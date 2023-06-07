ЄС надає допомогу населенню, яке постраждало внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС

У відповідь на запит України Євросоюз мобілізує допомогу населенню, яке постраждало внаслідок підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС та повені, що накрила населені пункти.

Як інформує Цензор.НЕТ, з посиланням на LB.UA, про це повідомляє сайт Єврокомісії.

"Руйнування дамби в Новій Каховці в Україні призвело до руйнівних гуманітарних та екологічних наслідків. В той час, як триває евакуація постраждалого населення, Україна запросила міжнародну допомогу від Європейського Союзу у формі обладнання та механізмів для зусиль з полегшення ситуації. У відповідь ЄС негайно спрямував допомогу через Механізм цивільного захисту ЄС", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що перші пропозиції допомоги надійшли від Німеччини, Австрії та Литви. Німеччина уже надала для України 5 000 мобільних фільтрів для води та 56 генераторів. Австрія – 20 цистерн для води та 10 насосів для відкачування забруднених вод. Обладнання вже доставлене в Україну. Литва й Німеччина запропонували обладнання для зведення притулків, включаючи намети, ліжка та ковдри.

Наразі Координаційний центр ЄС із реагування на надзвичайні ситуації перебуває в постійному контакті з рятувальними службами України для уточнення потреб на місцях та залишається напоготові до координації подальшої допомоги для України.

Окрім того, Офіс ЄС із гуманітарної допомоги в Україні проводить координацію з партнерами для швидкої відповіді на потреби людей, що постраждали від затоплення, включаючи надання продовольства та питної води.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.

За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливостіпідірвати ГЕС. Видання NYT опитало експертів і теж дійшло висновку, що станцію підірвали зсередини. В телеграм-каналі 205 мотострілецької бригади РФ, яку підозрюють в підриві дамби, про мінування ГЕС і можливість підриву писали ще в жовтні 2022 року.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.