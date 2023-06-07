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Данілов (1259) контрнаступ (432)

Захисники України ще не переходили у контрнаступ, його початок усі побачать, - Данілов

данілов

Сили оборони України ще не розпочали запланованого контрнаступу для звільнення тимчасово окупованих Росією територій.

Про це в інтерв’ю Reuters заявив cекретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Коли все це почнеться, вирішуватимуть наші військові. Коли ми почнемо контрнаступ, всі про це дізнаються, побачать", - сказав він.

За словами Данілова, росіяни помилково cприйняли просування українських військових у деяких місцях за початок великої операції.

Данілов також сказав, що немає жодних сумнівів у тому, що Росія зруйнувала греблю Каховської ГЕС у вівторок, оскільки ця територія була окупована з самого початку російського вторгнення.

"У них (росіян. - Ред.) був військовий компонент. Це був план номер один. Вони вважали, що ми будемо просуватися в цьому напрямку. Їхні дії не призведуть до тих наслідків, яких вони хотіли б", - додав секретар РНБО.

Також читайте: Україна дуже добре підготувалася до контрнаступу, але робити прогнози ще зарано, - Міллі

Данілов також зазначив, що не може бути переговорів, доки російські війська не покинуть територію України.

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Топ коментарі
+16
Ситуація з контрнаступом вже нагадує відому історію про хлопчика-********* і вовків.
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07.06.2023 16:46
+13
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07.06.2023 16:44
+10
Хорошая коллекция мудаков. Свитана не вижу.
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07.06.2023 17:07
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07.06.2023 16:44 Відповісти
Почнеться - непочнеться... А ***** 23 лютого 2022 року мабуть оголосив на весь світ про початок СВО ? І навіть план покроковий надіслав Зеленському, щоб той не переймався ? Кацапам треба час, місце, сили наступу? То йдіть до ворожки, а краще до шамана. З туви. Він на сто років знає що буде, а чого не станеться.
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07.06.2023 16:51 Відповісти
Так, пуйло вночі з 23 на 24 зробив заяву про СВО на свому телебаченні .А потім у небі загуркотіли ракети, я тоді не лягав спати
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07.06.2023 16:56 Відповісти
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07.06.2023 16:52 Відповісти
Хорошая коллекция мудаков. Свитана не вижу.
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07.06.2023 17:07 Відповісти
будений десь пропав..вилізло нове трендло -дебілов..ні дня без нього.. а коли він своєю роботою займаеться? по темних ночах в рестрані
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07.06.2023 16:45 Відповісти
Ситуація з контрнаступом вже нагадує відому історію про хлопчика-********* і вовків.
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07.06.2023 16:46 Відповісти
Це такий хитрий задум Данілова: зараз постійними заявами про контрнаступ приспить "бдітєльность" кацапів, а потім як рвоне в атаку з усіх сторін, коли вони не чекатимуть....
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07.06.2023 16:49 Відповісти
А взагалі, є сто відсоткова інформація, коли буде контрнаступ: слідкуйте коли Данілов одягне чорну сорочку, і.........
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07.06.2023 16:52 Відповісти
не вдіне, це пародія на пастора)
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07.06.2023 16:57 Відповісти
Что, зеледент опять в Оман рванет? Кстати информация к размышлению: как только зеледент дрыскает внезапно куда-то за границу, так наши войска масштабно контрнаступают. Кому интересно, покопайтесь. Так что, как это ни парадоксально, но как только Верховный Главнокомандующий покинет пределы Украины, вот тогда и начнется наше масштабное контрнаступление.
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07.06.2023 16:56 Відповісти
может хватит мусолить эту тему?
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07.06.2023 16:48 Відповісти
ніЗЗя, тоді кацапи на пічку всі залізуть й Бояришник відрами жрати почнуть. А так ... сидять в окопах з білим прапором у повній бойовій готовності підняти його. Чекають, не сплять, щоб не прогавити наказ.
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07.06.2023 16:58 Відповісти
А черную робу наденешь, а Данилыч?
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07.06.2023 16:51 Відповісти
Коноплян Коноплянич ?! ЗЕля ти ? ))
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07.06.2023 17:03 Відповісти
може бути! такий же дебіл , як і боневтік
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07.06.2023 18:08 Відповісти
новый ник тролль...? - поздравляю...!)
ожидай...
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07.06.2023 17:06 Відповісти
у тебя это в подсознании тролль...\можешь начинать мечтать...\
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07.06.2023 17:11 Відповісти
а тут ви можете побачити доволі розповсюджену хворобу недорозвинених 73-відсоткових! деградація відбувається просто на очах! зупинити хворобу можна виключно ударом голово россійської бімби
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07.06.2023 17:06 Відповісти
Балаболь далі !
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07.06.2023 16:59 Відповісти
А сынуля то твой, Мячик, сынуля, приедет из США что бы лично поучаствовать в наступлении? Что, нет? А почему собственно сын ветеринара-рекэтира не имеет для этого здоровья? Срётся?
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07.06.2023 17:08 Відповісти
Понтовика пуйла беруть на довгий понт
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07.06.2023 17:18 Відповісти
Когда то и все увидят как сами подохнут все виновные за сбитие малазийского MH17. А нам что с того.
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07.06.2023 17:19 Відповісти
Ви, "зелені" ДЯТЛИ, вже РЕАЛЬНО ДІСТАЛИ з цим "контрнаступом"! Якби в Україні зараз була ПРОУКРАЇНСЬКА влада "державників", вони б вже давно (маючі таки ресурси) ЗВІЛЬНИЛИ б величезні території країни!!! А ви, довбні, вмієте тільки "вправно контр наступати язиком"! П.С. Невже ви, нездари, ще не "вкурили", що після війни ви "на раз" втратите владу і про всі ваші "косяки" люди дізнаються дуже швидко?! Ох і довбні... ППЦ!!!
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07.06.2023 17:25 Відповісти
Коли ми почнемо витягувати зелених істот-кровосісів з тіла України всі побачать
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07.06.2023 17:39 Відповісти
Все просто: як буде успіх - скажуть, що це контрнаступ.

Як не буде успіху - скажуть, що контрнаступ ще не почався.
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07.06.2023 17:41 Відповісти
а чого ти чекав під час війни?
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07.06.2023 18:03 Відповісти
Мовчання
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07.06.2023 18:49 Відповісти
від офіційних осіб. А сам помовчати два тижні не можеш
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07.06.2023 21:36 Відповісти
Влада не усвідомлює, коли починає говорити про наступ, це вже викликає у суспільства зворотно реакцію та негатив до самої влади.
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07.06.2023 18:04 Відповісти
Дуже дивно коли в воюючій країні раду нацбезпеки очолює зоотехнік, але як воно розкриває рота то краще б жував мівіну
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07.06.2023 18:20 Відповісти
Ветеринар ОБЯЗАН немедленно нести уголовную ответственность за - все просрали , а он **** интервью раздает !!! ( далее не цензурно )
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07.06.2023 18:37 Відповісти
Це вже навіть не смішно. Якась ромашка наступаємо-не наступаємо. Треба поп...діти про контрнаступ ще місяці зо 3. Як наступаєте - то наступайте. Не наступаєте - нашо триндіти взагалі? Нехай собі військові роблять свою справу.
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07.06.2023 18:43 Відповісти
А Рєзніков казав, що можемо й не помітити і що взагалі не варто очікувати чогось надзвичайного. Хтось з двох бреше. Але я більш схильний до думки, що вони шукають можливості відтермінувати контрнаступ і пудрять нам і партнерам України мізки. Наразі ГЕС підірвана як на замовлення. А якщо взяти до уваги інфу, що посипалась з Казахстану про вже тридобовий рух ешелонів з військовою технікою зі сторони Китаю в сторону рашки, то затягування контрнаступу виглядає, як розмінування Чонгару, тільки про шашлички вже не згадують, мабуть не не часі.
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07.06.2023 18:52 Відповісти
Там в кацапів вже 3 лінії оборони, все заміноване...
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07.06.2023 21:11 Відповісти
І це теж є наслідком затягування. Західні генерали, Столтенберг вже пару місяців неоднозначно заявляють, що Україні передано все необхідне для деокупації.
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07.06.2023 22:12 Відповісти
Західні генерали, включаючи генерала Міллі, свого часу, в перші дні війни, прогнозували, що Київ не протримається і 72 години. Минуло вже майже півтора року. Після цього я якось не дуже їм довіряю...
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07.06.2023 22:21 Відповісти
Про передачу зброї їм вірити можна, а озброєння передавалось по запиту наших генералів. Хочеться вірити, що вони знають свою справу, хоча в перші дні вторгнення їхню репутацію врятували добровольці, комбати і пару рішучих комбригів.
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07.06.2023 22:41 Відповісти
Так, але до цього часу, особливо враховуючи останні конфлікти, в яких НАТО брало участь: Югославія, Лівія, Сірія, Ірак, вся їх стратегія була побудована саме на застосуванні масованих авіаційних ударів. Причому, при майже повній відсутності у противника ППО та слабкій, оснащеній застарілою зброєю, армії. Як буде цього разу, фактично без авіації, побачимо. Може, виробили нову стратегію. Дуже хочеться в це вірити...
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07.06.2023 22:57 Відповісти
 
 