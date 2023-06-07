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Енергодар (261) Запорізька АЕС (1355)

У мерії Енергодара радять мешканцям залишити місто: Ситуація на ЗАЕС може вийти з-під контролю

енергодар

Оскільки ситуація на Запорізькій АЕС може вийти з-під контролю у будь-який момент, жителям прилеглого Енергодара краще залишити місто.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив перший заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк у коментарі проєкту Радіо Свобода "Новини Приазов'я" .

"Нічого не міняється за весь рік окупації, який вони (російські військові – ред.) перебувають  там. На предмет того, можуть чи не можуть вони погрожувати аварією (на ЗАЕС)? Звичайно, відвертих погроз немає, але те, як експлуатується станція, через те, що там зроблені склади техніки, боєприпасів – на території станції, то, зрозуміло, що ситуація в будь-який час може вийти з-під контролю і бути критичною", – сказав Самойдюк.

Читайте також: Окупанти не припиняють перетворювати Енергодар на військову базу,- Генштаб

Посадовець радить за будь-якої можливості залишити Енергодар і територію навколо міста.

"Для тих, для кого це неможливо сьогодні. Якщо є транспорт, тримати його повністю заправленим з усіма тривожними валізами, зібрані документи, більш коштовні речі та на перший час засоби виживання. Тому що, якщо ситуація вийде з-під контролю, то можемо розраховувати, що вони (окупанти – ред.) будуть зобов’язані та змушені дати "коридори" для виїзду населення з такої території", – додав заступник міського голови Енергодару.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Також читайте: Окупанти готують ядерні провокації на ЗАЕС, - ГУР (оновлено)

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко раніше сьогодні повідомив, що ситуація на Запорізькій АЕС через підрив Каховської ГЕС є стабільною. Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що хоча руйнація ГЕС може вплинути на роботу Запорізької АЕС, найближчі чотири місяці ситуація там буде стала.

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Топ коментарі
+20
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07.06.2023 17:07
+6
Этот зеленый долбодятел хоть представляет себе, как сейчас "по возможности выехать" из Энергодара?! Оттуда никого не выпускают. Да и если бы выехали, то куда? В чистое поле? Хорошо советы другим давать, когда сам в безопасности
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07.06.2023 17:28
+6
Що там у Києві ? Єлдак, Подляк і Зеленський на місці чи вже евакуювались тихцем щоб паніки не було ?
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07.06.2023 17:47
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07.06.2023 17:07 Відповісти
Буде другий чорнобель.
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07.06.2023 17:11 Відповісти
не буде, але станція не працюватиме багато років, щоб охолоджувати реактори, які вже давно погашені, багато води не треба, паливо прийде в негодність і його не можна буде використовувати
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07.06.2023 17:14 Відповісти
Ну і тхір з нею! Зараз важливо зберегти населення там і придатність інфраструктури.
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07.06.2023 17:29 Відповісти
+ тариф на э\э кремлевские партнеры помогают зелебобе доить украинцев. но это не точно
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07.06.2023 21:00 Відповісти
Як так ? Це - самочинство. МЕГАТЕ з її ООН такої резолюції не ухвалювали. Нібендзя, головуючий в ООН, печатку не ставив. Це ж ескалація ескалації !
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07.06.2023 17:12 Відповісти
У КАГО КАДРОВИЙ БУНКЄР, ТОМУ ХУЖЕ НЄ БУДЄТ
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07.06.2023 17:26 Відповісти
Этот зеленый долбодятел хоть представляет себе, как сейчас "по возможности выехать" из Энергодара?! Оттуда никого не выпускают. Да и если бы выехали, то куда? В чистое поле? Хорошо советы другим давать, когда сам в безопасности
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07.06.2023 17:28 Відповісти
Ну що? Дочекались.

Ні щоб атакувати превентивно і вбити радіацією пару мільйонів росіян щоб вони не насмілились рухати ЗАЕС розуміючи що ми можемо вдарити ще багато разів і вмити росіян смертю куди сильніше чим вони нас.

А тепер після ГЕС все виглядає так що росіяни наступним об'єктом знищать ЗАЕС бо їх же росіян за це ніхто не карає.
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07.06.2023 17:28 Відповісти
Прям кожна новина краща за іншу
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07.06.2023 17:46 Відповісти
Що там у Києві ? Єлдак, Подляк і Зеленський на місці чи вже евакуювались тихцем щоб паніки не було ?
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07.06.2023 17:47 Відповісти
Так, тільки підірвавши ЗАЕС, кацапи зможуть цілими вийти з війни... При цьому вони скажуть, що це Україна підірвала, а військові дії в зараженій місцевості вести не можна. Таким чином хуьло "збереже собі обличчя"
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07.06.2023 17:48 Відповісти
Что бы подорвать и загрязнить ВВЭР надо прямое попадание в сарковаг реактора. Это не РБМК где реактор открыт. Это завареный гигантский чан на ножках.
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07.06.2023 18:17 Відповісти
А хіба Штати не попереджали московію щодо ЗАЕС? Чи то було тільки стосовно ядерного озброєння?
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07.06.2023 18:46 Відповісти
Московіти женуть паніку перед своїм кінцем!!
там, усьо падамашнему … побільше завивання на болотах..
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07.06.2023 20:49 Відповісти
к тому идет. И ср*ное ООН наберет в рот воды, а сша с англией скажут, что это еще надо расследовать, кто же подорвал аэс...
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07.06.2023 23:46 Відповісти
 
 