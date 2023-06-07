Бахмут узяв на себе функцію магніту у війні, туди спрямовується найкраще озброєння, - Зеленський про підготовку укріплень. ВIДЕО
Бахмут узяв на себе функцію магніту у війні, туди спрямовується найкраще озброєння.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістки Ольги Кириленко про неналежну підготовки укріплень у Бахмуті та поблизу нього, на що нарікали військові під час роботи журналістів на сході, інформує Цензор.НЕТ.
"Не хочу говорити про деталі, але все найкраще, усе новітнє люди отримали на цьому напрямку. Найкращі системи, найкращу артилерію, усе найкраще. Я думаю, це був найпотужніший захист, який тільки можна було спланувати" - відповів президент.
Кириленко нагадала, що ротний з 3-ї ОШБр на позивний Фока розповів, що в Бахмуті, який отримав медійний статус "міста-фортеці", та за Бахмутом у бік Часового Яру не було підготовлено належних укріплень для ведення бойових дій.
"Я б повірив, що Бахмут - це фортеця, якби цю фортецю будували", - заявив Фока.
"21 тисяча "вагнерівців" знищена в Бахмуті, 60 тисяч поранено, тобто втрат - 81 тисяч "вагнерівців". Чи там серйозний захист? Чи там потужні люди, потужні командири? Тим паче, ми розуміємо, скільки в нас було втрат. На жаль, у нас були втрати. Але це неможливо порівняти навіть... Усі розуміли, що Бахмут буде тримати… Ви розумієте, що питання про сотні тисяч людей? Не про тисячі, не про десятки, а про сотні тисяч. Цей напрямок - це просто велика-велика кількість військових. Якщо би там не було нікого, це було б можливим?", - зазначив Зеленський.
Президент зазначив, що вважає "парканом" не стіну й бетон, а людей і зброю. За його словами, на Бахмутський напрямок направляли крилаті ракети Storm Shadow, високоточні снаряди Excalibur, французькі самохідні гаубиці CAESAR, артилерію 155-го калібру, РЗСВ Himars.
"Там же ж зруйновані будівлі… Як ви хочете укріпити п’ятиповерхову будівлю, коли туди прилітає 122-ий, 152-ий? 50 тисяч снарядів у день - що таке укріплення міста? Що можна зробити з будівлею, у яку постійно летить артилерія? Треба людей виводити з цієї будівлі. Не укріплювати її, а виводити. Щоб не втратити людей. Укріплюються входи в місто - так, але це інші речі. Бахмут не готували до повномасштабної війни, Бахмут - це одне містечко, але там зустрілися такі сили… І зрозуміло, що Бахмут візьме на себе функцію магніта - у цьому вся історія", - резюмував глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
- крім Скрипника та Яневського
https://youtu.be/ckxrcc6Fw54
https://youtu.be/vPcf4KbO4h8
Його питають про фортифікаційні споруди, яких не було і немає, а воно про будинки, з яких "треба виводити людей" і немає сенсу укріплювати.
Військових направили, зброю дали-все, який ще "захист" вам потрібен?!
тримай дебіле і пішов на хій -
https://www.bbc.com/ukrainian/news-64864186 За даними Bild, у Зеленського та Залужного "принципово різні погляди" на Бахмут. Головнокомандувач ЗСУ нібито ще кілька тижнів тому закликав подумати про відступ "з тактичних міркувань".
У понеділок Володимир Зеленський провів засідання ставки Верховного головнокомандувача, на якому детально обговорювали ситуацію в Бахмуті.
На ньому головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександр Сирський таки висловилися за продовження оборони Бахмута.
Однак неназваний український аналітик у розмові з виданням заявив, що українські військові, ймовірно, поділяють саме позицію Залужного.
"Більшість солдатів у Бахмуті не розуміють, чому місто продовжують утримувати. Вони запитують: "Яка стратегія? Навіщо нам окопуватись, коли ворог нас оточує?" - твердило джерело Bild.
Іди на хій кортше, це туди зебіл
Бикуй далі, опудало. Мабуть в очка довбишся, якщо не бачиш суті у статті. Тому і зле таке.
Рівнятись на кацапів які мруть як мухи ?
Тому дивно чути звинувачення у втратах в 20 к так наче вони були понесені всі в той час коли ми утримували оборону на невигідних позиціях.
Тільки прокинулись ? З пробудженням в реальності.
Для інформації - вортифікаційних укріплень і бетонування у ЗСУ не було в Бахмуті, бо Зе клоун всю техніку на Велике крадівництво завжди направляє, окопи і бліндажи все вручну лопатами, які ще блд втрати можуть бути при таких розкладах.
Те що ДРГ щось прорвало, то погано, а ле ДРГ не прориває забетоновану лінію фортифікаційних загороджень з кулеметними дотами, це нераеально. Було цев Бахмуті чи під Бахмутом ? Впневнений що не було і при Зе клоунах ніколи не буде.
Внікай в тєму блд., мені тут кожному Зебілу відписуватись теж харить
Нагадую як цей покидьок готувався до неминучого великого вторгнення👇
Донбас кацапам не треба. Це вони нас на Бахмуті затримали.
Зелена влада продовжує з середини шкодити Україні!
Американці, як зазначили журналісти, не вважають, що відхід ЗСУ від Бахмуту вплине на війну, і Росії не вдасться після цього захопити Краматорськ та Слов'янськ - її очевидні наступні цілі.Натомість Україна, якщо зосередиться на наступі на Мелітополь навесні, зможе відрізати російські частини від постачання зброї та особового складу.
як земля підмерзне щоб Фи-16 не загрузли...
Контрнаступ на Південь очевидна і головна задача, а зелень вчепилося за Бахмут, а Півдня як би й нема і забули про Південь. Дивно і підозріло як і розмінування Чонгару!