Зеленський про підрив Каховської ГЕС: Росіяни розуміють, що програють, але намагаються затягнути деокупацію

Президент Володимир Зеленський заявив, що підірвавши Каховську ГЕС російські загарбники намагалися ускладнити деокупацію територій Силами оборони.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю Bild, передає Цензор.НЕТ.

"Вони бояться, що ми почнемо контрнаступ на цьому напрямку, і хочуть ускладнити звільнення наших територій. Вони чудово розуміють, що програють цю битву. Вони затягують звільнення наших територій", - сказав президент.

Зеленський нагадав, що Україна попереджала ще рік тому про мінування Каховської ГЕС російськими загарбниками.

Також глава держави додав, що Україна поки не може надати доказів, що ГЕС підірвали росіяни.

"Які ми можемо мати докази? Коли ми будемо там, ми будемо збирати докази", - додав він.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.

За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливостіпідірвати ГЕС. Видання NYT опитало експертів і теж дійшло висновку, що станцію підірвали зсередини. В телеграм-каналі 205 мотострілецької бригади РФ, яку підозрюють в підриві дамби, про мінування ГЕС і можливість підриву писали ще в жовтні 2022 року.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.

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