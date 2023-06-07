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Новини Війна
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Росіяни активізують розповіді про свої "успіхи" на фронті, як тільки армія РФ зазнає невдач, - Міноборони

пропаганда

Щойно російська армія несе втрати та зазнає невдач на фронті, вони одразу подвоюють кількість інформації про їхні "успіхи".

Про це у Telegram повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.

"От сьогодні таких повідомлень відчутно побільшало. Значить ситуація розвивається навпаки. Так, проросійські телеграм-канали сьогодні особливо приділяють увагу поширенню меседжів про нібито ефективну діяльність військ рф на різних напрямках.

Наприклад сьогодні вони повідомили:

- нібито рф успішно наступає в Мар'їнці
- нібито росія контролює Бахмут
- нібито зс рф зупинили наступ ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Окупанти будують укріплення біля Криму та готуються до просування з боку наших військ, - Міноборони

Автор: 

дезінформація (343) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+4
Генерали пропаганди - вже давно всіх пабєділі...
Та забули про оврагі...
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07.06.2023 19:34
+4
упєхі
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07.06.2023 19:37
+4
"Леопард-3" - совместная разработка "Джон Дир" и "Рейнметалл"...
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07.06.2023 19:58
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Генерали пропаганди - вже давно всіх пабєділі...
Та забули про оврагі...
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07.06.2023 19:34 Відповісти
зайнялися ви б краще ділом.. а то трендите про касабів або яйця крадете
мудаки в погонах
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07.06.2023 19:35 Відповісти
Резников в погонах? Когда это случилось?
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07.06.2023 19:44 Відповісти
щоб бути мудаком погони не обовязкові
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07.06.2023 19:46 Відповісти
Коли Зяма його призначив міністром оборони.
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07.06.2023 20:07 Відповісти
ти хто такий??? вафлестович пулковник?? чи ти пишешшь цей понос -візьми печеньку у ермака.. обкурений
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07.06.2023 19:48 Відповісти
Це новоспечений свідок зеленої секти.
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07.06.2023 20:08 Відповісти
черговий зе холуй
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07.06.2023 20:10 Відповісти
это многостаночный тролль - как только Админ делает деактив, вылазит под новым погонялом...
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07.06.2023 20:15 Відповісти
от твоей трольчатины только одна польза - Цензор поднимается в рейтинге...\где дрючат твоего ЗЕ...\
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07.06.2023 20:25 Відповісти
ты надолго здесь тролль - просто интересно сколько здесь ещё протянешь...
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07.06.2023 20:51 Відповісти
упєхі
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07.06.2023 19:37 Відповісти
"Леопард-3" - совместная разработка "Джон Дир" и "Рейнметалл"...
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07.06.2023 19:58 Відповісти
Страшно подумать как выглядит Леопард-4
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07.06.2023 20:43 Відповісти
пітари одним підривом розкуячили п'яту частину країни , а вона сцить в очі своє "навпаки" і при цьому всі всьо знали і всьо в них під кантролєм..
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07.06.2023 19:45 Відповісти
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07.06.2023 19:47 Відповісти
тебя ждут - какую сторону примешь...\те и победят...\
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07.06.2023 20:03 Відповісти
пока вас свиноцабак рвут...
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07.06.2023 20:12 Відповісти
тада у вас свиноцабак потерь нет...
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07.06.2023 20:24 Відповісти
ну да - ещё вы свиноцабаки у Киева берёте уже 157 раз...\за три дня...)))\
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07.06.2023 20:28 Відповісти
давай про сомнительные успехи дальше тролль - это у тебя лучше выходит...
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07.06.2023 20:42 Відповісти
ну ясно что ты троллячье ссыкло - исподтишка воздух портишь...\тебе на путина...\
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07.06.2023 20:50 Відповісти
мне приятно что вы тролли признаёте что не один раз вас тут вздрючивал...
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07.06.2023 21:15 Відповісти
потерпи, скоро и твою мокшанску породу пощупают огнем с близкого расстояния
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08.06.2023 10:41 Відповісти
Чий Крим?
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08.06.2023 00:20 Відповісти
 
 