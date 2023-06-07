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Окупанти будують укріплення біля Криму та готуються до просування з боку наших військ, - Міноборони

крим,зуби,дракона

Російські загарбники поблизу Кримського півострова зводять бетонні укріплення за спинами своєї першої лінії оборони, кидаючи на смерть своїх військових.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми зараз спостерігаємо, що вони здійснюють укріплення бетонними конструкціями, і вони це роблять фактично по території, наближеній до самого Кримського півострова, яка фактично тимчасово окупована. І роблять вони це в глибині від крайньої лінії, де знаходяться їхні війська. Це говорить про те, що вони, очевидно, готуються до того, що буде просування з боку наших військ, і вони вже зараз поставили на смерть першу лінію вояків. Тому що вони укріплення роблять за їхніми спинами. Тобто, вони не тільки цивільних своїх не шкодують, а фактично не захищають і військових", - сказала Маляр.

Вона зазначила, що таке ставлення російського керівництва спонукає багатьох окупантів здаватися у полон, оскільки вони розуміють, що РФ їх перемелює як гарматне м'ясо.

"Якщо укріплення ставлять не перед ними, а за ними, це говорить, що їх умовно поховали вже", - сказала Маляр.

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Топ коментарі
+8
Той морячок давно вже здох. Ще до 24.02.2022
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07.06.2023 15:27
+7
Укріплення тут не допоможуть. Після всього, що кацапи наробили в Україні, їх тут будуть голими руками рвати, душити, знищувати всіма доступними і недоступними методами. Хай краще тікають поки є можливість. Незабудьте морячка, який так танцював, чи вже він втік
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07.06.2023 15:19
+5
Марахвон послухати, так кацапи все не так роблять, а ми-все так, як заповів вялікій і неповторний!
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07.06.2023 15:24
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Укріплення тут не допоможуть. Після всього, що кацапи наробили в Україні, їх тут будуть голими руками рвати, душити, знищувати всіма доступними і недоступними методами. Хай краще тікають поки є можливість. Незабудьте морячка, який так танцював, чи вже він втік
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07.06.2023 15:19 Відповісти
Mogu oshibitsja, no vrodibi pisali chto etot marjachok uze dohliji roSSijskiji kacap...
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07.06.2023 15:26 Відповісти
Той морячок давно вже здох. Ще до 24.02.2022
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07.06.2023 15:27 Відповісти
F-16- ті з висоти їх не помітять...
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07.06.2023 15:19 Відповісти
По факту, дуже фактична доповідь (3 рази).
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07.06.2023 15:20 Відповісти
Маляр ще той Ціцерон.
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07.06.2023 15:24 Відповісти
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07.06.2023 15:22 Відповісти
Та вже помітно, після вчорашнього нічного вчинку тих покидьків.
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07.06.2023 15:23 Відповісти
Марахвон послухати, так кацапи все не так роблять, а ми-все так, як заповів вялікій і неповторний!
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07.06.2023 15:24 Відповісти
Да, дарагой.

Кацапы все делают « не так»:
Не надо было нападать на Украину - умоетесь кровью.

А Украина делает «все так»:
защищает свою землю и свой народ.
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07.06.2023 15:53 Відповісти
Тю...треба біля мацкви будувати,а ще краще- навколо кремля
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07.06.2023 16:20 Відповісти
Цікава інтерретація дій московитів, що будують додаткову резервну лінію інженерних укріпліень - така собі ІПСО по-українськи))).
От кацапи ржуть напевне:
"Якщо укріплення ставлять не перед ними, а за ними, це говорить, що їх умовно поховали вже", - сказала Маляр. Джерело:
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08.06.2023 07:54 Відповісти
 
 