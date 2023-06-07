Зеленський про підрив Каховської ГЕС: Окупанти провалили евакуацію на лівому березі, звертатимемось до міжнародних організацій
Ситуація з Каховською ГЕС була темою номер один на сьогоднішньому ранковому селекторі.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, доповідав новопризначений керівник штабу з подолання наслідків міністр Клименко. Він уже на місці.
"Евакуація людей. Термінове забезпечення питною водою та довготривалі рішення для населених пунктів, які живилися з водосховища. Оцінка збитків та екологічної шкоди. Евакуація на лівому березі повністю провалена окупантами. Будемо звертатися до міжнародних організацій. Окрім того, сьогодні, як і щодня, зведення з фронту. Дані розвідки. Забезпечення технікою та боєприпасами", - зазначив президент.
"Проміжні підсумки інспекції бомбосховищ. На жаль, невтішні", - додав він.
Раніше у мережі опублікований відеозапис, на якому дві жінки на даху будинку в затоплених Олешках, просять про допомогу.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.
У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.
Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.
В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тонн мастила. Через підрив ГЕС затопило зоопарк у Новій Каховці, майже всі тварини загинули.
Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику.
За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливості підірвати ГЕС. В Міноборони нагадують, що росіяни ретельно готувалися до цього підриву. За повідомленням американських ЗМІ, розвідка США має дані, що підтверджують провину Росії в підриві.
Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.
Будь ласка, зачекайте...
ОБСЕ заткнулось
Червоний хрест заткнулся
затикають кацапи їх грошима
ПОРА ЦРУ І МІ5 гнати кацапських кротів із ціх інституцій
Після трагедії з бомбосховищем прокуратура і поліція почала перевірку в тому числі і витрат грошей на упорядкування бомбосховищ.
Все так гарно починалося з атаки на Кличка.
Потім виявилося, що за роботу бомбосховищ відповідає Військова адміністрація призначена Зеленським. Далі більше виявилося що гроші на ремонт розікрали переможці тендерів у змові з замовником - районними адміністраціями, яких теж призначає Зеленський - 9 з 10 голів "слуги"...
P.S.
крайнім зробили охоронця.
Кацапів же змило чи нє?)
Шашлыков пообещай...
СУБОТА, 12 ЛЮТОГО 2022, 13:48
президент Володимир Зеленський і глава МВС Денис Монастирський, фото МВС
На Херсонщині, поблизу адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом, пройшли тактико-спеціальні навчання МВС, за демонстрацію дій підрозділів на місці спостерігав президент Володимир Зеленський.
Джерело: Укрінформ, МВС
ВСІ ФОТО МВС
Деталі: Тактико-спеціальні навчання відбувалися одночасно на території селищ Каланчак та Новоолексіївка, об'єктах, що перебувають у критичній близькості до адмінмежі з ТОТ АР Крим.
Зокрема, відповідно до легенди навчань, правоохоронці відпрацьовували реагування на факти незаконного перетину пунктів пропуску, спробу знищення дамби, яка блокує постачання води у Крим, звільнення захоплених адмінбудівель, ліквідацію збройних груп.
До навчань залучено понад тисячу правоохоронців, серед яких співробітники Нацполіції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, військовослужбовці Нацгвардії, курсанти, а також спецтехніка, зокрема, гелікоптерна група.
За навчаннями спостерігають понад 50 іноземних та українських журналістів.
Пізніше пресслужба МВС з посиланням на президента Володимира Зеленського повідомила, що до тактико-спеціальних навчань сил та засобів МВС залучено 1300 працівників правоохоронної системи. Такі навчання проходять в усіх прикордонних областях України.
У МВС зазначили, що маневри проводяться у критичній близькості до умовного кордону з окупованими територіями.
За "легендою" навчань, за допомогою ЗМІ та соціальних мереж, які транслюються на тимчасово окупованих територіях і окремих районах материкової України, відбувається інформаційно-психологічна операція. Серед населення прикордонних міст розповсюджують інформацію про важкий стан, що виник в енергетичному секторі. У результаті відбуваються масові заворушення, спроби підірвати дамби на Північнокримському каналі, щоб відновити водопостачання на територію АР Крим, захоплення адміністративних будівель.
Реагуючи на умовні загрози, підрозділи відпрацьовували:
розгортання роботи оперативного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації, пов'язаної з вимкненням населеного пункту від постачання електроенергії;
проведення спецоперації зі стабілізації оперативної обстановки на умовному кордоні з тимчасово окупованими територіями;
ліквідацію масових заворушень із затримання озброєних зловмисників та звільнення захоплених адміністративних будівель;
протидію незаконному перетину пунктів пропуску на кордоні для організації масових акцій протесту та підвезення їх учасників ззовні;
виявлення, блокування та ліквідація збройних груп та ДРГ;
відновлення нормального функціонування інфраструктури населеного пункту.
Довідка: Селище Каланчак Скадовського району: населення - 9,2 тис., розташоване на відстані 30 км від АР Крим та за 15 км від дамби, що обмежує подачу води Кримському каналу.
Селище Новоолексіївка Генічеського району: населення - 10,1 тис., розташоване на відстані 30 км від АР Крим.
Джерело укр правда.
Питания: як загинув Монастирський і всі його заступники?
Не здається це дивним?