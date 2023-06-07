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Україна готова розглянути звернення цивільних про евакуацію з Бєлгородської області, - ГУР МО

область,бєлгород,бєлгородська,бєлгородщина

Україна готова розглянути звернення про евакуацію з Бєлгородщини цивільного населення, заявив в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал ГУР МО.

"Бойові дії тривають. Декілька населених пунктів окупаційна рашистська влада фактично залишила без контролю, намагаючись лише встановити вогневий контроль, а це означає завдання ударів з артилерії, реактивних систем залпового вогню по об’єктах власної цивільної інфраструктури і місцевих мешканців", - розповів представник ГУР МО України.

За словами Юсова, бійці "РДК" та Легіону "Свобода Росії" фактично виконують функцію озброєної самооборони на території Бєлгородщини, де вони захищають власних співвітчизників від злочинного кремлівського режиму.

"Підтримка повстанців серед місцевого населення зростає. Це стосується як охочих пристати до збройної боротьби проти Путіна, так і місцевих мешканців, які просять про захист", - зазначив представник воєнної розвідки, додавши, що Україна в належному порядку розгляне звернення про евакуацію цивільних з Бєлгородщини, якщо такі надходитимуть.

Юсов відзначив, що кількість повстанців, які борються проти путінського режиму, зростає, а географія їхніх дій розширюється.

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"Так звана "російська федерація" на сьогодні ― це неспроможна держава, на території якої безліч конфліктів. Центральна влада - неадекватна, і події на Бєлгородщині абсолютно це демонструють. Все, що бодай трохи боєздатне, зосереджене на українських територіях, а на території Росії ― безлад, хаос, анархія і безвладдя. Це означає, що такі конфлікти можуть ширитись та набирати масштабів у різних куточках країни, яка називається РФ, в тому числі й в столичному регіоні", - підсумував Юсов.

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Топ коментарі
+18
vam diversantov malo ?😳
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07.06.2023 12:41
+14
Накуя нам кацапська вата?
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07.06.2023 12:45
+13
Нехай йдуть за своїм кораблем. Нам тут цього лайна не треба, там 99% Z-людожери. Тільки в якості рабів для вібновлення після війни.
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07.06.2023 12:44
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vam diversantov malo ?😳
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07.06.2023 12:41 Відповісти
це інформаційна політика називается. З таким же успіхом орки можуть розглянути звернення громадян харківської області...
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07.06.2023 12:46 Відповісти
na moi pogljad ce nepotrib.
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07.06.2023 12:50 Відповісти
прокукарікати то можна, але нормальна людина чудово розуміе що це дурість.
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07.06.2023 12:57 Відповісти
свіжовилуплений кугут із спробою кукурікнути, щось чудово розуміє?
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07.06.2023 13:19 Відповісти
кацапській біонепотріб ...
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07.06.2023 13:33 Відповісти
Буданов пікчарз представляє.
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07.06.2023 12:44 Відповісти
Цивільні нехаи приєднуються до Росіиського корпусу і на кремль .
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07.06.2023 12:44 Відповісти
Нехай йдуть за своїм кораблем. Нам тут цього лайна не треба, там 99% Z-людожери. Тільки в якості рабів для вібновлення після війни.
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07.06.2023 12:44 Відповісти
Накуя нам кацапська вата?
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07.06.2023 12:45 Відповісти
Нормально познущався.
Тільки одне напружує: якщо РДК або інші "засвітять" там західну зброю, її нам припинять давати.
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07.06.2023 12:47 Відповісти
Без проблем, в фильтрационный лагерь. А как еще узнать кто из них диверсант.
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07.06.2023 12:47 Відповісти
Ніяких таборів. Хочуть - нехай приєднуються до РДК і воюють. Ні - хай в Сибір евакуюються. Тут своїх зрадників дівати нікуди, ще з цими розбиратись.
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07.06.2023 13:00 Відповісти
Нехай за Урал п#здують. Вони тут нах#уй не потрібні. Хіба що для розмінування.
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07.06.2023 12:49 Відповісти
Гур немає чим займатись я так розумію,нашим громадянам ще цей біомусор треба годувати чи як???На зеків і вбивць вже по 10к виділяєте на утримання, може ще будете годувати тих які тішаться з наших смертей???Я розумію якщо б це була територія як андора тоді так,а так там є куди євакойовуватись ні однин снаряд не долетить.Камчатка сахалін урал *** море територій.
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07.06.2023 12:49 Відповісти
На Херсонщині вже всіх українців евакуювали після акту геноциду, влаштованих рашистами?
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07.06.2023 12:50 Відповісти
"Підрив Каховської ГЕС: рівень води у Голопристанській громаді подекуди сягає 3,5 метра.

Місцеві жителі самотужки намагаються евакуюватися на човнах до безпечних місць", - йдеться у повідомленні.

Джерело:
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07.06.2023 12:52 Відповісти
Через фільтраційні табори!
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07.06.2023 12:51 Відповісти
Альоо! Ви вже писали що з лівого берега України під прикриттям цивільної евакуації проникають диверсанти. Вам цього мало? Хочете ще завести відвертих ворогів з території мордору?
Нехай на бульборусь евакуюються-там їхні союзники!
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07.06.2023 12:52 Відповісти
хороший варіант для ************, - завезти маскаля в Україну самостійно, щоб референдум провести або за козламойського, або за пуйла.
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07.06.2023 12:52 Відповісти
Нормальное ипсо.
Женщин, детей и стариков к нам, мужикам оружие в руки и пусть освобождают свою страну от путинизма.
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07.06.2023 12:53 Відповісти
НАВІЩО?!
В нас вже всі переселені облаштовані?
Всі працевлаштовані? Отримують виплати для житя,а не існуваня на гумдопомозі?
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07.06.2023 13:00 Відповісти
І потім вони покличуть чергового "путіна", щоб він знову ішов "защіщать русскагаварящих"!
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07.06.2023 13:03 Відповісти
НАВІЩО?!!!
В нас так багато грошей,що можемо дозволити собі утримувати ще кілька мільйонів расєян?
Може хочите їх спихнути у ЄС? А ви спитали у ЄС бажаня приймати расєян?
Може ОПі зезидента потрібні цивілізаційні конфлікти в Україні?
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07.06.2023 13:04 Відповісти
НАВІЩО?
Може хочуть їм роздати громадянство,щоб вони обирали разом з вижившимі на фронті і окупації?
НАВІЩО??!!!!!!
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07.06.2023 13:08 Відповісти
Навіщо вони нам потрібні? За Урал хай їдуть.
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07.06.2023 13:01 Відповісти
Навіщо це треба !
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07.06.2023 13:03 Відповісти
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07.06.2023 13:25 Відповісти
Все вірно, узєлєнський лохторат орки повбивали на ТОТ, то треба терміново завезти до виборів нових какієразніц, яким папріколу і хужє ж нє будіт.

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07.06.2023 13:57 Відповісти
Зелені зовсім охреніли!!! Яка евакуація? В Магадан, на парашу!!!
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07.06.2023 14:55 Відповісти
забайкальє резиновє, туди нах
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07.06.2023 15:14 Відповісти
Це дурня! На Алтай їх!
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07.06.2023 15:18 Відповісти
Накуя вони тут потрібні? Хай пісдують за урал!
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07.06.2023 16:18 Відповісти
теперь это модно ,,жесть ... доброй воли от зэкомандира ,, . Пусть размещает у себя в офисе ,,,,,,,,,,,,,,
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07.06.2023 16:51 Відповісти
 
 