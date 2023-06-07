Ердоган після розмови із Зеленським поговорив із Путіним: Обговорили підрив Каховської ГЕС та "зернову угоду"

Президент Туречччини Реджеп Таїп Ердоган провів розмову із російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.

В Управлінні зв'язків Адміністрації президента Туреччини повідомили, що Ердоган наголосив на важливості неупередженого розслідування вибуху на греблі Каховської ГЕС.

За словами глави турецької держави, Анкара готова зробити посильний внесок у формування комісії, до складу якої можуть увійти експерти від РФ та України, а також міжнародного співтовариства, зокрема ООН та Туреччини.

Ердоган заявив також, що вся світова спільнота надає особливого значення темі продовження дії Зернової угоди. Він наголосив, що домовленість, досягнута спільними зусиллями, відіграє життєво важливу роль у усуненні глобальної продовольчої кризи.

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Водночас Ердоган назвав корисним питання подальшої координації зусиль з ООН щодо усунення перешкод на шляху експорту зерна та добрив із РФ.

Турецький лідер зазначив, що Анкара готова й надалі докладати зусиль для забезпечення справедливого миру в регіоні.

Туреччина дотримується щирої позиції щодо всебічної підтримки кроків з припинення бойових дій, запевнив турецький лідер.

Нагадаємо, сьогодні Ердоган також провів розмову із президентом Володимиром Зеленським.

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