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Міноборони (6999) Бахмут (1557)

"Це цинічна брехня", - військовослужбовець спростовує заяву Міноборони про "капітальні укріплення" навколо Бахмуту

бахмут

Українські захисники власноруч взимку прокладали траншейні лінії та будували бліндажі на Бахмутському напрямку. Цього не робила військова адміністрація.

Про це у Facebook повідомив воїн 3-ої Окремої штурмової бригади ЗСУ Олексій Бик, передає Цензор.НЕТ.

"Абсолютно відповідально можу заявити, що це цинічна брехня. На початку січня, коли ми сюди зайшли, не було тут жодних укріплень, тим більш капітальних. Бригади, які заходили на ротацію, "з коліс" заривалися в мерзлий грунт прямо під ворожими обстрілами. Ми вмилися кров'ю саме тому, що зупиняли прориви, чіпляючись за голу землю.

Ці, бл#дь, капітальні укріплення ми копали самі. Розповісти, скільки тротилу ми витратили, щоб в морози прокладати траншейні лінії вибуховим способом? Ви ох#їєте. А знаєте, скільки лопат та кирок ми придбали за власні гроші і успішно зламали об мерзлий кам'янистий грунт? Оптові партії. Кожен бліндаж, кожен окоп в нашому секторі збудований НАМИ. А не військовою адміністрацією, яка зараз рапортує про свої звитяги. Готовий взяти будь-якого чиновника з тих, хто тут "будував капітально", і повести його на передок, нехай покаже, де його капітальні укріплення", - наголосив захисник.

Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що укріплення на Бахмутського напрямку готувались завчасно.

"Готувалось укріплення завчасно силами наших військ та місцевих військових адміністрацій. Будували капітально", - зазначила вона.

Читайте: Бахмут узяв на себе функцію магніту у війні, туди спрямовується найкраще озброєння, - Зеленський про підготовку укріплень. ВIДЕО

Автор: 
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Топ коментарі
+151
Зелені марафонці брешуть, як дихають, бо це невід'ємна частина деребану.
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07.06.2023 16:58
+108
Воїн просто не читав акти. У Рєзнікова томи паперів з печатками. Там на мільярди прокладених заасфальтованих окопів, з інтернетом, лазнями на кожних 100 метрів, і масажні салони. Все по спущених з Офісу планах.
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07.06.2023 17:03
+102
Какой ********** такие и вайскова-цывильные администрации. Я не удивлен
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07.06.2023 16:59
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Коли ця зелена нечисть вже захлинеться брехнею?
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07.06.2023 18:31 Відповісти
Брехнею світ пройдеш, але назад не повернешся (приказка).
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07.06.2023 18:48 Відповісти
Якщо це правда, то це ж із тієї ж опери , що яйця по 12 грн., але це страшніше ...?!!: Хтось же ж зарив там мільйони і вбив тисячі життів українських патріотів, щоб заробити і "поспріять" кацапам ? Хто ця люта вражина... ?! ДБР, СБУ.... , патріоти де ВИ?
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08.06.2023 11:41 Відповісти
А ні сховищ, а ні окОПі
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07.06.2023 18:52 Відповісти
Запитайте про це голову міста Реву, який на галері довше, ніж лукашенко, та його синка ригіоніівця Диму, вони не могли остатись осторонь від дерибану.
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07.06.2023 18:54 Відповісти
Можу підтвердити що все що будують військовослужбовці в тому числі за свій кошт потім привласнює собі керівництво, типу це вони все зробили.
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07.06.2023 18:54 Відповісти
А бабло списали
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07.06.2023 18:58 Відповісти
Зелёное говно,единственно ,что умеет-это брехать и вешать лапшу на уши
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07.06.2023 19:23 Відповісти
Окопи, траншеї і бліндажі ніколи не були укріпленнями тим більше капітальними. Такими являються доти які непотрібні зеленим брехунам.
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07.06.2023 19:47 Відповісти
Да Вінчі: Які проблеми в обороні Бахмуту? Липень 2022 року

Джерело:
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07.06.2023 19:48 Відповісти
Не здивуюся, якщо під ці "капітальні" укріплення Бахмута зелені підари вже вкрали не один мільярд гривень... Гривень направду просяклих кров'ю українців... На яких зеленим просто пойух.
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07.06.2023 19:49 Відповісти
та чтоб ты не сомневался, миллионы разграбили как и кругом. нужно ставить к стенке пидаров уже.
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07.06.2023 20:26 Відповісти
в 1917-му теж ставили до стінки, буржуїв там, розкулачивали та таке інш, а потім підписували принизливі мірняки, тут треба інший підхід, щоб при цьому міцнішали міжнародні з'вязки та армія
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08.06.2023 00:10 Відповісти
Еще скажите что ЗЄ лидор
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08.06.2023 09:38 Відповісти
«Обманывание в довольстве - преступнее лжи от нужды, и лживость в королях гаже, чем в нищих».© Уильям Шекспир
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07.06.2023 19:50 Відповісти
головне що Ганзя Маляр це прокоментувала ((
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08.06.2023 05:22 Відповісти
Маляр - розмовляючи голова. В неї ніякої особливої відповідальністі, тільки моральна перед самою собою.
Доки вона не намагається зайняти позицію обдристовича чи подоляки.
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08.06.2023 10:01 Відповісти
да неужели начали клоунов тыкать в собственное гавно. интересно
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07.06.2023 20:25 Відповісти
Як уже й казав...Саме фігове не те що не готувались, із часом за це відповідатимуть, саме фігове що після всього і досі НІХТО НЕФІГА НЕРОБЕ!
Зате про Зеленського вже 4х фільми зняли, щодня чутливі і пронизливі відосики, а в інтернетах рекламують "інтервью" Резнікова із Комаровським..
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07.06.2023 20:33 Відповісти
А нарід то все жре і жре і жре..
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07.06.2023 20:34 Відповісти
Ну,якщо вважати за укріплення здоровенний рів....🤷
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07.06.2023 20:39 Відповісти
Та шо вы слухаете тех воинов?? Он у самого чесного коррупционера резникова тонны бумажных доказательств с печатками о сдаче-приёме самых укреплённых укреплений во вселенной под названием ,,Вэлыке укрипнытство"! А резников, между прочим, целый министр, а не якийсь там занюханый воин, бегающий по тем ,,укреплениям"! ******!! (извините)
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07.06.2023 20:56 Відповісти
Військові адміністрації Зе-фікція,вони тупо отримують фінансування і на цьому їх робота закінчується,це довела ситуація з бомбосховищами коли представники президента всю провину неготовності переклали на мерів.
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07.06.2023 21:22 Відповісти
одна тварь обогащалась на ЯЙЦАХ , другие строили бизнес на ,, УКРЕПЛЕНИЯХ ,, СМЕРТЬ ВОРОГАМ НАЦII
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07.06.2023 21:31 Відповісти
На том участке куда заходила третья действительно не было никаких капитальных укреплений и быть не могло, когда ребята подходили там уже бои в самом Бахмуте шли. Капитальные укрепления были впереди, перед Бахмутом и были разрушены и потеряны к тому времени.
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07.06.2023 21:32 Відповісти
Де ця кур.а взялась?
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07.06.2023 21:40 Відповісти
Ті, хто обирав зелену владу, *******, коли їм брешуть.
Бо вони такі самі брехуни.
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07.06.2023 21:46 Відповісти
Що і требо було довести ....
Бійці лопатами рили собі бліндажи і окопи в Бахмуті і під ним.
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07.06.2023 21:54 Відповісти
Їм не Бахмут треба було втримати, а продати кацапській челяді Пригожина, як майбутнього революціонера.
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07.06.2023 22:26 Відповісти
то воїн розповідає. про січень. Ми тих укріплень в жовтні теж не бачили. Змейки з бетонних блоків на вулицях Бахмута теж важко назвати підготовленими лініями оборони. Але Серж Марко розповідає що саме то справа підрозділів самім обладнувати укріплення під вогнем та атаками ворога. І нема чого звинувачувати командування в неготовності оборонних споруд. Хоча в минулому році казав що ніяка оборона та підрив мостів не затримали би вторгнення з півдня.
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08.06.2023 00:03 Відповісти
Все правильно. Військові будували за свої кровні ресурси і просто віддаючи власне життя. А виділені апосля кошти, підуть в кишені чиновників військової аджміністрації. Ну й про маляр не забудуть. Лизне кривавих грошей.
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08.06.2023 02:45 Відповісти
Якби не було цинічної брехливої продажної влади в країні, то і війни не булоб. Зелена шушваль дограється.
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08.06.2023 06:27 Відповісти
Брехня повсюди. Я в "Гвардії наступу" - оце тут брехня, в квадраті, в кубі, в Бог його знає якому ступені.
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08.06.2023 07:28 Відповісти
Зе влада свою некомпетентність успішно покриває вмінням красиво *******.
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08.06.2023 08:09 Відповісти
за ту брехню люди платять життям, аби зеля виглядав красіво
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08.06.2023 08:21 Відповісти
Коли про "капітальні укріплення" розповідають люди, що не можуть яйця по нормальній ціні купити, то я звичайно вірю!!! Вірю що вони брешуть!!!
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08.06.2023 08:51 Відповісти
Виявляється всі ці обласні та районні ВА створювслись не для оборони а для бабла?Все "геніальне" - просте.Створив квазі структуру,розсадив СВОЇХ людей і всі кошти під контролем,в кишені.
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08.06.2023 08:52 Відповісти
Прилаштували своїх
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08.06.2023 09:46 Відповісти
Человек пишет о тротиле для прокладывания траншей. Тротил не может поставляться в действующую армию. Для грамотной закладки шпуров требуются специалисты от топографов до взрывотехников с допуском к производству работ. Бык это бы не смог,или угробил кучу людей. Русня
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08.06.2023 09:03 Відповісти
Точно,откуда в армии взрывчатка?Это ж армия!!!И,я тоже что бы отрыть яму в земле,коей является траншея ,всегда приглашаю топографов с нивелирами и рейками,геодезическую службу.И обязательно-маркшрейдеров.
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08.06.2023 09:48 Відповісти
Чому дивуватися, ЗЕшапіто побудувало "патужню" лінії оброни в "Дії". Вона приблизно така ж як і виробництво ракет ППО від зеленого шобла.
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08.06.2023 11:01 Відповісти
Наша проблема в тому що ми дискутуємо з цим падлом у той час коли всі і кожен знають що з ним треба робити. Всі ці чинуші ведуть себе ніби вкушені вампіром. У конституції знайдеться хоча би одна стаття в якій прописані способи нейтралізації такого контингенту? Ну тоді давайте з ними балакать, звинувачувати їх і дискутувати за круглими інтернетстолами. Викривати їхні схеми і згідно з конституцією чекати коли у них прокинеться совість.
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08.06.2023 11:12 Відповісти
от навіщо брехати, не розумію. Ми ж не в інформаційному вакуумі живемо. Майже у всіх є хтось з близьких, хто воює. Зрозуміло, всієї картинки окремі бійці не розкажуть, бо не знають ії. Але локальні якісь події точно можуть описати. Своєю брехнею міноборони тільки гірше робить. Ідіоти.
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08.06.2023 11:42 Відповісти
Маляр брехуха з риб'ячими очима...
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08.06.2023 11:51 Відповісти
Зрозуміло, що будівництво укріплень було повністю провалено Міноборони.
Розповідали байки про те, що оборона СОледару нібито дасть завершити будівнийство капітальних оборонних споруд по берегу річки на лінії Бахмут-Красна Гора, а рашисти захопили Красну Гору і не помітили там ніяких оборонних споруд - бо їх там і не починали будувати. Але на папері там мабуть бетонні бункери у 3 поверхи - і за них навіть гроші заплатили....
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08.06.2023 12:00 Відповісти
Станом на 01.05.2023 Міністерство оборони України в закритому неконкурентному режимі провело фінансування будівельних робіт по створенню фортифікаційних укріплень в районі Бахмутської міської громади Донецької області на загальну суму 98.345 млн. гривен. Замовник - командування Сухопутних військ ЗСУ.
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08.06.2023 13:15 Відповісти
Ну тобто - просто ВКРАЛИ 100 міліонів, не зробивши НІЧОГО.
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08.06.2023 13:42 Відповісти
не здивований

тригуб (чи як там його) бухий по Києву шатається

очільники районів з ВА позакривали існуючі укриття, нові облаштовуються переважно мешканцями

бики з ТЦК ловлять поодиноких студентів, щоб потім отримати "відступні"

ось переважно чим займається ВА
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08.06.2023 12:03 Відповісти
Вся наша политическая верхушка воры и вруны. Им врать и воровать, это их сущность.
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08.06.2023 12:55 Відповісти
Попробую ещё раз покоментировать,спробую прокометувати . У меня есть специальное образование и не одно. Моя освита 30 рокiв,2 вишi i безлiч курсiв. Якийсь проросiйский бик хоче щось ******* о тротиле в армии,на додачу без геодезii i закладання шпурiв...московское трепло
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08.06.2023 13:06 Відповісти
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08.06.2023 13:25 Відповісти
Брехня на найвищому рівні влади.У нас влада табірних ромів?
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27.06.2023 19:13 Відповісти
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