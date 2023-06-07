УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12051 відвідувач онлайн
Новини Війна
3 671 24
Зеленський (22411) Херсонщина (5364) евакуація (2242)

Зеленський про підрив Каховської ГЕС: Окупанти провалили евакуацію на лівому березі, звертатимемось до міжнародних організацій

дах,олешки

Ситуація з Каховською ГЕС була темою номер один на сьогоднішньому ранковому селекторі.

 Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, доповідав новопризначений керівник штабу з подолання наслідків міністр Клименко. Він уже на місці.

"Евакуація людей. Термінове забезпечення питною водою та довготривалі рішення для населених пунктів, які живилися з водосховища. Оцінка збитків та екологічної шкоди. Евакуація на лівому березі повністю провалена окупантами. Будемо звертатися до міжнародних організацій. Окрім того, сьогодні, як і щодня, зведення з фронту. Дані розвідки. Забезпечення технікою та боєприпасами", - зазначив президент.

"Проміжні підсумки інспекції бомбосховищ. На жаль, невтішні", - додав він.

Раніше у мережі опублікований відеозапис, на якому дві жінки на даху будинку в затоплених Олешках, просять про допомогу.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.

В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тонн мастила. Через підрив ГЕС затопило зоопарк у Новій Каховці, майже всі тварини загинули.

Також читайте: Поля на півдні можуть перетворитися на пустелі через знищення Каховської ГЕС, - Мінагрополітики

Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику.

За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливості підірвати ГЕС. В Міноборони нагадують, що росіяни ретельно готувалися до цього підриву. За повідомленням американських ЗМІ, розвідка США має дані, що підтверджують провину Росії в підриві.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+15
Вони дамбу підірвали ,а евакуації в їх плани не входили. Дайте йому суфлера, бо щось ....
показати весь коментар
07.06.2023 13:11
+14
" Проміжні підсумки інспекції бомбосховищ. На жаль, невтішні", - додав він.

Після трагедії з бомбосховищем прокуратура і поліція почала перевірку в тому числі і витрат грошей на упорядкування бомбосховищ.

Все так гарно починалося з атаки на Кличка.

Потім виявилося, що за роботу бомбосховищ відповідає Військова адміністрація призначена Зеленським. Далі більше виявилося що гроші на ремонт розікрали переможці тендерів у змові з замовником - районними адміністраціями, яких теж призначає Зеленський - 9 з 10 голів "слуги"...

P.S.

крайнім зробили охоронця.
показати весь коментар
07.06.2023 13:18
+6
ООН заткнулось
ОБСЕ заткнулось
Червоний хрест заткнулся
затикають кацапи їх грошима
ПОРА ЦРУ І МІ5 гнати кацапських кротів із ціх інституцій
показати весь коментар
07.06.2023 13:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
LB
показати весь коментар
07.06.2023 13:10 Відповісти
Вони дамбу підірвали ,а евакуації в їх плани не входили. Дайте йому суфлера, бо щось ....
показати весь коментар
07.06.2023 13:11 Відповісти
ООН заткнулось
ОБСЕ заткнулось
Червоний хрест заткнулся
затикають кацапи їх грошима
ПОРА ЦРУ І МІ5 гнати кацапських кротів із ціх інституцій
показати весь коментар
07.06.2023 13:14 Відповісти
может сначала из нашей власти их нам выгнать? или "это другое"?
показати весь коментар
07.06.2023 14:07 Відповісти
Із російськой, Степан ?
показати весь коментар
07.06.2023 14:34 Відповісти
да пох какой)))
показати весь коментар
07.06.2023 14:38 Відповісти
В лігу сексуальних реформ?
показати весь коментар
07.06.2023 13:18 Відповісти
" Проміжні підсумки інспекції бомбосховищ. На жаль, невтішні", - додав він.

Після трагедії з бомбосховищем прокуратура і поліція почала перевірку в тому числі і витрат грошей на упорядкування бомбосховищ.

Все так гарно починалося з атаки на Кличка.

Потім виявилося, що за роботу бомбосховищ відповідає Військова адміністрація призначена Зеленським. Далі більше виявилося що гроші на ремонт розікрали переможці тендерів у змові з замовником - районними адміністраціями, яких теж призначає Зеленський - 9 з 10 голів "слуги"...

P.S.

крайнім зробили охоронця.
показати весь коментар
07.06.2023 13:18 Відповісти
підаризелені!
показати весь коментар
07.06.2023 13:49 Відповісти
Треба відправити ЗСУ на евакуацію.
Кацапів же змило чи нє?)
показати весь коментар
07.06.2023 13:27 Відповісти
Відійшли…
показати весь коментар
07.06.2023 13:47 Відповісти
в ООН?
показати весь коментар
07.06.2023 13:32 Відповісти
в спортлото
показати весь коментар
07.06.2023 13:37 Відповісти
И в Лигу сексуальных меньшинств.
показати весь коментар
07.06.2023 13:39 Відповісти
А коли темою номер 1 буде: хто розмінував Чонгар,та здав південь України?
показати весь коментар
07.06.2023 13:43 Відповісти
Окупанти не займаються евакуацією,їхня задача- депортація. Доречі,так звана влада в сій час також не займалась евакуацією,саме шатли готували.
показати весь коментар
07.06.2023 13:44 Відповісти
Цю греблю було підірвано не вчора! Цю греблю було підірвано 21 квітня 2019 року 73 %-ними гімноїдами, які наївшись лайна Г+Г, обрали цього поца президентом, який ним так і не став. З нього вийшов справжній СУТЕНЕР України, який її спочатку висміював, ображав та принижував, а зараз їй постійно бреше та постійно її обкрадає. А нещасна Україна зараз плаче над своїми дітьми-жертвами гіркими сльозама та вмивається кров"ю, приймаючи зі всіх сторін в необмежених кількостях. Тож хай побільше здохне цих гімноїдів, які і зараз їдять зелене лайно телемарафону, сподіваючись знайти в ньому шкварки. Сметуни, ау..., подайте голос, чи роти лайном забиті?
показати весь коментар
07.06.2023 13:46 Відповісти
Да зеля, а ты её не провалил?

Шашлыков пообещай...
показати весь коментар
07.06.2023 14:05 Відповісти
Так ти Зєля теж провалив! І вже не вперше. Назвався Черчілєм, але Черчіль евакуював за два тижні вагітних жінок і дітей із потенційних зон ризику для німецьких бомб. А ти своїх вкотре кинув
показати весь коментар
07.06.2023 14:13 Відповісти
Про що воно меле? Ти, осел, все провалив!!!
показати весь коментар
07.06.2023 14:49 Відповісти
На Херсонщині пройшли навчання, Зеленський спостерігав

СУБОТА, 12 ЛЮТОГО 2022, 13:48



президент Володимир Зеленський і глава МВС Денис Монастирський, фото МВС

На Херсонщині, поблизу адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом, пройшли тактико-спеціальні навчання МВС, за демонстрацію дій підрозділів на місці спостерігав президент Володимир Зеленський.

Джерело: Укрінформ, МВС

ВСІ ФОТО МВС

Деталі: Тактико-спеціальні навчання відбувалися одночасно на території селищ Каланчак та Новоолексіївка, об'єктах, що перебувають у критичній близькості до адмінмежі з ТОТ АР Крим.

Зокрема, відповідно до легенди навчань, правоохоронці відпрацьовували реагування на факти незаконного перетину пунктів пропуску, спробу знищення дамби, яка блокує постачання води у Крим, звільнення захоплених адмінбудівель, ліквідацію збройних груп.

До навчань залучено понад тисячу правоохоронців, серед яких співробітники Нацполіції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, військовослужбовці Нацгвардії, курсанти, а також спецтехніка, зокрема, гелікоптерна група.

За навчаннями спостерігають понад 50 іноземних та українських журналістів.

Пізніше пресслужба МВС з посиланням на президента Володимира Зеленського повідомила, що до тактико-спеціальних навчань сил та засобів МВС залучено 1300 працівників правоохоронної системи. Такі навчання проходять в усіх прикордонних областях України.

У МВС зазначили, що маневри проводяться у критичній близькості до умовного кордону з окупованими територіями.

За "легендою" навчань, за допомогою ЗМІ та соціальних мереж, які транслюються на тимчасово окупованих територіях і окремих районах материкової України, відбувається інформаційно-психологічна операція. Серед населення прикордонних міст розповсюджують інформацію про важкий стан, що виник в енергетичному секторі. У результаті відбуваються масові заворушення, спроби підірвати дамби на Північнокримському каналі, щоб відновити водопостачання на територію АР Крим, захоплення адміністративних будівель.

Реагуючи на умовні загрози, підрозділи відпрацьовували:

розгортання роботи оперативного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації, пов'язаної з вимкненням населеного пункту від постачання електроенергії;

проведення спецоперації зі стабілізації оперативної обстановки на умовному кордоні з тимчасово окупованими територіями;

ліквідацію масових заворушень із затримання озброєних зловмисників та звільнення захоплених адміністративних будівель;

протидію незаконному перетину пунктів пропуску на кордоні для організації масових акцій протесту та підвезення їх учасників ззовні;

виявлення, блокування та ліквідація збройних груп та ДРГ;

відновлення нормального функціонування інфраструктури населеного пункту.

Довідка: Селище Каланчак Скадовського району: населення - 9,2 тис., розташоване на відстані 30 км від АР Крим та за 15 км від дамби, що обмежує подачу води Кримському каналу.

Селище Новоолексіївка Генічеського району: населення - 10,1 тис., розташоване на відстані 30 км від АР Крим.

Джерело укр правда.

Питания: як загинув Монастирський і всі його заступники?
Не здається це дивним?
показати весь коментар
07.06.2023 15:05 Відповісти
Горе с таким ************
показати весь коментар
07.06.2023 15:27 Відповісти
 
 