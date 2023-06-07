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Новини
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підтоплення (196) Херсонщина (5364) Клименко Ігор (472) Каховська ГЕС (565)

Клименко про обстановку на Херсонщині: підтоплено 29 населених пунктів. За ніч вода в Херсоні піднялась на 1 метр

херсонщина

Проведено вже декілька робочих нарад за участі віце-прем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, заступника керівника Офісу Президента Олексія Кулеби та очільників військових адміністрацій, місцевої влад.

Про це глава МВС Ігор Клименко повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, рятувальні служби, поліція, волонтери цілодобово евакуюють людей із затоплених міст та сіл регіону.

"Всього фактично підтоплено 29 населених пунктів, із них 19 - на підконтрольній Україні території, а 10 - під тимчасовою окупацією. Евакуйовано понад 1560 людей. За ніч вода в Херсоні піднялась на 1 метр, очікується, що вона продовжить прибувати і впродовж дня", - інформує Клименко.

У регіоні працюють майже 1600 рятувальників та поліцейських і близько 300 одиниць спецтехніки. В разі необхідності буде збільшена кількість пунктів надання допомоги.

"Доручив провести роботу щодо оцінки екологічної загрози. Маємо розуміти, що зі сміттєзвалищами, із кладовищами, складами добрив, із мінною безпекою. І зробити все, щоби наші люди відчували, що є влада і є допомога", - додає він.

Заслухали також доповіді очільників Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької обласних військових адміністрацій щодо прокладання водогонів, облаштування свердловин та уникнення дефіциту питної води.

Також читайте: Троє людей зникли безвісти в зоні підтоплень на Херсонщині

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.

В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тонн мастила. Через підрив ГЕС затопило зоопарк у Новій Каховці, майже всі тварини загинули.

Також читайте: Поля на півдні можуть перетворитися на пустелі через знищення Каховської ГЕС, - Мінагрополітики

Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику.

За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливості підірвати ГЕС. В Міноборони нагадують, що росіяни ретельно готувалися до цього підриву. За повідомленням американських ЗМІ, розвідка США має дані, що підтверджують провину Росії в підриві.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.

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Топ коментарі
+6
Та ще Маск твітить цю діч далі. Написав йому що він мудак
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07.06.2023 15:04
+5
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07.06.2023 15:13
+4
https://www.youtube.com/@Chekalkyn https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин

Історія України:
Року 1561 в Нюрнберзі досить великим тиражем була надрукована гравюра Георга Бресслейна «Звірства московитів у Лівонії».
На ній зображені три повішені на дереві оголені жінки, в яких стріляють з луків військові в московсько-татарському одязі. Під деревом же були тіла вбитих дітей.
Гравюра була з підписом: «Дуже мерзотні, жахливі, досі нечувані, істинно нові звістки, які звірства роблять московити з полоненими християнами з Ліфляндії, чоловіками та жінками, дітьми і цнотливими дівчатами, і яку шкоду щодня завдають їм у їхній країні»
 Час йде, змінюються епохи та світогляд людей, нації та окремі люди розвиваються, а московити вдосконалюються лише у своїх звірствах.
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07.06.2023 15:12
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В твітері вилізли всі консерви. Цитую - Українці підірвали Каховську дамбу
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07.06.2023 14:54 Відповісти
Щось вони відстають від своїх альфа-говнометів. Ті вже заявили, що це США з Британією зробили.
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07.06.2023 15:01 Відповісти
Така в них доля - відставати від альф. Призначені довічними омегами, і навіть пишаються цим.
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07.06.2023 15:03 Відповісти
Та ще Маск твітить цю діч далі. Написав йому що він мудак
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07.06.2023 15:04 Відповісти
https://www.youtube.com/@Chekalkyn https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин

Історія України:
Року 1561 в Нюрнберзі досить великим тиражем була надрукована гравюра Георга Бресслейна «Звірства московитів у Лівонії».
На ній зображені три повішені на дереві оголені жінки, в яких стріляють з луків військові в московсько-татарському одязі. Під деревом же були тіла вбитих дітей.
Гравюра була з підписом: «Дуже мерзотні, жахливі, досі нечувані, істинно нові звістки, які звірства роблять московити з полоненими християнами з Ліфляндії, чоловіками та жінками, дітьми і цнотливими дівчатами, і яку шкоду щодня завдають їм у їхній країні»
 Час йде, змінюються епохи та світогляд людей, нації та окремі люди розвиваються, а московити вдосконалюються лише у своїх звірствах.
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07.06.2023 15:12 Відповісти
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07.06.2023 15:13 Відповісти
Лайкнув, щоб підтримати факт, але не дійство. Насправді, важко усвідомити, що схожі на нас так від нас відрізняються. Можу навести такий факт, яким мало з ким ділився: мій двоюрідний брат москвич мешкав у зачуханій комуналці з матір'ю, і якось вранці побачив її оголеною на ліжку. І зізнався, що отак би узяв і відтрахав її. Я запитав - ти б трахав свою матір? Відповідь мене вразила - ні, не матір, а її 3,14зду. Відчуваєте різницю?
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07.06.2023 16:42 Відповісти
Капец. Навіть не тварини, і це точно.
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07.06.2023 18:24 Відповісти
"Всього фактично підтоплено 29 населених пунктів, із них 19 - на підконтрольній Україні території, а 10 - під тимчасовою окупацією. " -Ви ж учора казали, шо більше постраждає лівий берег Днепра ,який окупований?
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07.06.2023 15:21 Відповісти
Himikus
@MrHimikus
·
2 год
30.01.2019, населення=42млн.; Зеленський оголошує "програму повернення українців".
01.04.2020. населення=40млн.; Зеленський хоче повернути заробітчан.
06.06.2023, населення 29млн.; Зеленський знову заходився всіх повертати...

Вова, перестань. Бо ми так скоро всі закінчимось
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07.06.2023 15:26 Відповісти
Ви не вбачаєте у цьому якогось совпадєнія? І не побачите - чудні діла твої, Господи
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07.06.2023 16:32 Відповісти
От, знову ж таки, казали, що пік підйому води буде об 11:00 вчора, вже минула доба, а вода усе ще прибуває. Твою маму, це будянов прогнозує, чи якийсь екстрасекс? А, ну, так, а нас же усі правники-адвокати, інженера днем з вогнем не знайдеш. Довчились, ***...
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07.06.2023 16:29 Відповісти
 
 