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Новини Війна
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розвідка (3804) Каховська ГЕС (565)

Частина окупантів відійшла із затоплених позицій після підриву Каховської ГЕС, - ГУР МО

гес,каховська

Окупанти відійшли із затоплених позицій після того, як вони підірвали Каховську ГЕС.

Про це в ефірі Radio NV заявив представник ГУР МО Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ.

"Вони здійснюють відхід, частина підрозділів відійшла раніше. На передових позиціях була зосереджена невелика кількість живої сили противника, проте, вочевидь, із міркувань безпеки реалізації цього теракту навіть частина особового складу рашистів не була поінформована про час вчинення цього злочину", - розповів він.

За словами представника ГУР, зокрема, окупанти переходять на попередньо підготовлені позиції.

"На півдні та сході окупованих територій така підготовка носить ешелонований характер і (має. - Ред.) кілька ліній оборони. На одну з таких підготовлених (ліній. - Ред.) зараз відбувається відхід ворога", - додав Юсов.

Також дивіться: Дорога до Антонівки Херсонської області також пішла під воду. ВIДЕО

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Топ коментарі
+16
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07.06.2023 19:22
+10
Вот интересно, а почему у нас небыло эшелонированной линии обороны перед вторжением?

Почему сторожа, который не успел открыть дверь, посадить можно, а того кто не построил линию обороны нет?

Суть то одна и та же, везде погибли люди, причем в случае с линией обороны масштаб жертв и ущерба просто катастрофический
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07.06.2023 19:09
+10
ГУР Буданова вже не розуміє як ідіотською це звучить.

Начебто могло бути інакше.

Ні блд - вони залишилися тому, що вони їхтіандри і їм подобається жити у воді
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07.06.2023 19:13
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Відійшли московити з затоплених позицій? Такого раніше не було.
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07.06.2023 19:06 Відповісти
ГУР Буданова вже не розуміє як ідіотською це звучить.

Начебто могло бути інакше.

Ні блд - вони залишилися тому, що вони їхтіандри і їм подобається жити у воді
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07.06.2023 19:13 Відповісти
Правильно-відпливли.
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07.06.2023 19:17 Відповісти
ВЗРЫВ УНИЧТОЖЕНИЕ ДАМБЫ Каховской ГРЭС и есть цель из 2 компонентов 1 компонент задумано-- более года тому назад-- если не наше-- то ничье... и 2 компонент пояснить быдло на раиссии-- что мол смотрите хахлы подорвали ГРЭС и мы вынужденно сделали "жест доброй воли" ...это логика с вывертом.. от кацапов....
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07.06.2023 19:22 Відповісти
Відгребли, суки...
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07.06.2023 19:22 Відповісти
Если бы плотину подорвали наши хлопцы, то никто бы не ушел. А так это очередное подтверждение что этот экоцид устроили рашисты с прямого разрешения путлера. Ну тупят они каждый день, судьба у них такая убогая как и деревянный туалет с дыркой в полу в 21 веке.
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07.06.2023 19:27 Відповісти
сподіваюсь, відійшли на той світ
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07.06.2023 19:08 Відповісти
Частина окупантів відійшла із затоплених позицій

Харашо б - ко Господу!
)))
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07.06.2023 19:08 Відповісти
Вот интересно, а почему у нас небыло эшелонированной линии обороны перед вторжением?

Почему сторожа, который не успел открыть дверь, посадить можно, а того кто не построил линию обороны нет?

Суть то одна и та же, везде погибли люди, причем в случае с линией обороны масштаб жертв и ущерба просто катастрофический
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07.06.2023 19:09 Відповісти
Зє вчора сказав, що знає, хто винен у розмінуванні та ігноруванні прямої загрози вторгнення, але не скаже, хто це!
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07.06.2023 19:13 Відповісти
Вот интересно, а почему у нас небыло эшелонированной линии обороны перед вторжением?

потому что проголосовали так...главное не Порох
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07.06.2023 19:29 Відповісти
наша ГУР працює чітко коли треба, а не тільки відпускає корупціонерів за хабар за бугор

- Помітили безліч відео з боку окупантів, як вони виходять із зони затоплення
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07.06.2023 19:09 Відповісти
А що, пане Юсов, ви розраховували на те, що вони усі там потонуть?
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07.06.2023 19:11 Відповісти
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07.06.2023 19:22 Відповісти
очень жалко всех животинок
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07.06.2023 19:52 Відповісти
не в тему.....результат экзит полов 2 тур...
и самое интерестное что чем больше голосов эти регионы дали Зеле, тем больше пострадали от войны...
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07.06.2023 19:24 Відповісти
и многіх виборцив уже нет...
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07.06.2023 19:26 Відповісти
Схоже,агент Трубіцин приступив до роботи....
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07.06.2023 19:27 Відповісти
Что то "Буданги" давно не видно и не слышно. Может его и правда, того?
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07.06.2023 19:29 Відповісти
А мы уж грешным делом подумали, что они там подводную оборону заняли.
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07.06.2023 19:40 Відповісти
Де буданов?
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07.06.2023 19:42 Відповісти
Зелена пліснява перетворила у зелене лайно і пустозвонів і гур, і сбу, і все до чого дотичне своєю хабадською брехнею...
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07.06.2023 19:45 Відповісти
Юсов - хороший парень, но клоунада от ГУР уже задрала. Вот честно, как можно нести подобную ахинею... Или есть задача более упоротыми заявами сделать более умным барбершопера и звездуна Буданова?
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07.06.2023 19:50 Відповісти
. Руснявые утопили всю свою технику, которую держали в прибрежных населенных пунктах. Также утопили все свои блиндажи, СП, землянки и прочее, что они строили хер знает сколько. Сообщают они сами об этом по перехватам и перепискам. (с)
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07.06.2023 20:35 Відповісти
и это напрягает. Почему не вывели заранее?
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07.06.2023 23:27 Відповісти
А що тепер буданов передав повноваження клеїти з ГУР дурня юсову?
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07.06.2023 21:17 Відповісти
Українські військові врятували матір із дітьми, які сиділи на даху будинку в окупованих Олешках. Відео

https://www.obozrevatel.com/ukr/person/bogdana-vasilchenko.htm
https://www.obozrevatel.com/ukr/person/bogdana-vasilchenko.htm Дар'я Дурова
https://news.obozrevatel.com/ukr/society/ Суспільство

7.06.2023 18:32
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07.06.2023 21:26 Відповісти
А чого так ? Жабам-кацапам вже важко в болоті жити ?
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07.06.2023 22:30 Відповісти
 
 