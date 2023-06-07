Частина окупантів відійшла із затоплених позицій після підриву Каховської ГЕС, - ГУР МО
Окупанти відійшли із затоплених позицій після того, як вони підірвали Каховську ГЕС.
Про це в ефірі Radio NV заявив представник ГУР МО Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ.
"Вони здійснюють відхід, частина підрозділів відійшла раніше. На передових позиціях була зосереджена невелика кількість живої сили противника, проте, вочевидь, із міркувань безпеки реалізації цього теракту навіть частина особового складу рашистів не була поінформована про час вчинення цього злочину", - розповів він.
За словами представника ГУР, зокрема, окупанти переходять на попередньо підготовлені позиції.
"На півдні та сході окупованих територій така підготовка носить ешелонований характер і (має. - Ред.) кілька ліній оборони. На одну з таких підготовлених (ліній. - Ред.) зараз відбувається відхід ворога", - додав Юсов.
Будь ласка, зачекайте...
Начебто могло бути інакше.
Ні блд - вони залишилися тому, що вони їхтіандри і їм подобається жити у воді
Харашо б - ко Господу!
)))
Почему сторожа, который не успел открыть дверь, посадить можно, а того кто не построил линию обороны нет?
Суть то одна и та же, везде погибли люди, причем в случае с линией обороны масштаб жертв и ущерба просто катастрофический
потому что проголосовали так...главное не Порох
- Помітили безліч відео з боку окупантів, як вони виходять із зони затоплення
и самое интерестное что чем больше голосов эти регионы дали Зеле, тем больше пострадали от войны...
https://www.obozrevatel.com/ukr/person/bogdana-vasilchenko.htm
https://www.obozrevatel.com/ukr/person/bogdana-vasilchenko.htm Дар'я Дурова
https://news.obozrevatel.com/ukr/society/ Суспільство
7.06.2023 18:32