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Генштаб ЗС (6059) обстріл (27070)

Протягом 7 червня росіяни завдали 28 авіаударів та здійснили 20 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб

обстріл

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо обстрілів російськими окупантами території України протягом 7 червня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб у офіційному фейсбуці.

"Протягом доби противник завдав 28 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На превеликий жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається дуже високою".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни хочуть повністю окупувати Донецьку та Луганську області, відбулось 21 бойове зіткнення, - Генштаб

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07.06.2023 20:03 Відповісти
 
 