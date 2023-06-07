Підрив Каховської ГЕС: для ЗАЕС безпосередньої загрози немає, є інші ризики для енергетики, - Котін

ЗАЕС не працює з вересня 2022 року, водозабезпечення станції не потребує зовнішнього джерела. Достатньо води зі ставка-охолоджувача поруч. Проте через підрив Каховської ГЕС може статися техногенна катастрофа на тепловій електростанції в Енергодарі.

Про це в ефірі телемарафону заявив президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, інформує Цензор.НЕТ.

"Блоки в холодному стані. Рівень води, наявний у ставку, достатній, щоб забезпечити роботу станції. Безпосередньої загрози роботи АЕС зараз немає, але є дуже велика потенційна загроза додаткового фактора деградації ЗАЕС. Ми знаємо, що там зараз повністю деградована ядерна та радіаційна безпека, оскільки станція повністю захоплена, все знаходиться під контролем окупантів , а це ще один додатковий фактор, який погіршує стан ЗАЕС. Вчора ще ми могли підживлювати системи атомної станції у тому числі систему зовнішньої безпеки, зовнішнім джерелом водопостачання. Сьогодні ми вже цього робити не можемо. Це також буде мати значення після звільнення станції. Це не дозволить нам включити енергоблоки. Зараз їх вже неможливо включити при тому, що немає зовнішнього підживлення станції додатковою водою", - повідомив Котін.

Президент "Енергоатому" зазначив, що підрив Каховської ГЕС свідчить про те, що росіяни ні перед чим не зупиняться. Вони погрожують залишити ЗАЕС у дуже ганебному стані.

"Насправді на ЗАЕС дуже багато чого ще окупанти можуть заподіти, включаючи недбайливе поводження з радіоактивними речовинами. І це буде значно простіше зробити, ніж підірвати ГЕС і набагато гірші будуть наслідки", - сказав Котін.

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Він додав, що в Енергодарі поряд з ЗАЕС розташована теплова енергостанція, яка виробляла понад 1200 МВт. І пошкодження на цій станції може викликати техногенну катастрофу, що призведе до жахливих наслідків.

Через підрив Каховської ГЕС Україна змушена зменшити скидання води на інших гідроелектростанціях, це призведе до зменшення виробництва електроенергії. НАЕК "Енергоатом" намагатиметься скоротити термін ремонтів атомних енергоблоків, у яких наразі перебувають чотири з дев'яти доступних Україні блоків, щоб збільшити виробництво електроенергії.

"Зараз чотири блоки перевантажуються, і ми будемо завершувати ремонти в максимально стислі терміни. Будемо підключати їх мірою перевантаження", - сказав Котін.

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