Німеччина надала Україні черговий пакет військової допомоги: Боєприпаси до Gepard, всюдиходи Bandvagn 206 та дрони Vector

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, до якого, зокрема, увійшли 8 всюдиходів Bandvagn 206.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в уряді ФРН.

Так, до пакету допомоги також увійшли 2000 боєприпасів до зенітних самохідних установок Gepard.

Крім того, ФРН передала 14 розвідувальних дронів VECTOR, 16 прикордонних машин, три антидронові системи, 2 вантажівки 8×6 HX81, 2 причепи та 11 тисяч сухпайків.

Загалом Німеччина має намір поставити Україні 64 гусеничні всюдиходи Bandvagn 206 (BV206).

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