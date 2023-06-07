УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12699 відвідувачів онлайн
Новини
6 510 35
аеропорт (1842) Львів (3022)

Львівський аеропорт можуть відкрити у межах гуманітарного коридору, - ОВА

львів,аеропорт

Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького може відновити свою діяльність як гуманітарний коридор.

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький після підписання програми Європейського Союзу "Механізм "Сполучення Європи" віцепрем'єр-міністром з відновлення - міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим та комісаром ЄС з питань транспорту Адіною Велян, передає Цензор.НЕТ, із кореспондент Укрінформу.

"Ми обговорили можливість відкриття львівського аеропорту. Це одна з важливих речей, яку ми дуже чекаємо. Ми надіємося, що так як наразі є зерновий коридор, може бути і гуманітарний, забезпечений Європейським Союзом", - сказав Козицький.

Водночас очільник Львівської ОВА зазначив, що завдяки програмі від ЄС збільшать кількість пунктів пропуску в області, а також покращать автомобільну та залізничну інфраструктуру.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Якби у нас були F-16 - аеропорт Львова можна було б спокійно відкривати, - Кулеба. ВIДЕО

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+22
Щоб було швидше і з комфортом зйобувати нашим корупціонерам
показати весь коментар
07.06.2023 19:28
+12
Это чтобы всякие Коли Каклеты свой зад не трясли по дорогам, а летели бизнес-джетами.
показати весь коментар
07.06.2023 19:39
+9
це спецом щоб невиїзну челядь потролити ?
чи щоб "біженці" відразу на американщину з канадщиною квитки купували
показати весь коментар
07.06.2023 19:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Класна річ! Але що віддадуть взамін зелени потвори руzмразотам?
показати весь коментар
07.06.2023 19:26 Відповісти
Щоб було швидше і з комфортом зйобувати нашим корупціонерам
показати весь коментар
07.06.2023 19:28 Відповісти
Для того Ейр не потрібен...
А от ротація особового складу НАТО - інша справа...
показати весь коментар
07.06.2023 19:37 Відповісти
не випадково тимчасово виконуючий обов'язки президента України ,рашистський агент єрмак, його "зелений" слуга зеленський, і агенти з ОП (офісу путіна) відсунули (ЗАКРИЛИ) двері НАТО років мінімум на 10 для України,а відтак може відбуватися,через гуманітарний коридор Львівського аеропорту, успішна ротація (пзб)(приватного "зеленого" батальйону "монако"
показати весь коментар
07.06.2023 19:48 Відповісти
Єрмак - не просто так...
Це узгоджена фігура ЦРУ та МІ-6... пойми...
показати весь коментар
07.06.2023 19:50 Відповісти
узгоджена з ким ???
показати весь коментар
07.06.2023 19:52 Відповісти
Між цими відомствами...
Згадай, - рік тому - про Єрмака навіть Байден говорив!
Та хто тільки не говорив... всім закрили пельку...
показати весь коментар
07.06.2023 19:54 Відповісти
в даному випадку, краще згадати хто не відкривав пельку?
показати весь коментар
07.06.2023 20:00 Відповісти
Краще мати контрольованого шпигуна, ніх потім вираховувати іншого.
показати весь коментар
07.06.2023 20:02 Відповісти
фсб(е) завжди так і робить.
показати весь коментар
07.06.2023 20:04 Відповісти
Спец-службам - до фені ... Вони поверх ситуації...
Чи ти гадаєш, що в ОП - випадкові люди, включаючи президента?
показати весь коментар
07.06.2023 20:18 Відповісти
Так я бачу мислячих людей...
показати весь коментар
07.06.2023 20:25 Відповісти
як гадаєш,чи Юда був випадковим при Ісусові ,і чи проводиш якусь паралель із ******** Україною після 2019 року.???
показати весь коментар
07.06.2023 22:21 Відповісти
100%! Абдрыстовичам, трубицыным и остальным *шлюхам урода* ****** ездить машинами в ниццу
показати весь коментар
07.06.2023 19:48 Відповісти
це спецом щоб невиїзну челядь потролити ?
чи щоб "біженці" відразу на американщину з канадщиною квитки купували
показати весь коментар
07.06.2023 19:35 Відповісти
Зеленій шоблі впадлу літати з Варшави чи Кишиніва ?
показати весь коментар
07.06.2023 19:37 Відповісти
Это чтобы всякие Коли Каклеты свой зад не трясли по дорогам, а летели бизнес-джетами.
показати весь коментар
07.06.2023 19:39 Відповісти
кацапи готуються до підриву ЗАЕС чи Київської дамби ?

З.І. "Осокорки" і Конча-Заспа напряглись...
показати весь коментар
07.06.2023 19:41 Відповісти
Який ще підрив Київської дамби? Зараз мопеди не долітають у точку призначення. У ракет для дамби немає шансів. Так що Осокорки,Оболонь і інші почуваються як завжди
показати весь коментар
07.06.2023 20:56 Відповісти
пів-року тому так і про Каховку казали : "..нічого не загрожує.."

З.І. а як там справи з укритями , як завжди в туалетах чи під діванами ?
показати весь коментар
07.06.2023 22:01 Відповісти
Якщо ви в Києві були останні місяці,то розумієте,що Київ захищений ПВО найкраще. А в Херсоні був підрив раніше закладеної під дамбою вибухівки. Чи в кацапських методичках пишуть інакше. Справи з укриттями ок. Завдяки кацапам заворушились і за тиждень покращили нам укриття
показати весь коментар
08.06.2023 00:17 Відповісти
Краще на Шегені коридор для рейсових автобусів зробіть.
Наші брацця поляки маринують там жінок та дітей по 8-10 годин!
показати весь коментар
07.06.2023 19:43 Відповісти
В наших братців поляків на кожну зміну-норма.Ось вони її виконують обов'язково і чітко
показати весь коментар
07.06.2023 19:50 Відповісти
Зі Львова їде поїзд у перемишль. Автобусами через кордон іздять тількидовпойопи
показати весь коментар
07.06.2023 21:53 Відповісти
всяко бывает, что надо и так...
показати весь коментар
07.06.2023 23:22 Відповісти
Сам ти довбойоб, причому рафінований!
Прямі автобуси ходять з будь-якого міста України, хоч Херсона, Харкова, Одеси до будь-якого міста Німеччини чи Італії.
Кому нахрен всралось з дітьми і чемоданами робити по 5 пересадок і трансферів з вокзалу на вокзал.
показати весь коментар
08.06.2023 05:49 Відповісти
Львів'янам тепер чекати на обстріл летовища ?
показати весь коментар
07.06.2023 19:53 Відповісти
Прочитав заголовок і так само подумав.Ну зелені піздунці не здатні позакривати свої мордяки.
показати весь коментар
07.06.2023 20:15 Відповісти
Боїшся, курва? То привяжи собі на руку геогіївську стрічку, то в тебе і не поцілить!
показати весь коментар
07.06.2023 20:16 Відповісти
от щоби що???? сраку на море швидше діставити? тупо і дико. під загрозою (і так були і є) всі хто живе поруч і сам аеропорт.
показати весь коментар
07.06.2023 20:13 Відповісти
Для міжнародних делегацій. А не для плядєй
показати весь коментар
07.06.2023 22:00 Відповісти
А чому Львів? Ужгородський аеропорт дуже не зручно розташований для кацапських ракет. Тим більше, якщо НАТО поставить дивізіон петріотів на кордоні, то шансів влучити ракетами в той аеропот практично нульові.
показати весь коментар
07.06.2023 21:57 Відповісти
Не відкриють. Немає і не буде умов для відновлення цивільних польотів до капітуляції рашистів. «Гуманітарний коридор» - це що? Ми укладемо угоду з рашистами, нехай і через третю сторону, і будемо вірити, що вони будуть дотримуватись умов по забезпеченню безпеки НАШОЇ авіації? При тому що щодня вбивають наших військових, цивільних, створили техногенну катастрофу…Як це можна уявити і пояснити
показати весь коментар
07.06.2023 22:21 Відповісти
 
 