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Новини Війна
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розвідка (3804) Каховська ГЕС (565)

Є багато свідчень причетності військово-політичного керівництва РФ до підриву Каховської ГЕС, - ГУР МО

шойгу,путін

Доказова база про причетність РФ до підриву греблі Каховської ГЕС збирається, є багато свідчень того, що за терактом стоїть військово-політичне керівництво країни-агресора та її війська.

Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо говорити про доказову базу, то вона є, і зараз активно продовжується її збір. Є маса прямих і непрямих свідчень того, що за цілеспрямованим знищенням греблі ГЕС йдеться про підрив, стоїть не просто РФ, а військово-політичне керівництво та офіційні війська загарбників", - сказав він.

У розвідці зазначили, що Україна до цього інформувала світ, що росіяни здійснювали мінування Каховської ГЕС. Юсов знову наголосив, що окупанти скоїли злочин, намагаючись зірвати дії українських сил.

"Те, що за тиждень до цього в РФ до нормативно-правової бази були внесені зміни з метою того, що можна не розслідувати наслідки техногенної катастрофи у воєнний час, здається, - це явка з повинною", - пояснив представник ГУР.

Юсов наголосив, що доказова база про причетність РФ до підриву греблі збирається, і "весь український сектор Сил безпеки та оборони працюватиме над формуванням та наповненням цієї бази".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про підрив Каховської ГЕС: Росіяни розуміють, що пограють, але намагаються затягнути деокупацію

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.

За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливостіпідірвати ГЕС. Видання NYT опитало експертів і теж дійшло висновку, що станцію підірвали зсередини. В телеграм-каналі 205 мотострілецької бригади РФ, яку підозрюють в підриві дамби, про мінування ГЕС і можливість підриву писали ще в жовтні 2022 року.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.

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В інформаційній війні по Каховській ГЕС у світових ЗМІ Україна програла. На жаль, це факт. Адже відповідальні за інформаційні операції у владі звикли тиснути на емоції, за якими губиться логіка. В Україні це працює - наприклад, бездказово оббрехати і зробити людину наркоманкою-мажоркою вони можуть. Але у демократичному світі - ні. Там вірять фактам, а не їхній інтерпретації.

Інформаційна війна навколо Каховської ГЕС виглядає зараз так:

Україна: це зробили росіяни, тому що їм це вигідно; росія: це зробили українці, бо їм це вигідно.

Слово проти слова. Та замість емоцій, треба було будувати позицію на фактах:

1. Дамба серйозно пошкоджена, і не металеві шторки, а бетонна основа.

2. Дамба зроблена з дуже товстого шару бетону. Чим можно зруйнувати цей бетон?

2.1 Хаймарсом? Ні - згадайте фото Антонівського мосту після рбстрілу Хаймарсом. Там тонкі бетоні плити, і ракети лише пробили дірочки. А тут- дебелі бетонні стіни

2.2. Бомби? Ні, літаки не літали, інакше були б сигнали радарів і працювало вороже ПВО. Цього не було

2.3. Ще якісь потужні ракети? По-перше, їх все одно треба декілька. І, головне - вони би не змогли зробити пробій шириною 177 м у такій конструкції. Та й на дамбі є відеокамери. Були б записи прильоту ракет. Відразу. Але - їх нема

2.4. Вибухівка? Так. Але, ніякі "бойові водолази" стільки не притягнуть непомітно. До греблі близько підпливати - це самогубство. Там суцільні позиції окупантів. А оскільки на таке руйнування треба кілька тон вибухівки, баржу з вантажем хтось би та й помітив. Вантажівка з вибухівкою від України теж відпадає - росіяни повністю контролювали заїзд на дамбу. І всередину греблі доступ був лише в окупантів.

От і все. Якщо це чітко пояснити, розкласти по полицям, із записом з супутника, про який стільки списів поламали, з доказами і експертизами - не було б жодних сумнівів. А так - маємо тільки зустрічні хвилі емоцій. І повне нерозуміння влади, як застосовувати логіку і докази, які в Україні вже рік як замінили на контрольовану єдину пост-правду.
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07.06.2023 20:31
+6
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07.06.2023 20:35
+5
Це вже серйозно. Або Захід вже зараз офіційно звинувачує росіян у підриві ГЕС, та моментально карає росію поставками нам новоїх більш потужної далекобійної зброї, або це картбланш для росіян діяти ж у тому дусі. Вони логічно можуть подумати, що їм і підрив ЗАЕС зійде з рук. У противному випадку нам треба зв'язуватися із росіянами та американцями і наголосити, що якщо щось станеться із ЗАЕС ми одні у цьому лайні подихати не будемо, пи потягнемо їх усіх за собою і нанасемо удари усім що є по російських АЕС та навіть по тій, що у Білорусі. І похєр що станеться далі.
показати весь коментар
07.06.2023 20:44
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https://www.facebook.com/volodymyr.ariev?__cft__[0]=AZWgs_wXtzbZi3_3mcAfuBJRs6jM7GyKJpjwxDL0ykI30wXRku1v2BACF37MoJZuDTgr1E731ZhG-hFGtwgTNwI4i_oEe1WfPCvYcaNuCcYTXUnAZtJqntiUqOfVfSkD2Vg8ivajL2DvvqzJ2VDv7fSY&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Ariev

https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/pfbid02NvhMj2LtLiAZDzQ2CpS3vuTsv57KopoDM2uQWqqyfA73i8wgVtpgcaghEtVgGER3l?__cft__[0]=AZWgs_wXtzbZi3_3mcAfuBJRs6jM7GyKJpjwxDL0ykI30wXRku1v2BACF37MoJZuDTgr1E731ZhG-hFGtwgTNwI4i_oEe1WfPCvYcaNuCcYTXUnAZtJqntiUqOfVfSkD2Vg8ivajL2DvvqzJ2VDv7fSY&__tn__=%2CO%2CP-R 2 год ·

В інформаційній війні по Каховській ГЕС у світових ЗМІ Україна програла. На жаль, це факт. Адже відповідальні за інформаційні операції у владі звикли тиснути на емоції, за якими губиться логіка. В Україні це працює - наприклад, бездказово оббрехати і зробити людину наркоманкою-мажоркою вони можуть. Але у демократичному світі - ні. Там вірять фактам, а не їхній інтерпретації.

Інформаційна війна навколо Каховської ГЕС виглядає зараз так:

Україна: це зробили росіяни, тому що їм це вигідно; росія: це зробили українці, бо їм це вигідно.

Слово проти слова. Та замість емоцій, треба було будувати позицію на фактах:

1. Дамба серйозно пошкоджена, і не металеві шторки, а бетонна основа.

2. Дамба зроблена з дуже товстого шару бетону. Чим можно зруйнувати цей бетон?

2.1 Хаймарсом? Ні - згадайте фото Антонівського мосту після рбстрілу Хаймарсом. Там тонкі бетоні плити, і ракети лише пробили дірочки. А тут- дебелі бетонні стіни

2.2. Бомби? Ні, літаки не літали, інакше були б сигнали радарів і працювало вороже ПВО. Цього не було

2.3. Ще якісь потужні ракети? По-перше, їх все одно треба декілька. І, головне - вони би не змогли зробити пробій шириною 177 м у такій конструкції. Та й на дамбі є відеокамери. Були б записи прильоту ракет. Відразу. Але - їх нема

2.4. Вибухівка? Так. Але, ніякі "бойові водолази" стільки не притягнуть непомітно. До греблі близько підпливати - це самогубство. Там суцільні позиції окупантів. А оскільки на таке руйнування треба кілька тон вибухівки, баржу з вантажем хтось би та й помітив. Вантажівка з вибухівкою від України теж відпадає - росіяни повністю контролювали заїзд на дамбу. І всередину греблі доступ був лише в окупантів.

От і все. Якщо це чітко пояснити, розкласти по полицям, із записом з супутника, про який стільки списів поламали, з доказами і експертизами - не було б жодних сумнівів. А так - маємо тільки зустрічні хвилі емоцій. І повне нерозуміння влади, як застосовувати логіку і докази, які в Україні вже рік як замінили на контрольовану єдину пост-правду.
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07.06.2023 20:31 Відповісти
Гірка правда. Я особисто помітив як в світі шириться кацапське "нє всьо так адназначна".
Навіть Ілон Маск поширив в твіттері відос якогось експерда з кацапскими наративами.
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07.06.2023 20:41 Відповісти
От саме з'ява таких відосів серед таких впливових діячів (хай навіть трампістів) - пряма відповідальність зеленого шапіто.
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07.06.2023 21:02 Відповісти
Не з'ява, а поява
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07.06.2023 21:34 Відповісти
А мы уж подумали, что взорвал плотину по своей инициативе прапорщик Е@окваков.
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07.06.2023 20:33 Відповісти
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07.06.2023 20:35 Відповісти
І куди з цією доказовою базою?Хто що може вдіяти з "мавпою з гранатою"? Путін начхав на весь світ і цей світ і далі з ним торгує,дружить і боїться його. Що сказали в ООН? Ні хрена! Всі сцуть і "вмивають руки". Україна наодинці з своїми проблеми,в тому числі і техногенною а далі і екологічною.За гроші від США і Великобританії ми не виправимо ситуацію
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07.06.2023 20:38 Відповісти
«Офицеры и коммунисты, ко мне! Прекратить панику. Всем, кто может держать оружие, занять оборону. Задержать танки!»
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07.06.2023 20:42 Відповісти
...ти ще лайкнути себе забуло та caps lock використати
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07.06.2023 20:42 Відповісти
І до чого ця хрень?
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07.06.2023 20:48 Відповісти
...сам себе таке ж спитав, коли прочитав твій "допис"
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07.06.2023 21:04 Відповісти
не не треба було в 2019 році, під гаслами на кшталт "кацкая розніца", "хуже не будет", "хоть паржом", приводити до влади цю зелену жоблю запрданців-колоборантів ...
Роман Москаль: Досі не розʼяснили.. Зе-банда, коли ви розкриєте громадянам України деталі оманських домовленостей???
Suriva Naroc: Та ми вже потроху почали здогадуватись про що ви там домовлялись! Дуже хотілося б щоб ви нам розповіли про них всі разом... В останньому слові!





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07.06.2023 20:54 Відповісти
Отпечатки пальцев гЭрасимова и какой-то неприятный запах от шойгу
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07.06.2023 20:39 Відповісти
Це вже серйозно. Або Захід вже зараз офіційно звинувачує росіян у підриві ГЕС, та моментально карає росію поставками нам новоїх більш потужної далекобійної зброї, або це картбланш для росіян діяти ж у тому дусі. Вони логічно можуть подумати, що їм і підрив ЗАЕС зійде з рук. У противному випадку нам треба зв'язуватися із росіянами та американцями і наголосити, що якщо щось станеться із ЗАЕС ми одні у цьому лайні подихати не будемо, пи потягнемо їх усіх за собою і нанасемо удари усім що є по російських АЕС та навіть по тій, що у Білорусі. І похєр що станеться далі.
показати весь коментар
07.06.2023 20:44 Відповісти
Міністр закордонних справ Ізраїлю https://zaxid.net/*****************/ Елі Коен заявив що, за оцінками ізраїльської розвідки, Росія несе відповідальність за вибух дамби у Новій Каховці на півдні України, що спричинило затоплення великих територій у Херсонській області. Про це повідомляє ізраїльська газета https://www.haaretz.co.il/news/politics/2023-06-07/ty-article/00000188-9433-d3a7-adcf-b53fd7940000 Haaretz.
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07.06.2023 21:45 Відповісти
Це той арєв, якого затримали за переміщення наркотиків.
Один з найвідоміших скандалів в біографії Ар'єва - виявлення в його багажі марихуани, яку вилучили митники в аеропорту Варшави - гугл.
Дочка арєва здійснила ДТП теж під дією наркотиків.
Обкурене щось коментує. *********** не дочекаєтеся, щоб Україна програла.
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07.06.2023 22:29 Відповісти
 
 