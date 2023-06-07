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Новини Війна
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Зеленський (22411) Бахмут (1557)

Бахмут узяв на себе функцію магніту у війні, туди спрямовується найкраще озброєння, - Зеленський про підготовку укріплень. ВIДЕО

Бахмут узяв на себе функцію магніту у війні, туди спрямовується найкраще озброєння.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістки Ольги Кириленко про неналежну підготовки укріплень у Бахмуті та поблизу нього, на що нарікали військові під час роботи журналістів на сході, інформує Цензор.НЕТ.

"Не хочу говорити про деталі, але все найкраще, усе новітнє люди отримали на цьому напрямку. Найкращі системи, найкращу артилерію, усе найкраще. Я думаю, це був найпотужніший захист, який тільки можна було спланувати" - відповів президент.

Кириленко нагадала, що ротний з 3-ї ОШБр на позивний Фока розповів, що в Бахмуті, який отримав медійний статус "міста-фортеці", та за Бахмутом у бік Часового Яру не було підготовлено належних укріплень для ведення бойових дій.

"Я б повірив, що Бахмут - це фортеця, якби цю фортецю будували", - заявив Фока.

"21 тисяча "вагнерівців" знищена в Бахмуті, 60 тисяч поранено, тобто втрат - 81 тисяч "вагнерівців". Чи там серйозний захист? Чи там потужні люди, потужні командири? Тим паче, ми розуміємо, скільки в нас було втрат. На жаль, у нас були втрати. Але це неможливо порівняти навіть... Усі розуміли, що Бахмут буде тримати… Ви розумієте, що питання про сотні тисяч людей? Не про тисячі, не про десятки, а про сотні тисяч. Цей напрямок - це просто велика-велика кількість військових. Якщо би там не було нікого, це було б можливим?", - зазначив Зеленський.

Президент зазначив, що вважає "парканом" не стіну й бетон, а людей і зброю. За його словами, на Бахмутський напрямок направляли крилаті ракети Storm Shadow, високоточні снаряди Excalibur, французькі самохідні гаубиці CAESAR, артилерію 155-го калібру, РЗСВ Himars.

Читайте також: Сили оборони рухаються на флангах на Бахмутському напрямку. Ворог втрачає позиції, - Сирський. ВIДЕО

"Там же ж зруйновані будівлі… Як ви хочете укріпити п’ятиповерхову будівлю, коли туди прилітає 122-ий, 152-ий? 50 тисяч снарядів у день - що таке укріплення міста? Що можна зробити з будівлею, у яку постійно летить артилерія?  Треба людей виводити з цієї будівлі. Не укріплювати її, а виводити. Щоб не втратити людей. Укріплюються входи в місто - так, але це інші речі. Бахмут не готували до повномасштабної війни, Бахмут - це одне містечко, але там зустрілися такі сили… І зрозуміло, що Бахмут візьме на себе функцію магніта - у цьому вся історія", - резюмував глава держави. 

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Топ коментарі
+25
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07.06.2023 12:03
+20
Магнит войны это ты, клован. Ну и твои зебиратели.
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07.06.2023 12:02
+17
Зелений реально піднадоїв своїми "опусами".
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07.06.2023 12:01
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магніт у війні... нагадує 10 вал 13 ваал .і далі по тексту.. новий писака приступив до роботи.. скоро новий відосик
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07.06.2023 11:54 Відповісти
Зелений реально піднадоїв своїми "опусами".
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07.06.2023 12:01 Відповісти
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07.06.2023 12:03 Відповісти
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07.06.2023 12:05 Відповісти
майже всіх кого ти перерахував зараз воюють за Україну - з перших днів вторгнення

- крім Скрипника та Яневського
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07.06.2023 12:13 Відповісти
Тягнибок теж воюе?
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07.06.2023 12:24 Відповісти
Так - у званні майора у батальйоні Свобода
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07.06.2023 12:27 Відповісти
але зі Львова не виїжджав. Воює як і Ляшко, той теж офіцер невідомо де.
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07.06.2023 12:31 Відповісти
Чому «Свобода» призупинила партійну діяльність і де зараз Олег Тягнибок? - Що відповів Петро Кузик👇

https://youtu.be/ckxrcc6Fw54
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07.06.2023 12:35 Відповісти
Не захлебнися лайном.
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07.06.2023 12:41 Відповісти
правда не подобається? Ось і жри її.
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07.06.2023 12:50 Відповісти
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07.06.2023 12:28 Відповісти
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07.06.2023 12:30 Відповісти
******* хрестоносці: готові вмирати і вбивати за Україну, віру і сім'ю. Батальйон БРАТСТВО

https://youtu.be/vPcf4KbO4h8

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07.06.2023 12:37 Відповісти
Захід не дозволить нікого зносить під час війни
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07.06.2023 13:17 Відповісти
А з чого це ворог на Банковій? Ворог у Кремлі!
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07.06.2023 13:54 Відповісти
Головне,щоб не були в розшуку Шмаркля та Дерьмак й інша зелена сволота.Потрібно,щоб не встигли втекти.Київські каштани чекають.
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07.06.2023 12:23 Відповісти
Нашому верховному було би краще не лізти в оборону нижче рівня міністерства. Але рейтинги заставляють.
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07.06.2023 11:57 Відповісти
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07.06.2023 12:07 Відповісти
Ти так часто всюди вставляєш картинки( іноді не в тему, як зараз) що виникає два питання: 1. Де ти їх береш?2.чи ти часом не на зарплаті?. Виникнення другого питання це погано, незалежно від відповіді.
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07.06.2023 12:15 Відповісти
Потім скаже, що цей "магніт" затягнув всю надану нам зброю і БК, отже, контрнаступати немає чим.
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07.06.2023 11:59 Відповісти
Пісюніст в своєму репертуарі.
Його питають про фортифікаційні споруди, яких не було і немає, а воно про будинки, з яких "треба виводити людей" і немає сенсу укріплювати.
Військових направили, зброю дали-все, який ще "захист" вам потрібен?!
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07.06.2023 12:01 Відповісти
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07.06.2023 12:02 Відповісти
Тоді зрозуміло, куди подівся "контрнаступ"
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07.06.2023 12:01 Відповісти
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07.06.2023 12:01 Відповісти
За загиблих під Бахмутом біля 20 К вояків ЗСУ з тебе відповідальність Вова зеленський, тобі Залужний казав що війська треба відвести з самого Бахмуту, а ти вирішив задля піару його тримати за всяку ціну, ціна озвучена - під 100 К знищених кацапів і наших загиблих 1 до 5 ти.
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07.06.2023 12:01 Відповісти
Залужний таке казав? Можете дати посилання на цю інфу?
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07.06.2023 12:05 Відповісти
Ти Зефіл кончений ?
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07.06.2023 12:06 Відповісти
Ні. Просто хочу знати правду. То дасте посилання?
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07.06.2023 12:09 Відповісти
Навчись пошуком в інтернеті користуватися ідіоте.
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07.06.2023 12:10 Відповісти
То посилання немає, брехло бикувате?
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07.06.2023 12:14 Відповісти
Сосун зелений яке тобі треба посилання тупий, де вас подоляцьких набирають,
тримай дебіле і пішов на хій -
https://www.bbc.com/ukrainian/news-64864186 За даними Bild, у Зеленського та Залужного "принципово різні погляди" на Бахмут. Головнокомандувач ЗСУ нібито ще кілька тижнів тому закликав подумати про відступ "з тактичних міркувань".
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07.06.2023 12:17 Відповісти
Бик, ти хоч ту статтю читав?

У понеділок Володимир Зеленський провів засідання ставки Верховного головнокомандувача, на якому детально обговорювали ситуацію в Бахмуті.

На ньому головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександр Сирський таки висловилися за продовження оборони Бахмута.
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07.06.2023 12:21 Відповісти
Повія зелена, читай статю повністю, а не заголовки як ви Зе дебіли навчені


Однак неназваний український аналітик у розмові з виданням заявив, що українські військові, ймовірно, поділяють саме позицію Залужного.

"Більшість солдатів у Бахмуті не розуміють, чому місто продовжують утримувати. Вони запитують: "Яка стратегія? Навіщо нам окопуватись, коли ворог нас оточує?" - твердило джерело Bild.

Іди на хій кортше, це туди зебіл
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07.06.2023 12:26 Відповісти
Ага. Анонімне джерело щось там заявило. То сильно. А от головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександр Сирський таки висловилися за продовження оборони Бахмута.
Бикуй далі, опудало. Мабуть в очка довбишся, якщо не бачиш суті у статті. Тому і зле таке.
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07.06.2023 12:30 Відповісти
Прастітутка подоляцька скільки тобі скринів ще давати щоб дійшло до твого зелоного мозку🤣
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07.06.2023 12:34 Відповісти
А ну пердни що Вова зеленський великий СТРАТЄГ і спасає Україну
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07.06.2023 12:35 Відповісти
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07.06.2023 12:28 Відповісти
чомусь не видаляються мої грубі пости... пізніше спробую.
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07.06.2023 12:45 Відповісти
ладно - пробач за різкість...
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07.06.2023 12:43 Відповісти
Цифра 100 к нереальна. А 1 до 5 цілком.
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07.06.2023 12:10 Відповісти
Цифра реальна, це офіційні слова Байдена
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07.06.2023 12:13 Відповісти
Там було про втрати. А це не тльки загиблі( в даному випадку подохші). Тому можна вважати що в цій цифрі подохшиш 30-40%. Тому наших загиблих меньше 10 к героїв. І це за всю операцію яка почалась з осені минулого року, за півроку.
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07.06.2023 12:30 Відповісти
Втрати це тяжкопоранені які довго не живуть, чи ви думаєте в Бахмуті водяними пістолетами у войнушку грали
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07.06.2023 12:38 Відповісти
Втрати це ті що вибули з строю, вбитими і пораненими. Відсоток виживших поранених вимірюється першочергово швидкістю нпдання і якістю першої медичної допомоги. Так от доки Бахмут не був в оперативному оточенні цей відсоток в нас був вище. Потім нажаль можливості евакуації в нас знизились. Вагнерівці ж взагалі евакуацією поранених з зони наступу незаймались. Тому дивно чути звинувачення у втратах в 20 к так наче вони були понесені всі в той час коли ми утримували оборону на невигідних позиціях.
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07.06.2023 12:53 Відповісти
Яка евакуація, як що до найближчої лікарні бійця більше години везти по розбитим шляхам ?
Рівнятись на кацапів які мруть як мухи ?


Тому дивно чути звинувачення у втратах в 20 к так наче вони були понесені всі в той час коли ми утримували оборону на невигідних позиціях.

Тільки прокинулись ? З пробудженням в реальності.
Для інформації - вортифікаційних укріплень і бетонування у ЗСУ не було в Бахмуті, бо Зе клоун всю техніку на Велике крадівництво завжди направляє, окопи і бліндажи все вручну лопатами, які ще блд втрати можуть бути при таких розкладах.
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07.06.2023 13:14 Відповісти
Ану стратег розкажи де були вигідні рубежу з обороними фортифікаційними спорудами на тім напрямку? Бо вони були в Попасній. Де проходила лінія оборони 8 років і де фортифікації були негірші від таких же в Авдіївці. То хто винен що їх вагнера тактикою дрг прорвали? Я доречі вкурсі хто. Бо дуже багато моїх знайомих служили в 24 бригаді що недивно бо я з Львівської області. І роскажи де після втрати Попасної потрібно було створювати лінію оборони?
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07.06.2023 13:29 Відповісти
Мілочка, воюють не кількістю і не командами керівництва, а розробленою стратегієй і технологіями.
Те що ДРГ щось прорвало, то погано, а ле ДРГ не прориває забетоновану лінію фортифікаційних загороджень з кулеметними дотами, це нераеально. Було цев Бахмуті чи під Бахмутом ? Впневнений що не було і при Зе клоунах ніколи не буде.
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07.06.2023 13:36 Відповісти
Хлопчику, ти я бачу експерт. ДРГ непрориває забетоновану лінію, але чомусь прорвала, пройшлась по тилах, прострілювала шляхи підозу бк, недозволила вести маневрену війну( а саме постійні і часті зміни позицій гарантія успішної оборони). Бо ніде немає одного довгого окопа в 20 км довжиною залитого бетоном, з бліндажами і кулеметними гніздами. І москлі дуже сильно використовували арту а також і авіацію. І подавити дот вміли ще в друшу світову. Тому для початку потрібно виходити з того що Бахмут і не був призначений для оборони в початковому задумі. І я добре знаю що в районв Кліщівки була досить нормально укріплена висота. І я знаю що прорив в Соледар ( а саме він створив можливості зайняти вигідні рубежі москалям) це вина не президента за яким і так гріхів багато а командування трохи вище рівня бригади, оперативного одним словом, і в Попасній було те саме.
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07.06.2023 13:53 Відповісти
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07.06.2023 12:29 Відповісти
Чучело, це ти мав на увазі себе ?
Внікай в тєму блд., мені тут кожному Зебілу відписуватись теж харить
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07.06.2023 13:10 Відповісти
так... Бахмут ,багато чого стримав..при легкому взятті Бахмуту рашисти б натхненням від успіху ,проводили більш масштабні атаки..Як це було під Авдіїївкою,чи Вугледаром,коли хлопці ЗСУ їх потужно зупини.
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07.06.2023 12:02 Відповісти
А бідося притягує магнітом біду.
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07.06.2023 12:02 Відповісти
Магнит войны это ты, клован. Ну и твои зебиратели.
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07.06.2023 12:02 Відповісти
Стояли -- бо якби відіишли то вони б вже рівняли Констянтинівку Краматорськ .
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07.06.2023 12:02 Відповісти
Було принято політичне рішення не військове чи тактичне Політичне
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07.06.2023 12:13 Відповісти
Ти краще скажи як збираєшся звільняти Донецьк, Луганськ, Маріуполь, Крим...а він все про село Бахмут розповідає казочки.
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07.06.2023 12:03 Відповісти
"Как вам спіцца гаспадін прізідєнт? Пакойнікі вам ні сняцца?"
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07.06.2023 12:03 Відповісти
А Авдіївка, яку укріплювали ще за часів Пороха і яка тримається з перших днів віни, не має функції магніту?
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07.06.2023 12:06 Відповісти
Зекам найкраще озброєння??...
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07.06.2023 12:08 Відповісти
Ось же підорас - для нього зруйновані українські міста та загиблі українці - це магніти блд.

Нагадую як цей покидьок готувався до неминучого великого вторгнення👇



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07.06.2023 12:09 Відповісти
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07.06.2023 12:13 Відповісти
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07.06.2023 12:14 Відповісти
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07.06.2023 12:11 Відповісти
Угу..тільки от основне було повернути південь і відрізати Крим від суходолу.
Донбас кацапам не треба. Це вони нас на Бахмуті затримали.
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07.06.2023 12:11 Відповісти
Курва, не пхай своє рило в війська, твій рівень це шашлики!
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07.06.2023 12:12 Відповісти
Тепер зрозуміло чим накрився весняний контрнаступ, і хто до цього причетний.
Зелена влада продовжує з середини шкодити Україні!
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07.06.2023 12:31 Відповісти
І скільки "квартальних слуг" у тому магніті притягують кацапів?
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07.06.2023 12:39 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/bakhmut-ssha-zsu/32254380.html

Американці, як зазначили журналісти, не вважають, що відхід ЗСУ від Бахмуту вплине на війну, і Росії не вдасться після цього захопити Краматорськ та Слов'янськ - її очевидні наступні цілі.Натомість Україна, якщо зосередиться на наступі на Мелітополь навесні, зможе відрізати російські частини від постачання зброї та особового складу.
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07.06.2023 12:41 Відповісти
ага.
як земля підмерзне щоб Фи-16 не загрузли...
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07.06.2023 12:48 Відповісти
Таки да, головне звільнення Півдня, навала орди на Бахмут - відволікання і виснаження сил ВСУ.
Контрнаступ на Південь очевидна і головна задача, а зелень вчепилося за Бахмут, а Півдня як би й нема і забули про Південь. Дивно і підозріло як і розмінування Чонгару!
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07.06.2023 15:43 Відповісти
Ага, ещё и мобиков с недельной подготовкой и с болячками, отправленные в Бахмут - самое мощное оружие этой войны.
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07.06.2023 12:58 Відповісти
Найкраще - це наші рідні. Їхніми тілами і прикривався, брехливий виродок. Як вивели в січні арту та дронщиків, крім автоматів та гранат, нічого не було. В наших забирали навіть гранатомети та міномети і відправляли на вірну смерть
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07.06.2023 13:26 Відповісти
Клоунятко ти недаколихане. Ти мені квартиру з майном що було відшкодуешь в повній мірі? А тих хто там загинув ти воскресиш? Як Попасну взяли кацапи чому жодної фортефікаційної споруди не було побудовано, автодоровец ти наш. Скільки ти ще будеш наживатися на війні? Скільки тобі ще треба грошей вкрасти, щоб підти? Буття ти проклят і всі твої рідні - виродок ти безмозглий.
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07.06.2023 17:26 Відповісти
 
 