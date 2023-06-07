Руйнування дамби Каховської ГЕС можна прирівняти до використання зброї масового знищення, - Офіс генпрокурора
Десять слідчо-оперативних груп розслідують злочин екоциду та порушення звичаїв війни через підрив дамби Каховської ГЕС на Херсонщині.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.
"Встановлено, що внаслідок руйнування дамби відбувся неконтрольований скид води з підвищенням її рівня в нижній частині Дніпра до 12 м. В зоні підтоплення опинились 26 населених пунктів деокупованої частини Херсонської області. В цій зоні проживає понад 42 тисячі громадян. Водночас точна інформація про стан техногенної катастрофи на окупованій частині Херсонщини відсутня", - йдеться у повідомленні.
В Офісі генпрокурора пояснили, що "руйнування дамб - цивільних об’єктів, що містять небезпечні сили, є воєнним злочином". Про це чітко зазначено у статті 56 Додаткового протоколу I до Женевських конвенцій.
"Такі дії можуть бути прирівняні до використання зброї масового знищення", - наголосили правоохоронці.
Подію кваліфікували як екоцид та порушення законів і звичаїв війни (ст. 441, ч. 1 ст. 438 КК України). Над розслідуванням працює спеціально створена міжвідомча та міжрегіональна група зі слідчих СБУ та Національної поліції
Загалом на місці події працюють 10 слідчо-оперативних груп; складено 40 протоколів за результатами оглядів відкритих джерел. Також направлені запити до державних органів та служб.
Фахівці провели огляд п’ять місць затоплення за допомогою квадрокоптера. У зоні спостереження - чотири об’єкти критичної інфраструктури у Херсоні, що пов’язані з водопостачанням та водовідведенням.
"Проводиться евакуація населення з підтоплених районів. При цьому ворог обстрілює населені пункти, з яких проводиться евакуація", - йдеться у повідомлення Офісу генпрокурора.
Також там нагадали, що підтоплення територій може призвести до екологічної катастрофи:
- через пошкодження вся Каховська ГЕС опинилась під водою, постраждав машинний цех, і у воду потрапило турбінне мастило;
- різкий спад рівня води у водосховищі може призвести до порушення функціонування охолоджуючої системи Запорізької АЕС;
- через підтоплення буде неможливою експлуатація Північно-Кримського та Каховського каналів після відновлення контролю над лівобережною частиною Херсонщини до відновлення Каховської ГЕС;
- розповсюдження інфекційних захворювань;
- забруднення та непридатності для сільськогосподарської діяльності значної площі родючих ґрунтів, що загрожує продовольчій безпеці;
- масова загибель водних біоресурсів через порушення екосистеми Дніпра та річок, що впадають до його гирла;
- руйнування та пошкодження об’єктів інфраструктури, приватних будівель, транспортних засобів;
- затоплення соціальної інфраструктури, вихід з ладу каналізаційної та дренажної систем, через що значна кількість цивільного населення опиниться без питної води та електричного струму.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.
У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.
Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.
За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливостіпідірвати ГЕС. Видання NYT опитало експертів і теж дійшло висновку, що станцію підірвали зсередини. В телеграм-каналі 205 мотострілецької бригади РФ, яку підозрюють в підриві дамби, про мінування ГЕС і можливість підриву писали ще в жовтні 2022 року.
Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.
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не можуть - а мають бути прирівняні до використання зброї масового знищення або будуть прирівняні до використання зброї масового знищення, досить соплі жувати
За використання зброї масового винищення росіяни мають бути масово винищені.