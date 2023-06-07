Є багато свідчень причетності військово-політичного керівництва РФ до підриву Каховської ГЕС, - ГУР МО

Доказова база про причетність РФ до підриву греблі Каховської ГЕС збирається, є багато свідчень того, що за терактом стоїть військово-політичне керівництво країни-агресора та її війська.

Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо говорити про доказову базу, то вона є, і зараз активно продовжується її збір. Є маса прямих і непрямих свідчень того, що за цілеспрямованим знищенням греблі ГЕС йдеться про підрив, стоїть не просто РФ, а військово-політичне керівництво та офіційні війська загарбників", - сказав він.

У розвідці зазначили, що Україна до цього інформувала світ, що росіяни здійснювали мінування Каховської ГЕС. Юсов знову наголосив, що окупанти скоїли злочин, намагаючись зірвати дії українських сил.

"Те, що за тиждень до цього в РФ до нормативно-правової бази були внесені зміни з метою того, що можна не розслідувати наслідки техногенної катастрофи у воєнний час, здається, - це явка з повинною", - пояснив представник ГУР.

Юсов наголосив, що доказова база про причетність РФ до підриву греблі збирається, і "весь український сектор Сил безпеки та оборони працюватиме над формуванням та наповненням цієї бази".

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.

За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливостіпідірвати ГЕС. Видання NYT опитало експертів і теж дійшло висновку, що станцію підірвали зсередини. В телеграм-каналі 205 мотострілецької бригади РФ, яку підозрюють в підриві дамби, про мінування ГЕС і можливість підриву писали ще в жовтні 2022 року.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.

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