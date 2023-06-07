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Зеленський (22411) Ердоган (901) Каховська ГЕС (565)

Зеленський поговорив телефоном із Ердоганом: Передав список нагальних потреб для ліквідації лиха

зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Під час розмови Зеленський розповів про гуманітарні та екологічні наслідки російського теракту на Каховській ГЕС, зокрема про ризики для ЗАЕС. Він також передав список нагальних потреб України для ліквідації лиха.

"Голос Туреччини важливий, коли йдеться про виведення окупаційних військ з української території. А також про повернення наших незаконно ув’язнених, зокрема кримських татар, і продовження й розширення зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Зеленський про підрив Каховської ГЕС: Окупанти провалили евакуацію на лівому березі, звертатимемось до міжнародних організацій

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Топ коментарі
+10
Знайшов кому передавати список потреб
У Туреччині лихо не краще -землетрус з великими жертвами.
Може б ти передав список потреб своїм дружкам, які наживаються
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07.06.2023 16:06
+3
Якийсь нездоровий потяг в нього..
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07.06.2023 16:29
+1
Для ліквідації лиха треба по 1000 ракет у коже місто чи село скотостана
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07.06.2023 16:09
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Знайшов кому передавати список потреб
У Туреччині лихо не краще -землетрус з великими жертвами.
Може б ти передав список потреб своїм дружкам, які наживаються
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07.06.2023 16:06 Відповісти
Для ліквідації лиха треба по 1000 ракет у коже місто чи село скотостана
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07.06.2023 16:09 Відповісти
В країні техногенна катастрофа за вірогідними наслідками порівняна з Чорнобилем, купа підприємств зупинилася, а гривні хоть би що. Це ще один доказ що валютного ринку в нас немає а курс прибитий цвяхами.

З.І. до речі ще гривня укріплюється сьогодні 36.90 порівняно з вчорашнім 37.00 (???!!!)
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07.06.2023 16:11 Відповісти
Друкують..
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07.06.2023 16:28 Відповісти
не забудь про асфальт.. багато асфальту
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07.06.2023 16:17 Відповісти
єрдоган таки кумір.. подобаються диктати
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07.06.2023 16:21 Відповісти
Якийсь нездоровий потяг в нього..
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07.06.2023 16:29 Відповісти
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07.06.2023 16:53 Відповісти
Эрдогану легко быть кумиром, там население не будет бегать и сдавать позиции врагу, не будут кучи информаторов предателей.
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07.06.2023 16:35 Відповісти
А саме головне ( Ви якось забули. Перепрошую ) що єрдоган не має стільки штірліців навколо себе. і сам швидше за все не завербований..
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07.06.2023 16:52 Відповісти
Турку главное что бы Наташи не заканчивались, а все остальное вторично
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07.06.2023 16:47 Відповісти
А як можна під час розмови телефоном передати список ? Диктував ?
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07.06.2023 17:21 Відповісти
Якого лиха?.??? Це Теракт!!!
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07.06.2023 18:14 Відповісти
 
 