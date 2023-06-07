Львівський аеропорт можуть відкрити у межах гуманітарного коридору, - ОВА
Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького може відновити свою діяльність як гуманітарний коридор.
Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький після підписання програми Європейського Союзу "Механізм "Сполучення Європи" віцепрем'єр-міністром з відновлення - міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим та комісаром ЄС з питань транспорту Адіною Велян, передає Цензор.НЕТ, із кореспондент Укрінформу.
"Ми обговорили можливість відкриття львівського аеропорту. Це одна з важливих речей, яку ми дуже чекаємо. Ми надіємося, що так як наразі є зерновий коридор, може бути і гуманітарний, забезпечений Європейським Союзом", - сказав Козицький.
Водночас очільник Львівської ОВА зазначив, що завдяки програмі від ЄС збільшать кількість пунктів пропуску в області, а також покращать автомобільну та залізничну інфраструктуру.
Будь ласка, зачекайте...
А от ротація особового складу НАТО - інша справа...
Це узгоджена фігура ЦРУ та МІ-6... пойми...
Згадай, - рік тому - про Єрмака навіть Байден говорив!
Та хто тільки не говорив... всім закрили пельку...
Чи ти гадаєш, що в ОП - випадкові люди, включаючи президента?
чи щоб "біженці" відразу на американщину з канадщиною квитки купували
З.І. "Осокорки" і Конча-Заспа напряглись...
З.І. а як там справи з укритями , як завжди в туалетах чи під діванами ?
Наші брацця поляки маринують там жінок та дітей по 8-10 годин!
Прямі автобуси ходять з будь-якого міста України, хоч Херсона, Харкова, Одеси до будь-якого міста Німеччини чи Італії.
Кому нахрен всралось з дітьми і чемоданами робити по 5 пересадок і трансферів з вокзалу на вокзал.