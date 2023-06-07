Є багато свідчень причетності військово-політичного керівництва РФ до підриву Каховської ГЕС, - ГУР МО
Доказова база про причетність РФ до підриву греблі Каховської ГЕС збирається, є багато свідчень того, що за терактом стоїть військово-політичне керівництво країни-агресора та її війська.
Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Якщо говорити про доказову базу, то вона є, і зараз активно продовжується її збір. Є маса прямих і непрямих свідчень того, що за цілеспрямованим знищенням греблі ГЕС йдеться про підрив, стоїть не просто РФ, а військово-політичне керівництво та офіційні війська загарбників", - сказав він.
У розвідці зазначили, що Україна до цього інформувала світ, що росіяни здійснювали мінування Каховської ГЕС. Юсов знову наголосив, що окупанти скоїли злочин, намагаючись зірвати дії українських сил.
"Те, що за тиждень до цього в РФ до нормативно-правової бази були внесені зміни з метою того, що можна не розслідувати наслідки техногенної катастрофи у воєнний час, здається, - це явка з повинною", - пояснив представник ГУР.
Юсов наголосив, що доказова база про причетність РФ до підриву греблі збирається, і "весь український сектор Сил безпеки та оборони працюватиме над формуванням та наповненням цієї бази".
Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.
У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.
Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.
За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливостіпідірвати ГЕС. Видання NYT опитало експертів і теж дійшло висновку, що станцію підірвали зсередини. В телеграм-каналі 205 мотострілецької бригади РФ, яку підозрюють в підриві дамби, про мінування ГЕС і можливість підриву писали ще в жовтні 2022 року.
Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.
Будь ласка, зачекайте...
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В інформаційній війні по Каховській ГЕС у світових ЗМІ Україна програла. На жаль, це факт. Адже відповідальні за інформаційні операції у владі звикли тиснути на емоції, за якими губиться логіка. В Україні це працює - наприклад, бездказово оббрехати і зробити людину наркоманкою-мажоркою вони можуть. Але у демократичному світі - ні. Там вірять фактам, а не їхній інтерпретації.
Інформаційна війна навколо Каховської ГЕС виглядає зараз так:
Україна: це зробили росіяни, тому що їм це вигідно; росія: це зробили українці, бо їм це вигідно.
Слово проти слова. Та замість емоцій, треба було будувати позицію на фактах:
1. Дамба серйозно пошкоджена, і не металеві шторки, а бетонна основа.
2. Дамба зроблена з дуже товстого шару бетону. Чим можно зруйнувати цей бетон?
2.1 Хаймарсом? Ні - згадайте фото Антонівського мосту після рбстрілу Хаймарсом. Там тонкі бетоні плити, і ракети лише пробили дірочки. А тут- дебелі бетонні стіни
2.2. Бомби? Ні, літаки не літали, інакше були б сигнали радарів і працювало вороже ПВО. Цього не було
2.3. Ще якісь потужні ракети? По-перше, їх все одно треба декілька. І, головне - вони би не змогли зробити пробій шириною 177 м у такій конструкції. Та й на дамбі є відеокамери. Були б записи прильоту ракет. Відразу. Але - їх нема
2.4. Вибухівка? Так. Але, ніякі "бойові водолази" стільки не притягнуть непомітно. До греблі близько підпливати - це самогубство. Там суцільні позиції окупантів. А оскільки на таке руйнування треба кілька тон вибухівки, баржу з вантажем хтось би та й помітив. Вантажівка з вибухівкою від України теж відпадає - росіяни повністю контролювали заїзд на дамбу. І всередину греблі доступ був лише в окупантів.
От і все. Якщо це чітко пояснити, розкласти по полицям, із записом з супутника, про який стільки списів поламали, з доказами і експертизами - не було б жодних сумнівів. А так - маємо тільки зустрічні хвилі емоцій. І повне нерозуміння влади, як застосовувати логіку і докази, які в Україні вже рік як замінили на контрольовану єдину пост-правду.
Навіть Ілон Маск поширив в твіттері відос якогось експерда з кацапскими наративами.
Роман Москаль: Досі не розʼяснили.. Зе-банда, коли ви розкриєте громадянам України деталі оманських домовленостей???
Suriva Naroc: Та ми вже потроху почали здогадуватись про що ви там домовлялись! Дуже хотілося б щоб ви нам розповіли про них всі разом... В останньому слові!
Один з найвідоміших скандалів в біографії Ар'єва - виявлення в його багажі марихуани, яку вилучили митники в аеропорту Варшави - гугл.
Дочка арєва здійснила ДТП теж під дією наркотиків.
Обкурене щось коментує. *********** не дочекаєтеся, щоб Україна програла.