УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12318 відвідувачів онлайн
Новини
7 927 47
путін (23317) Ердоган (901)

Ердоган після розмови із Зеленським поговорив із Путіним: Обговорили підрив Каховської ГЕС та "зернову угоду"

ердоган,путін

Президент Туречччини Реджеп Таїп Ердоган провів розмову із російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.

В Управлінні зв'язків Адміністрації президента Туреччини повідомили, що Ердоган наголосив на важливості неупередженого розслідування вибуху на греблі Каховської ГЕС.

За словами глави турецької держави, Анкара готова зробити посильний внесок у формування комісії, до складу якої можуть увійти експерти від РФ та України, а також міжнародного співтовариства, зокрема ООН та Туреччини.

Ердоган заявив також, що вся світова спільнота надає особливого значення темі продовження дії Зернової угоди. Він наголосив, що домовленість, досягнута спільними зусиллями, відіграє життєво важливу роль у усуненні глобальної продовольчої кризи.

Читайте також: Підірвати Каховську ГЕС наказав Путін, - Данілов

Водночас Ердоган назвав корисним питання подальшої координації зусиль з ООН щодо усунення перешкод на шляху експорту зерна та добрив із РФ.

Турецький лідер зазначив, що Анкара готова й надалі докладати зусиль для забезпечення справедливого миру в регіоні.

Туреччина дотримується щирої позиції щодо всебічної підтримки кроків з припинення бойових дій, запевнив турецький лідер.

Нагадаємо, сьогодні Ердоган також провів розмову із президентом Володимиром Зеленським.

Також читайте: Відмова від запровадження санкцій проти Кремля дозволяє Туреччині бути посередником між РФ та Україною, - Ердоган

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+20
Він би ще зі скаженою гієною поговорив! Ефект той самий.
показати весь коментар
07.06.2023 17:11
+20
******, які ці турки ******...
Просто ідіть ***** зі своїми угодами.
Ці підери вбивають кожен день українців, а цей каже давай миритися🤬
показати весь коментар
07.06.2023 17:14
+19
Розмова з Зеленьським так вразила Єрдогана, що він негайно поговорив з Пуйлом...
показати весь коментар
07.06.2023 17:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Розмова з Зеленьським так вразила Єрдогана, що він негайно поговорив з Пуйлом...
показати весь коментар
07.06.2023 17:11 Відповісти
Особливо вразив Ердогана новий анекдот, розказаний Зєлєнскім про "готувалися до війни". Настільки вразив, що душачись сміхом, негайно поділився з пуциним.
показати весь коментар
07.06.2023 17:33 Відповісти
Він би ще зі скаженою гієною поговорив! Ефект той самий.
показати весь коментар
07.06.2023 17:11 Відповісти
Эрдоган единственный политик в мире в силу которого верит путлер. Су-24 был сбит на раз и без размышлений за 5 минутное пересечение границы Турции. Поэтому на данный момент шваль из питерской подворотни считает именно Эрдогана сильным лидером в странах НАТО.
показати весь коментар
07.06.2023 17:22 Відповісти
Атомна станція, русо туристо, куди продати помідорки? і ще куча куча херні,
а літак? Так збив, потім вибачився.
Ердоган хоче всидіти на двох стільцях, будемо бачити,що з того вийде…
показати весь коментар
07.06.2023 17:29 Відповісти
пиши, помидорник, пиши. Где вас таких тупых в рашоторолли берут? В сгоревших военкоматах?
показати весь коментар
07.06.2023 17:31 Відповісти
Та дрочи на ердогана, у хитрозадого недо-султана і фан-клуб повинен бути відповідний.
замість кацапської вчи турецьку і ****** в гарем.
показати весь коментар
07.06.2023 17:56 Відповісти
рашистик, тебя твои родители спьяну регулярно головой вниз об цементный пол роняли? Или ты с рождения такой от вечно бухих от бояры родителей?
показати весь коментар
07.06.2023 18:00 Відповісти
Не треба свій життєвий досвід застосовувати до інших. Я звісно тобі співчуваю, але поспілкуйся з психіатром
показати весь коментар
07.06.2023 18:06 Відповісти
Не пиши больше за бабло и будет тебе добро. Не твое это. Ох не твое...
показати весь коментар
07.06.2023 18:10 Відповісти
Див. пост вище.
показати весь коментар
07.06.2023 18:52 Відповісти
Не пиши больше за бабло и будет тебе добро. Не твое это. Ох не твое...

Это тебе про пост выше, дятел рашистский.
показати весь коментар
07.06.2023 19:21 Відповісти
Та чхати ***** хтів на той літак та на його пілота. Турція є дуже смачним шляхом для *****вської торгівлі. Ось і весь секрет.
показати весь коментар
07.06.2023 18:01 Відповісти
А почему же не задарма не купить у путлера? Вы немного перепутали, путлер на Украину напал, а не на Турцию. Вы точно в Украине живете? Это Турция напала на Украину?
показати весь коментар
07.06.2023 18:04 Відповісти
Я то в Україні, а ви де? Турція не така дурна, щоб на Україну нападати. Та і хто б їй дозволив це робити. Турція член НАТО. Деталі члена НАТО розкривати, чи самі здогадаєтесь?
показати весь коментар
07.06.2023 19:53 Відповісти
Ну Гриця, Вы включили мозги. Это хорошо.
показати весь коментар
07.06.2023 20:37 Відповісти
А Сі +++?
показати весь коментар
07.06.2023 18:49 Відповісти
Ну а кто такой зеледент и его бородатый спонсор Эрдоган (как и все НАТО и ЕС) и так знают. Поэтому мое одинокое и невидимое для партнеров Украины искреннее спасибо, вибачаюсь, щира подяка.
показати весь коментар
07.06.2023 17:28 Відповісти
тріо па піз деть
показати весь коментар
07.06.2023 17:12 Відповісти
Брєд сивої кобили. Про що можна говорити з терористом?
показати весь коментар
07.06.2023 17:12 Відповісти
То до чого вони домовились?
Щось ще в Україні підірвати?
показати весь коментар
07.06.2023 17:13 Відповісти
Так, узгодили дату підрива ЗАЕС, але після вивозу усього зерна.
показати весь коментар
07.06.2023 17:19 Відповісти
У печерський суд треба звернутися.
показати весь коментар
07.06.2023 17:14 Відповісти
******, які ці турки ******...
Просто ідіть ***** зі своїми угодами.
Ці підери вбивають кожен день українців, а цей каже давай миритися🤬
показати весь коментар
07.06.2023 17:14 Відповісти
- Нужник! Вот кто вы, - ответил Швейк, Я всегда удивлялся, почему там везде висят надписи: «Плевать воспрещается», а теперь вижу, что это из-за вас. Вас, видно, уже повсюду хорошо знают.
показати весь коментар
07.06.2023 17:15 Відповісти
Каже, експерти будуть з України, Кацапії, ООН та Туреччини. Тобто, з самого початку троє на одного.Бо що ООН, що турки кацапам ока не виклюють. Це бізнеспартнер та роботодавець.
показати весь коментар
07.06.2023 17:16 Відповісти
***** щиро пообіцяв милому другу Едогану, що води Каховського водосховища негайно московіти повернуть у місця .... дислокації. Що турбуватись не треба. Все йде по плану. По мирному плану.
показати весь коментар
07.06.2023 17:17 Відповісти
Що тут, бл@ть, розслідувати? Підари москальські!
показати весь коментар
07.06.2023 17:17 Відповісти
Балачки такі ефективні, шоашпіздєц... Доведено ООН, ОБСЄ, Мінською ТКГ, та багатьма іншими платформами "чисто для балачок".
показати весь коментар
07.06.2023 17:19 Відповісти
Ердоган чмо кончене
показати весь коментар
07.06.2023 17:20 Відповісти
FUCK RUSSIA 🇺🇸󠁵󠁳󠁨󠁩󠁿🇺🇦✚25
@KeepPeaceNoWar
·
6 год
Чорне море фсе. Підірвавши Каховську ГЕС кацапня створила екологічну катастрофу неймовірних масштабів, мільйони тонн хімії, мастил, трупів людей і тварин, мін, ***********, віднесе в море і розкидає по всіх берегах від Варни до Батумі. Всім курортам, навіть їх Сочі тепер П
показати весь коментар
07.06.2023 17:21 Відповісти
Чорне море - це геологічно помийна яма заповнена сірководнем. Лише приповерхневий шар в 200 м придатний до життя складних організмів. Тому від прорива дамби в Чорному морі нічого особливо не зміниться. Хоча це і не відміняє того факта, що кацапи - не люди, а за здачу Півдня України ще доведеться добряче запитати в зеленого шапіто.
показати весь коментар
07.06.2023 17:27 Відповісти
Певно, не наговоривсь, а бажання було!
Ги...
показати весь коментар
07.06.2023 17:26 Відповісти
Очевидно що передавав якісь пропозиції/послання Зеленського...
.
показати весь коментар
07.06.2023 17:26 Відповісти
Я дуже бажаю Ердогану (турецькому народу не хочеться такого бажати - але...), щоб роіся напала на Туреччину, а він "створив комісію"
показати весь коментар
07.06.2023 17:42 Відповісти
Та він за кілька місяців відмудохає рассєю в нуль, та забуде.
показати весь коментар
07.06.2023 18:51 Відповісти
Щось не відмудохав. Більш ніж за кілька місяців(
показати весь коментар
07.06.2023 19:54 Відповісти
Зеля не забуває про "зернову угоду" хоча в ближайші роки невідомо що у нас виросте на Херсонщіні та в Запоріжськой області.
показати весь коментар
07.06.2023 17:52 Відповісти
Давненько ми ердоганчика найух не посилали; то він хворів, то у нього вибори... Ну, тепер вже можна!
показати весь коментар
07.06.2023 17:56 Відповісти
Забули про аміакопровід домовитись щоб рашка ще і його підірвала щоб нас потравити ще про бітум з Білорусі бо асфальт то важливо під час війни
показати весь коментар
07.06.2023 18:05 Відповісти
Який молодець. Але чому для розслідування терактів в Турції Ердогану не створює з курдами спільні комісії? ПНХ фашист разом зі своїм дружбаном.
показати весь коментар
07.06.2023 18:14 Відповісти
Ердоган,ваші розслідування до сраки.Зерно збирайте на затопленій ху.лом херсонщині....
показати весь коментар
07.06.2023 18:21 Відповісти
Ось тепер буде ******** бархатний сезон в Турції після підриву Каховської ГЕС. Адже море то у нас одне, Чорне. Велкам до Турції до смердючого моря. Буде вам неупереджене розслідування з терористами.
показати весь коментар
07.06.2023 18:23 Відповісти
Ми ж з вами дорослі люди, розуміємо, якщо з якогось містечка хтось кудись іде, то ідуть усі. Хтось, хто не вийшов, або в полоні, або загинув. Треба дивитися, хто вийшов і які накази вони отримали", - зазначив Зеленський.
Зачем это было Эрдогану говорить?
показати весь коментар
07.06.2023 18:54 Відповісти
эрд донГан - сын турецкоподданого и внук остапа бендера...
показати весь коментар
07.06.2023 18:55 Відповісти
Зерно то продаем на лево и на право и даже упрашиваем чуть ли на коленях о зерновом коридоре,а вопрос надо поднимать о продовольственной безопасности Украины на 2023-2024 год.С учетом потери пахотных земель под агрокультуры из за подрыва дамбы Каховской гес и с тем учетом что на фоне потери Херсонщины во время оккупации овощных культур,фермеры Украины перенастроились на выращивание того же лука,кабачка,перца,чеснока и помидора ,соответственно зерновых культур будут сеяться меньше.А не выйдет ли так что спихивая зерно по демпинговым ценам в дружественные нам страны как Иран,Сирия,Китай,Ливия и Африку сами будим побираться в конце года по миру, дайте хлеба так как свой продали и теперь кушать хочется.
показати весь коментар
07.06.2023 19:32 Відповісти
 
 