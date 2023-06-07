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Німеччина (7090) допомога (7871)

Німеччина надала Україні черговий пакет військової допомоги: Боєприпаси до Gepard, всюдиходи Bandvagn 206 та дрони Vector

bandvagn

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, до якого, зокрема, увійшли 8 всюдиходів Bandvagn 206.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в уряді ФРН.

Так, до пакету допомоги також увійшли 2000 боєприпасів до зенітних самохідних установок Gepard.

Крім того, ФРН передала 14 розвідувальних дронів VECTOR, 16 прикордонних машин, три антидронові системи, 2 вантажівки 8×6 HX81, 2 причепи та 11 тисяч сухпайків.

Загалом Німеччина має намір поставити Україні 64 гусеничні всюдиходи Bandvagn 206 (BV206).

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Топ коментарі
+20
Danke schön, liebe deutsche *******.
Putin kaputt!
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07.06.2023 17:44
+8
Никто не стреляет из Гепарда зажав гашетку, там очередь дается из 5-10 выстрелов. Два радара и система наведения позволяют быстро поразить цель. Полный боезапас Гепарда с которым он выезжает на задание - 310 выстрелов.
Мозг включай перед зрадой.
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07.06.2023 18:05
+5
ШОльц мені тепер нагадує одеський колорит))
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07.06.2023 17:49
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Danke schön, liebe deutsche *******.
Putin kaputt!
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07.06.2023 17:44 Відповісти
ШОльц мені тепер нагадує одеський колорит))
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07.06.2023 17:49 Відповісти
Тіпа, а шо такого?)))
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07.06.2023 17:59 Відповісти
Спасибо дядюшке Джо!
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07.06.2023 17:56 Відповісти
2000 снарядів до Гепарда, це німецький гумор? Це одному на дві хвилини вогню. А в нас десятки Гепардів.
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07.06.2023 17:57 Відповісти
Никто не стреляет из Гепарда зажав гашетку, там очередь дается из 5-10 выстрелов. Два радара и система наведения позволяют быстро поразить цель. Полный боезапас Гепарда с которым он выезжает на задание - 310 выстрелов.
Мозг включай перед зрадой.
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07.06.2023 18:05 Відповісти
310 на одну пушку, а у него их две!
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07.06.2023 18:29 Відповісти
С каждого борта башни снаружи установлены 35-мм пушки «Эрликон» KDA скорострельностью 550 выстр./ мин. Масса снаряда 0.55 кг. Начальная скорость полёта 1175 м/с. Боекомплект - 310 унитарных снарядов, в том числе 20 бронебойных подкалиберных снарядов - для поражения сильно бронированных наземных целей. Для стрельбы по воздушным целям применяются снаряды с осколочно-фугасными, бронебойными калиберными и подкалиберными поражающими элементами.

Вася, назови мне бронетехнику, которая возит на себе 2000 выстрелов? Ты же спец, Вася?
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07.06.2023 18:40 Відповісти
Алеша, меньше читай российскую Википедию, читай английскую или немецкую. Там два бункера на каждую пушку по 320 зенитных патронов и еще по 20 бронебойных для наземной техники
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07.06.2023 18:52 Відповісти
Ты ж звісно розумний. Але мізки, якщо маєш, сам вмикай. Що таке 2000 снарядів, на скільки їх хвате? Навіть на один боєкомплект для всіх Гепардів не вистачить. Спец кулев.
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07.06.2023 18:51 Відповісти
1. А можно узнать сколько снарядов уходит на одного Шахеда?
2. А почему ты думаешь, что это все и других поставок не будет?
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07.06.2023 20:46 Відповісти
СПРАВКА. Bandvagn 206/208 (Bv 206/208) - это гусеничный вездеход повышенной проходимости. Транспорт рассчитан на 17 военных, а прицеп можно адаптировать для разных целей в зависимости от модификации. Bandvagn 206/208 предназначен для перевозки войск и вооружения по снегу и болоту на севере Швеции (вездеход изначально создавался для шведских сухопутных войск). Вездеход также является амфибией, развивая скорость в воде до 4,7 км/ч. Скорость езды по дороге - 55 км/ч.
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07.06.2023 18:14 Відповісти
Дякуемо дуже.
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07.06.2023 19:17 Відповісти
Пакет допомоги ні про що. Так. Для галочки.
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07.06.2023 19:24 Відповісти
То що, може хочете повернути цю допомогу назад?
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07.06.2023 21:26 Відповісти
Вездеход выглядит феерично)
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07.06.2023 20:59 Відповісти
 
 