Украины в 2023 или хотя бы в начале 2024 года. Иначе сам факт того, что он не справился с этим кризисом, не смог закончить войну в Европе и потратил кучу денег на это всё - будет использован на полную катушку его политическими конкуретнами для критики и удара по его предвыборным рейтингам.
И наборот если ему удасться завершить эту войну в приемлимые сроки, то он сам сможет использовать это для своей агитации, выставить себя спасителем Европы и Украины и выиграть выборы.
п.с. Милли понимает первое и ему плевать на второе )
обезьяну с гранатойлягушку медленно, чтобы она свою ядерную гранату не кинула куда попало.
все будет зависеть от их (врага) мотивации, могут посыпаться и все закончится за год