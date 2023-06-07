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Велика Британія (5333) погрози (485) Клеверлі (78)

Погрози Кремля не завадять нам підтримувати Україну, - глава МЗС Великої Британії Клеверлі

джеймс,клеверлі

Глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі запевнив, що його країну не зупинить "брязкання зброєю" з боку Росії, яка погрожує через постачання західної зброї в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Ми ухвалили свідоме рішення, що не можемо дозволити ескалації риторики або брязкання зброєю з боку Володимира Путіна чи Кремля утримати нас від правильних дій", - наголосив міністр.

Він додав, що з успіхами України на полі бою Кремль буде "регулярніше й гучніше" обурюватись, і до цього потрібно бути готовим.

Також читайте: Саміт НАТО має бути змістовним - Зеленський після зустрічі з Клеверлі

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та вже якось і знищення греблі грес проковтнули, хоча самі ж казали, що рівняється застосуванню зброї массового знищення! так само проковтнете і застосування ядерної зброї, щось меня так здається
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07.06.2023 19:16 Відповісти
"Мохнатий шмель" - це слова британця Ред'ярда Кіплінга...
А "Тіні Шторма" - ці їх продовження...
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07.06.2023 19:19 Відповісти
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07.06.2023 20:06 Відповісти
Прав, Британіє, морями!
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07.06.2023 20:09 Відповісти
 
 