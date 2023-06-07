Легіон "Свобода Росії" звернувся до жителів окупованого Криму: Зобов’язані повернути Україні те, що їй по праву належить

Бійці легіону "Свобода Росії" звернулися до жителів окупованого Криму та просять їх про допомогу.

Про це вони повідомили у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Жителі тимчасово окупованого українського Криму! Ми не визнаємо квазіреферендум 2014 року та злочинну інтервенцію військ РФ на півострів. Легіон вважає справою обов'язку повернути Україні те, що її по праву, щоб мати можливість із чистою совістю будувати нову Росію. Ми потребуємо вашої підтримки, щоб наблизитись до нашої спільної Перемоги", - йдеться у зверненні.

Бійці Легіону просять жителів окупованого Криму повідомляти інформацію про:



- точне розташування пунктів дислокації та адреси проживання окупаційних військ (геоприв'язка з координатами),

- місця проживання керівного складу окупаційних військ (геоприв'язка з координатами),

- місця розташування та маршрути пересування військової техніки,

- точні дані місцевих колабораціоністів, які перейшли на бік ворога (адреса проживання та знаходження, геоприв'язка з координатами, ПІБ, посади та місце роботи);

- осіб, які "співчувають" окупантам та іншим прихильникам окупаційної влади, та їх дані.

"Уникайте цих об'єктів. Якщо ви живете поруч і вірні Україні, повідомте про це. Нам дороге кожне життя, і ми зробимо все, щоб його зберегти", - підсумували воїни.

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