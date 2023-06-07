УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12692 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 053 6
Боррель Жозеп (1074) Латинська Америка (27)

Більшість країн Латинської Америки засудили вторгнення РФ в Україну, - Боррель

боррель,жозеп

Європейський Союз і Латинська Америка мають багато спільного у баченні світу, свідченням чого є голосування в ООН щодо ситуації в Україні, під час яких більшість країн регіону засудили вторгнення РФ в Україну.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Немає сумніву в тому, що ЄС та Латинська Америка ... мають спільні позиції щодо світової політичної структури та культурної спадщини, є близькими за переконаннями…. Чи означає це, що немає речей, щодо яких ми не погоджуємося? Є такі речі. У випадку з Україною є певні країни, які завжди мають точку зору, відмінну від нашої. Але подивіться, як голосувала Латинська Америка в ООН порівняно з іншими регіонами світу, - засудження та неприйняття російського вторгнення в Україну було вищим, ніж будь-де", - пояснив високий представник ЄС

Відповідаючи на запитання щодо ставлення до "миротворчих пропозицій" президента Бразилії, Боррель нагадав, що під час голосування в ООН ця країна продемонструвала чітку позицію засудження російської агресії проти України.

"Інколи були пункти, з якими ми не погоджувалися, потім були кваліфіковані коментарі після цього. Але (з боку Бразилії. - Ред.) було щире бажання знайти мирне рішення. Ми завжди вітаємо такі зусилля, зокрема тоді, коли сторона, яка нападає, не ставиться на один рівень із жертвою атаки", - додав він.

Також читайте: ЄС готовий надати необхідну допомогу, - Кулеба і Боррель обговорили підрив росіянами греблі Каховської ГЕС

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ВсЬо, тепер кацапи або здохнуть від сорому, або звалять з України негайно ?
показати весь коментар
07.06.2023 16:44 Відповісти
Тут є помірний оптимізм, бо і Латинська Америки і Папа Римський були проросійські...
показати весь коментар
07.06.2023 16:48 Відповісти
гондурас за нихнах
показати весь коментар
07.06.2023 17:02 Відповісти
і що?
ми вже чули таку заяву...
але українці продовжують гинути щодня
якщо вони зможуть заарештувати xутіна - це може змінити справу,
а зараз - порожні слова
показати весь коментар
07.06.2023 16:49 Відповісти
Большинству этих стран до фени наша война, у них постоянные уличные войны между бандами из-за наркоты, между бандами и полицией, между военными и бандами. У них своя жизненная специфика.
показати весь коментар
07.06.2023 17:21 Відповісти
Ну, засудили... і що далі?
показати весь коментар
07.06.2023 19:14 Відповісти
 
 