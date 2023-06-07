"Це цинічна брехня", - військовослужбовець спростовує заяву Міноборони про "капітальні укріплення" навколо Бахмуту

Українські захисники власноруч взимку прокладали траншейні лінії та будували бліндажі на Бахмутському напрямку. Цього не робила військова адміністрація.

Про це у Facebook повідомив воїн 3-ої Окремої штурмової бригади ЗСУ Олексій Бик, передає Цензор.НЕТ.

"Абсолютно відповідально можу заявити, що це цинічна брехня. На початку січня, коли ми сюди зайшли, не було тут жодних укріплень, тим більш капітальних. Бригади, які заходили на ротацію, "з коліс" заривалися в мерзлий грунт прямо під ворожими обстрілами. Ми вмилися кров'ю саме тому, що зупиняли прориви, чіпляючись за голу землю.

Ці, бл#дь, капітальні укріплення ми копали самі. Розповісти, скільки тротилу ми витратили, щоб в морози прокладати траншейні лінії вибуховим способом? Ви ох#їєте. А знаєте, скільки лопат та кирок ми придбали за власні гроші і успішно зламали об мерзлий кам'янистий грунт? Оптові партії. Кожен бліндаж, кожен окоп в нашому секторі збудований НАМИ. А не військовою адміністрацією, яка зараз рапортує про свої звитяги. Готовий взяти будь-якого чиновника з тих, хто тут "будував капітально", і повести його на передок, нехай покаже, де його капітальні укріплення", - наголосив захисник.

Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що укріплення на Бахмутського напрямку готувались завчасно.

"Готувалось укріплення завчасно силами наших військ та місцевих військових адміністрацій. Будували капітально", - зазначила вона.

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