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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Крим (14079) Легіон Свобода Росії (60)

Легіон "Свобода Росії" звернувся до жителів окупованого Криму: Зобов’язані повернути Україні те, що їй по праву належить

свобода,росії,легіон

Бійці легіону "Свобода Росії" звернулися до жителів окупованого Криму та просять їх про допомогу.

Про це вони повідомили у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Жителі тимчасово окупованого українського Криму! Ми не визнаємо квазіреферендум 2014 року та злочинну інтервенцію військ РФ на півострів. Легіон вважає справою обов'язку повернути Україні те, що її по праву, щоб мати можливість із чистою совістю будувати нову Росію. Ми потребуємо вашої підтримки, щоб наблизитись до нашої спільної Перемоги", - йдеться у зверненні.

Бійці Легіону просять жителів окупованого Криму повідомляти інформацію про:

- точне розташування пунктів дислокації та адреси проживання окупаційних військ (геоприв'язка з координатами),
- місця проживання керівного складу окупаційних військ (геоприв'язка з координатами),
- місця розташування та маршрути пересування військової техніки,
- точні дані місцевих колабораціоністів, які перейшли на бік ворога (адреса проживання та знаходження, геоприв'язка з координатами, ПІБ, посади та місце роботи);
- осіб, які "співчувають" окупантам та іншим прихильникам окупаційної влади, та їх дані.

"Уникайте цих об'єктів. Якщо ви живете поруч і вірні Україні, повідомте про це. Нам дороге кожне життя, і ми зробимо все, щоб його зберегти", - підсумували воїни.

Також дивіться: Російські добровольці ліквідували путінського полковника Стесєва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

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Топ коментарі
+27
Правильно! Це вам не бутерброд недонавального
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07.06.2023 18:18
+17
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07.06.2023 18:19
+11
камни не возвращайте
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07.06.2023 18:21
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Правильно! Це вам не бутерброд недонавального
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07.06.2023 18:18 Відповісти
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07.06.2023 18:19 Відповісти
звук хде ?
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07.06.2023 18:49 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OJLE3u_xjHM https://www.youtube.com/watch?v=OJLE3u_xjHM

https://www.youtube.com/watch?v=u_E0MnR5DwE

Две пародии.
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07.06.2023 19:01 Відповісти
Самое первое:

https://www.youtube.com/watch?v=0HKI7hLINsg
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07.06.2023 19:05 Відповісти
камни не возвращайте
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07.06.2023 18:21 Відповісти
Ооо добре що нагадали сьогодні у Фегіна буде інтерв'ю з командиром "Легіона Свободи" треба позирити
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07.06.2023 18:22 Відповісти
фєйгін-підор руснявий!
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07.06.2023 18:34 Відповісти
так це хитрий жидок,але навряд він підар
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07.06.2023 18:37 Відповісти
В поганому розумінні цього слова)
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07.06.2023 19:53 Відповісти
проте він донатить на постраждалих українців великі суми грошей.
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07.06.2023 18:42 Відповісти
Він збирає гроші з лохів і на частину ціх грошей робе собі рекламу.
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07.06.2023 19:52 Відповісти
ага
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07.06.2023 18:48 Відповісти
Ha ha ha , novuiu rasiu , da vi izdevaites ? 🤦
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07.06.2023 18:53 Відповісти
переведи
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07.06.2023 18:55 Відповісти
он клаву українську не може найти в неті
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07.06.2023 20:00 Відповісти
, a ti latishsku naidiosh ?
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07.06.2023 20:49 Відповісти
я в Германии не нашел с русской раскладкой, выписывал из Украины, 40 евриков пересылка обошлась
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07.06.2023 21:09 Відповісти
Ja v rot ipal ruski razkladka
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07.06.2023 21:55 Відповісти
Ej dirst !
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07.06.2023 20:46 Відповісти
7 июня по состоянию на 18.00 в акватории Николаева вода поднялась на 82 см. Критичной отметкой для города специалисты считают +105 см.
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07.06.2023 18:54 Відповісти
І яке є цьому пояснення? Невже уся додоткова вода з Дніпра, яка виникла через підрив Каховсбкої дамби, за міцністю ти силі потоку,- перебила увесь водостік Піденного Бугу та Інгульця?
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07.06.2023 19:08 Відповісти
крим можна звільнити за допомогою таких самих проксі
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07.06.2023 19:18 Відповісти
надо переносить боевые действия в Рашку. И для США и еврогеев очень хорошо пояснить - это не мы. а российские ребелы, повстанцы, как они писали про наших ДНР-ЛНР.
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07.06.2023 19:27 Відповісти
цікаво, більше обідяться зедовці чи хароші руські.....
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07.06.2023 19:41 Відповісти
Мені не подобається ''легіон свободи'': мутно
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07.06.2023 20:08 Відповісти
Ти сама мутна,клпва путінська
Від тебе тхне щами і фуАдьйой.
Тьху гидота російська 🤮
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08.06.2023 18:01 Відповісти
Ще більше впевнилась: мутно
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10.06.2023 14:12 Відповісти
 
 