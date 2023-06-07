Зеленський поговорив телефоном із Ердоганом: Передав список нагальних потреб для ліквідації лиха
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Під час розмови Зеленський розповів про гуманітарні та екологічні наслідки російського теракту на Каховській ГЕС, зокрема про ризики для ЗАЕС. Він також передав список нагальних потреб України для ліквідації лиха.
"Голос Туреччини важливий, коли йдеться про виведення окупаційних військ з української території. А також про повернення наших незаконно ув’язнених, зокрема кримських татар, і продовження й розширення зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+10 Остап Покотило
показати весь коментар07.06.2023 16:06
+3 Марина Нєчаєва 65f96ff6
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+1 Фесенко Борис 491f48a6
показати весь коментар07.06.2023 16:09
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У Туреччині лихо не краще -землетрус з великими жертвами.
Може б ти передав список потреб своїм дружкам, які наживаються
З.І. до речі ще гривня укріплюється сьогодні 36.90 порівняно з вчорашнім 37.00 (???!!!)