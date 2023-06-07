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Зеленський (22411) Каховська ГЕС (565)

Зеленський про підрив Каховської ГЕС: Росіяни розуміють, що програють, але намагаються затягнути деокупацію

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що підірвавши Каховську ГЕС російські загарбники намагалися ускладнити деокупацію територій Силами оборони.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю Bild, передає Цензор.НЕТ.

"Вони бояться, що ми почнемо контрнаступ на цьому напрямку, і хочуть ускладнити звільнення наших територій. Вони чудово розуміють, що програють цю битву. Вони затягують звільнення наших територій", - сказав президент.

Зеленський нагадав, що Україна попереджала ще рік тому про мінування Каховської ГЕС російськими загарбниками.

Також глава держави додав, що Україна поки не може надати доказів, що ГЕС підірвали росіяни.

"Які ми можемо мати докази? Коли ми будемо там, ми будемо збирати докази", - додав він.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.

За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливостіпідірвати ГЕС. Видання NYT опитало експертів і теж дійшло висновку, що станцію підірвали зсередини. В телеграм-каналі 205 мотострілецької бригади РФ, яку підозрюють в підриві дамби, про мінування ГЕС і можливість підриву писали ще в жовтні 2022 року.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.

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Топ коментарі
+16
Хай розкаже хто розмінував Чонгар .
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07.06.2023 20:19
+13
тебе теж попереджали про війну а ти шашлики маринував.. щоб ти нажерся до смерті..
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07.06.2023 20:26
+11
Оно путает причину со следствием и не понимает (или считает, что мы не понимаем), что подрыв Каховской ГЭС- это следствие про#банного им Юга Украины. Оно променяло Юг на оманские пряники с первомайскими шашлыками на закуску.
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07.06.2023 20:37
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Хай розкаже хто розмінував Чонгар .
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07.06.2023 20:19 Відповісти
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07.06.2023 20:28 Відповісти
Сказал же вчера. Те, кто не погиб
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07.06.2023 20:31 Відповісти
і знов "контрнаступ" , вже який за місяць, п'ятий..
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07.06.2023 20:21 Відповісти
Рашистська Гідра показала себе... тепер слово за Гераклом Залужним...
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07.06.2023 20:22 Відповісти
Над Залужним ДЕРЬМАК-КОЗЫРЬ , приставленный « найвеличайшим «
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07.06.2023 21:00 Відповісти
Лік-без по Єрмаку...
Єрмака остерігається сам Байден! Цікаво?))
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07.06.2023 21:33 Відповісти
Коли ви кажете мистер Президент таке враження що ви марити (бредите)
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07.06.2023 20:25 Відповісти
тебе теж попереджали про війну а ти шашлики маринував.. щоб ти нажерся до смерті..
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07.06.2023 20:26 Відповісти
Гігант мислі.
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07.06.2023 20:27 Відповісти
Знову таке ж, якщо загальмувався наступ, то ЗСУ (або хакери) зобов'язані вибухнути якусь греблю в кацапстані.
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07.06.2023 20:28 Відповісти
Ти програєш.
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07.06.2023 20:28 Відповісти
Цензор, ви хоч не ганьбіться, та хоч гуглей користуйтесь, а? :"Росіяни розуміють, що пограють"!
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07.06.2023 20:28 Відповісти
24.02.22. російські окупанти пройшли 150 км. від Чонгару до Каховської ГЕС за декілька годин і захопили ГЕС вже вдень 24.02.22.

А нижче, фактично зізнання радника офісу преЗЕдента Подооляка, яке він зробив в інтервью Фактам 29 серпня 2022, в якому він зізнається що ОП забороняв підривати мости на початку агресії і цього москалям вповні було достатньо, щоб без перешкод за лічені години подолати 150-200 км. :



"Того раннього ранку 24 лютого ми психологічно не були готові підривати мости, наприклад. Перші кілька годин думали: ми вкладали кошти у комфорт для людей, як тепер руйнувати все це? Будь-якому дбайливому господареві важко самому знищити те, що він створив своїми руками. Ось цю тодішню неквапливість вважаю фундаментальною помилкою. Однак десь о шостій вечора вже побачив в очах рішучість: заради захисту країни все руйнуватимемо разом із цими російськими іржавими танками.

Ми ж думали, що з того боку теж люди, що вони дбайливо ставитимуться до будинків,
мостів та іншої інфраструктури."
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07.06.2023 20:32 Відповісти
Завжди і в будь-якому питанні зелені гниди прикривають свою зраду добрими намірами. Це вже аксіома. Але "мудрому" наріду це щоразу заходить.
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07.06.2023 21:35 Відповісти
Почему то никто не говорит о том что если они опасались контранступления и подорвали ожидая его, тогда можно предположить что контрнаступ планировался на этом участке фронта, а значит есть крот, который сдал планы.
Все вот эти заявления про то что этим не сорвать контрнаступ всего лишь дымовая завеса
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07.06.2023 20:35 Відповісти
Оно путает причину со следствием и не понимает (или считает, что мы не понимаем), что подрыв Каховской ГЭС- это следствие про#банного им Юга Украины. Оно променяло Юг на оманские пряники с первомайскими шашлыками на закуску.
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07.06.2023 20:37 Відповісти
Спуститься вода зі сховища дивіться щоб орки не поперли.
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07.06.2023 20:40 Відповісти
25 травня рашисти підірвали дамбу Карлівського водосх.
ці потвори знищують все бо бояться наступу ВСУ

http://donbass.ua/news/region/2023/05/26/na-donetchine-nachalas-jevakuacija-iz-za-udara-rf-po-dambe.html
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07.06.2023 20:41 Відповісти
Надо Путлера уже валить пока он не взорвал ЗАЭС! Не ждать, как это было с платиной.
ЗАЭС вроде бы уже заминировали. Я не понимаю, чего ждать еще?
ЕС, Китаю и Индии это точно надо?
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07.06.2023 20:41 Відповісти
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07.06.2023 20:44 Відповісти
А что толку теперь говорить .. а вот если до войны....30 лет не закуплено ни одного литака. А армию сокращали...Пожинаем плоды мудрых керманычей..
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07.06.2023 21:01 Відповісти
Рашисты имеют огромный мобилизационный потенциал, худо бедно производят ракеты, которыми регулярно бьют по всей Украине, рашисты контролируют огромный кусок нашей территории, имеют дохрена полезных ископаемых....они далеко не проигрывают. Все уже поняли что началась война на истощение. Они ежедневно долбят мою страну, нанося огромные разрушения. Мы же в ответ наносим по их территории комариные и позорные укусы. Так где же наша победа?
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07.06.2023 21:02 Відповісти
На Зе-марафоні.
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07.06.2023 21:57 Відповісти
Це вже серйозно. Або Захід вже зараз офіційно звинувачує росіян у підриві ГЕС, та моментально карає росію поставками нам новоїх більш потужної далекобійної зброї, або це картбланш для росіян діяти ж у тому дусі. Вони логічно можуть подумати, що їм і підрив ЗАЕС зійде з рук. У противному випадку нам треба зв'язуватися із росіянами та американцями і наголосити, що якщо щось станеться із ЗАЕС ми одні у цьому лайні подихати не будемо, пи потягнемо їх усіх за собою і нанасемо удари усім що є по російських АЕС та навіть по тій, що у Білорусі. І похєр що станеться далі.
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07.06.2023 21:02 Відповісти
Наче завжди думки правильні, але настільки жахлива форма подачі... Просто жах вселенський. Ну шо це таке "затягують деокупацію". Як взагалі можна затягувати щось, що ти не робиш... Може краще "затягують вивід військ" "затягують війну" . Вони можуть перешкоджати деокупації... але не затягувати. ми можемо "затягувати, сповільнити, призупинити деокуцпацію". Ну *** ну хто йому пише цю херню. Як таку маячню можна слухати. Невже немає має поруч майстрів риториків, філологів, психологів.. І так в кожному виступі. правильні думки але гидезна вербалізація.
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07.06.2023 21:06 Відповісти
А не хоче розповісти як Україну попереджали про широкомасштабний наступ рашистів задовго до його початку?
Ну що, шашличками ще не вдавило?
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07.06.2023 21:50 Відповісти
А хіба кацапи вирішують , коли ЗСУ розпочинати контрнаступ? Якщо так, то дійсно це вони затягують деокупацію.
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07.06.2023 22:05 Відповісти
"Думка, виражена словами - брехня", тоді якщо цей поц так викладає свою думку, то що ж тоді насправді в нього в голові?
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07.06.2023 22:16 Відповісти
 
 