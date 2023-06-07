В Херсоні зруйновані два основні водозабори та затоплені 6 станцій каналізації

У Херсоні затоплені вже 17 свердловин, 6 насосних станцій каналізації, зруйновано два водозабори, ще одна насосна станція водопроводу - під загрозою затоплення.

Про це на брифінгу повідомив директор міського комунального підприємства "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Херсон" Олексій Савченко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Станом на вчорашній день (6 червня) в місті залишалось 50 тисяч з 300 тисяч людей. На ранок 7 червня затоплені та знеструмлені низка об’єктів водопостачання, на Карантинному острові - усі. Зокрема, затоплені 17 свердловин та зруйновані два водозабори - основних, які подавали воду в місто. Станом на 9 ранку - вода продовжує прибувати. Існує загроза затоплення ще однієї насосної станції водопроводу", - сказав він.

Читайте: Вибух зсередини - найімовірніша причина руйнування ГЕС, - New York Times

Савченко наголосив, що також затоплені і знаходяться без електрики 6 насосних станції каналізації, в тому числі та, яка забезпечувала водовідведення центру міста - це майже 100 тисяч людей. Без централізованого водопостачання, за довоєнними розрахунками, у Херсоні залишилось 30 тисяч мешканців (мова йде про мікрорайон Острів, висота затоплення якого становить приблизно 1,50 м.), без водовідведення - 170 тисяч людей.

Також читайте: Підрив Каховської ГЕС: російські війська відійшли на 5-15 км від Дніпра, обстріли Херсону не припиняються, - ОК "Південь"

Наразі водоканал докладає максимум зусиль для забезпечення водопостачання та водовідведення міста. Виконується відкатка води з об’єктів, які потрапили в зону підтоплення, з використанням генераторів та відповідного обладнання. Міські очисні споруди працюють в штатному режимі.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.

В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тонн мастила. Через підрив ГЕС затопило зоопарк у Новій Каховці, майже всі тварини загинули.

Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику.

За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливостіпідірвати ГЕС. В Міноборони нагадують, що росіяни ретельно готувалися до цього підриву. За повідомленням американських ЗМІ, розвідка США має дані, що підтверджують провину Росії в підриві. Видання NYT опитало експертів і теж дійшло висновку, що станцію підірвали зсередини.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.